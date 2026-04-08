ABD-İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaş 40’ını doldururken belirsizlikler de büyüyor!

Artık tamamen asimetrik bir savaş var.

Bizim Çanakkale Savaşı’mız için kullanılan tanımlardan biri şudur:

Dünyada kara, deniz, hava kuvvetlerinin aynı anda kullanıldığı ilk savaş!

İran savaşı için de pek çok bakımdan ilklerin yaşandığı savaş tanımı kullanılacak!

Artık cephe yok...

Artık savaş hukuku yok...

Artık hiçbir uluslararası kurumun hükmü yok...

Artık her hedef mübah...

Savaş uzadıkça bu liste de uzayacaktır!

ABD-İsrail, İran savaşının birkaç gün süreceği düşünüyordu, günlerden haftalara, haftalardan aya evrildi.

Rusya, Ukrayna savaşının birkaç hafta süreceği düşünüyordu, haftalardan aylara, aylardan yıllara evrildi.

ABD-İsrail, olağanüstü bir özgüvenle İran’ı istedikleri an yerle bir edebileceklerini, bunun da İran’ı pes ettirmeye yeteceğini sandı, yanıldı.

Rusya, olağanüstü bir özgüvenle askeri gücün her şeye yeteceğini sandı, yanıldı.

ABD-İsrail, İran’da rejimin düşeceğini, devamında bir kukla rejimim oluşacağını hesap etti, Beyaz Saray’daki hesap cepheye uymadı.

Rusya, Kırım’da olduğu gibi Ukrayna’da da Moskova yanlısı bir kukla yönetimin oluşacağını hesap etti, Kremlin’deki hesap cepheye uymadı...

Hamaney sarsılmadı Trump sarsıldı!

Zelenski sarsılmadı, Putin sarsıldı!

Neden böyle oldu?

Rusya, Ukrayna ile savaşacağını sanıyordu, karşısında NATO’yu buldu!

ABD-İsrail, İran’la savaşacağını sanıyordu, karşısında Rusya-Çin’i buldu! Ukrayna, arkasında süper bir destek olmasa sınırları içinde tam 11 saat dilimi olan Rusya’nın en uç yerlerdeki tesislerini vurabilir miydi?

İran, büyük bir teknolojik destek almasa İHA’lardan füzelere kadar tükettikçe çoğalan silahlara sahip olabilir miydi?

İlginç bir denklem oluştu...

Geçmişte Malta’dan Yalta’ya dünya egemenlerinin yaptıkları zirvelerle kurulan dengeler bugün aynı yöntemle kurulabilir mi?

İmkânsız değil ama çok zor!

Çünkü dünyada sözü dinlenen lider kalmadı!

Ukrayna enerjinin geçiş ülkesi...

İran kaynak ve geçiş ülkesi...

Stratejik önem öyle bir şey ki kullanabilirsen güç, kullanamazsan yük olur!

Bunun pek çok örneği var ama konuyu dağıtmayalım. Rusya-Çin, İran’ın başarılı olması için olabildiğince her şeyi yapıyor. ABD-AB, Ukrayna’nın başarılı olması için her şeyi yapıyor!

Güncel boyuta gelirsek... İran, savaşın kapsama alanını genişletti, Suudi Arabistan, Katar, BAE’ye de saldırdı. Kod adı; ABD’ye yardım ve yataklık eden her ülke hedeftir! O nedenle Körfez ülkeleri ABD’ye adeta yalvarıyor:

Sakın İran’ı yaralı bırakma, yoksa bizi mahveder!

Zelenski de Batı’ya sesleniyor:

Ben çökersem, siz de çökersiniz!

Rusya, Azerbaycan’ı uyarıyor:

-Sakın İran aleyhine bir şey yapma, fena olur!

İsrail, Azerbaycan’a sesleniyor:

-Sakın İran lehine bir şey yapma, Ermenistan’a karşı zafer kazanmana yardımcı olduğumu unutma!

Dünya düzeni çöktü, dumanlar İran’la Ukrayna’dan çıkıyor!