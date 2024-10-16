16 Ekim 2024 Çarşamba

Dün Ankara tarihsel bir diyaloğa tanıklık etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör hükümlüsü olarak İmralı’da hapis yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrı yaptı, “Örgütü tasfiye et, terörün bittiğini ilan et” dedi!

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da “Mademki böyle bir çağrı var. Açın kapıları, tecridi kaldırın, Öcalan’ın ne yanıt vereceğini biz de merak ediyoruz” karşılığını verdi.

Bakırhan CHP’yi de bu gündemin içine sokmak için, “Sizin çözümünüz ne” sorusunu yöneltti!

Bu gelişmelerin ışığında, 1 Ekim’deki el sıkmanın anlık bir refleks olmadığını, el ele vermeye kadar gidebilecek bir hedef içerebileceğini söylemek mümkün!

Doğal olarak bu gelişmelerin tepesine Saray’ı koymak gerek.

***

Tablo ister istemez şu soruyu akla getiriyor:

Ne pişiyor?

Belli ki kazanın ateşi yakıldı. İçine neler konacak, ne pişirilecek?

İlk bakışta anayasa pişiyor. Kazana bolca, “Darbe anayasası istemiyoruz” kondu. Üzerine renklendirilmiş, “özgürlükler” ekildi. Piştikçe, “Saray’ın dediği olur”a dönüşecek bu renkli çağrının etrafına, “anadil öğrenimi”, “yumuşak laiklik”, “gevşek kimlik tanımı” serpiştirilecek! Tuz ve biber yerine de “reisle bir kez daha” ilave edilecek.

Alın size 21. yüzyılın anayasası!

Yemeğin tarifini yaptık ama hazırlanışı hayli esrarengiz!

Özellikle 1 Ekim’den bu yana yaşanan gelişmeler bize düne dek, “biraz ileri gibi” gelmişti. Ancak dün Bahçeli’nin Öcalan’ı muhatap almasıyla birlikte kareler tamamlanmış oldu.

Ankara’da ekim başından bu yana konuşulanlar şunlar:

- Öcalan’la kasım başında yeniden devlet merkezli görüşmeler başlayacak.

- Öcalan’ın 74 yaşına gelmiş olması anımsatılarak bu aşamadan sonra daha farklı bir yerde yaşama olasılığı gündeme gelecek!

- DEM Parti ile görüşmeler de buna paralel olarak perde gerisinde başlatılacak.

- Anayasada gerek anadil öğrenimi gerekse kimlik tarifiyle ilgili tatmin edici değişiklikler yapılacak.

- Laikliğin de sembolik düzeyde kalmasıyla tarikatların ve bunun siyasal uzantılarının desteği alınacak.

- Yeni anayasa ya da anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı’nın yanı sıra DEM Parti’nin 57 milletvekili, genlerinde AKP olan öteki partilerin toplamıyla birlikte 400 civarına yaklaşılacak.

- Bütün bunların oluşumundaki merkezde yer alan Erdoğan’ın da bir kez daha, belki de sınırsız cumhurbaşkanı adayı olmasının önü açılmış olacak!

***

Yukarıda özetlediğimiz Ankara kulisleri dünkü gelişme ile birlikte neredeyse somut bir yol haritası olarak ete kemiğe büründü.

Bu süreçte Öcalan’ın, DEM Parti’nin geçmişte yaşananlar nedeniyle güvensizlik duyduğu, her şeyin yazılı olarak, kamuoyu önünde seyretmesini istediği değerlendirmeleri var.

Bahçeli’nin sağladığı bu diyalog zemininden sonra bunların da konuşulma olasılığı yüksek.

CHP nerede duracak?

Özel, partisinin dünkü grup konuşmasında tencerenin çok sıcak olduğunu gördü ve dokunmadı!

Gelinen noktada CHP’nin destek sağlamasa bile pasif durması ya da içinin karıştırılması hedeflenmiş olabilir.

Bu köşenin ruhu iç barıştır. Şu Balkan sözünü sık vurgularız:

Kardeşe kardeş demeyen, yabancıya efendi der!

Ancak...

Tam Türkiye-Irak diyaloğu güçlenip PKK daha da güçsüzleşirken...

Tam Suriye’nin zayıflamasının ne işe yaradığı ortaya çıkmışken...

Gündeme PKK ile muhataplığın gelmesi!

Bize göre bu yemek BOP kokuyor!