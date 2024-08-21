Derin mesajlar!

21 Ağustos 2024 Çarşamba

14-28 Mayıs 2023 ve 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından bir dizi dalgalanmanın yaşandığı siyasette yeni masalar kuruluyor.

Başkentin karmaşasını gizemli cümleler kurup net olmayan ifadelerle dile getirmek tercihimiz değil ama bunun nedeni biz değiliz. Partilerin içindeki siyaset mühendislerini kutlamak gerek!

Bu anlamda ilk iki sırayı AKP ve MHP alıyor.

AKP’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıldönümüne transferler damgasını vurdu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; partisine milletvekili ve belediye başkanlarının geçeceğini, geçişlerin devam edeceğini duyurdu.

Ağustos ayı başındaki duyumlar bu yöndeydi. Kasım ayına dek 10’dan fazla milletvekilinin AKP’ye transfer edileceği yönündeydi. Şu aşamada iki. Dağ fare doğurdu denmez ama henüz beklenen sayıya ulaşılamadı. Öyle anlaşılıyor ki pazarlık sürüyor. Bunun somut örneği Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gürpınar’a yönelik süngerleştirilmiş baskı! Karşı çıkamayacağı kişiler araya konuyor. Özellikle YRP’ye karşı, onlar katında kabul görebilecek din adamlarının devreye sokulduğu konuşuluyor!

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AKP neden Dağ’ın ilanen duyuracağı şekilde transfer harekâtına girişti? Kara mizahla şöyle açıklanabilir:

Milletten oy alamayınca milletin oy verdiklerini alıyorlar!

Bu ne işe yarar?

Matematiksel olarak AKP’yi tek başına iktidar yapmaz.

Kimyasal olarak AKP kadrolarına özgüven verir.

Psikolojik olarak toplumda “AKP hâlâ çekim merkezi” duygusunu oluşturabilir.

Tarihsel olarak giden iktidarların klasik çırpınışları şeklinde değerlendirilebilir.

Bilim dallarını fazla yormayalım; bamtelinden soralım:

Ya MHP’sel olarak ne anlama gelir?

Sayısal artışın siyasal sonuçları olur mu?

İki ortak mükemmel anlaştığına göre AKP’nin sayısal olarak artmak istemesi MHP’yi hiç ilgilendirmez mi?

Bizce ilgilendirir!

Belki de AKP, “Bir gün MHP yokum derse ya da kabul edemeyeceği bir dayatmayı gündeme getirirse ne yaparım” diye düşünüp İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’ne yükleniyor. Onlara reddedemeyecekleri teklifler sunarken belki de bazılarından AKP’nin kabul etmesi zor istemler geliyor!

Bugünkü pazarlık ortamı sürdüğüne göre olasılık üretme hakkı da doğar!

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Bahçeli’nin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u kabulüne ilişkin paylaşımlar yukarıda sıraladığımız gelişmelerin üzerine yeni yorumlar yarattı.

Paylaşılan fotoğrafta şu aşamada iki mesaj dikkati çekiyor:

Yandaki saatin 17.25’e ayarlı olması.

Bahçeli’nin Koç’la eşit koltuklarda oturup özel önem vermesi!

Buna ilişkin yorumlar artınca Bahçeli fotoğrafa, fotoğraftan daha uzun açıklama yaptı. Cumhur İttifakı’nın tertemiz yolculuğunun devam edeceğini, bunu engellemeye çalışanlara meydan verilmeyeceğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin tohumlarının 17-25 Aralık’ta atılmasının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Her yere gidecek mesajlar. Nalına, mıhına!

Sanki Bahçeli bir elinde “Allah bana yeter” yüzüğüyle ve kalın bir dosyayla, bir elinde de sıkı sıkıya tuttuğu Erdoğan’ın koluyla yürüyor!

İlginç bir fotoğraf!

CHP’de ise 4 Eylül’den 9 Eylül’e kadar devam edecek parti içi değişim çalışmaları var.

CHP açısından da milat 9 Eylül 2024’tür. İç düzenin tamamlandığı, okların tümüyle (CHP’nin ambleminde olduğu gibi) dışa dönük olduğu bir iktidar yolculuğu!