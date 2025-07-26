İstim arkadan gelsin, Osmanlı’nın son döneminde ortaya bilinen anlatılan bir sözdür. 1900’lerin başı. Saray trenle tanışıyor. Padişah trene biniyor. Hemen hareket etmeyince nedenini soruyor. “Efendim istim bekliyoruz” yanıtını alan padişah sesleniyor:

- Biz yola çıkalım, istim arkadan gelsin!

Yeni icat olduğu için istim yani buhar lokomotifi harekete geçirecek güce ulaşmadan trenin kalkmayacağını bilmiyor.

Sağduyulu herkesin ortak özlemi olan terörsüz Türkiye’nin bir süreç olarak yaşama geçmesi için önce altyapı çalışmaları yapılacak sonra bunun için gerekli olan yasalar çıkarılacak.

Yasa arkadan gelsin!

Bugünün diliyle terörsüz Türkiye, ilki 1985’te olmak üzere 11 kez denendi. Tümünde önce yasa çıktı. Sonra uygulamaya kondu. Bunu pişmiş aşa soğuk su katmak için söylemiyoruz. Zaten somut olarak pişmiş bir aş yok!

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Sürecin bir adım daha ileri gidiyor gibi görünmesini sağlayacak unsur TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un koordine ettiği komisyon olacak. Bu bağlamda sıcak soru şu:

CHP komisyona katılacak mı? Konuyu dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le konuştuk. Çizdiği çerçeve şöyle:

“İç içe geçmiş adımlar var. Saray’da kurulan anayasa komisyonundan sadece AKP’nin kendi çalışması çıkar. Bu yanıyla yeni bir anayasa gündemimizde yok. Buna ilişkin herhangi bir pazarlık arayışımız da kesinlikle yok. Meclis’te kurulacak komisyon daha farklı bir konsepti içeriyor. Ancak bunun da TBMM’nin komisyonu olabilmesi için öncelikle hukuki zemin gerekli. Bu yasayla olur. Ortada bir çerçeve de yok. Bu sorun Meclis’te çözülmeli diyen biziz. Nasıl çözülmeli? Yasal zeminde, şeffaflıkla, başta şehit aileleri olmak üzere kimsenin kuşku duymayacağı bir güvenle. Bunu göremiyoruz henüz. Önümüzde günler var, gelişmeleri izleyeceğiz, parti meclisimizi de toplayıp karar vereceğiz.”

Özel, “Toplumdan, parti tabanından bize ulaşan değerlendirmeler, CHP’nin katılmaması gerektiği yönünde. Bunlar size de ulaşıyordur” anımsatmamız üzerine şu karşılığı verdi:

“Biz hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini erozyona uğratacak bir girişimin içinde olmayız. Buna karşı çıkacağımız gibi siyasal ve toplumsal gücümüzle engel de oluruz. Diyelim ki komisyona girme kararı çıktı; bu bizim çalışmaların parçası olacağımız anlamına gelmez. Sürecin içinde olup doğruyu yanlığı çok net söylemek de bir seçenek. Böyle bir ortamın kalmadığını düşündüğümüz an da çekiliriz. Kararı partimizin bütün yetkili organlarıyla birlikte vereceğiz.”

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Görünen o ki CHP önümüzdeki bir haftayı ciddi bir değerlendirme içinde geçirecek. CHP Genel Merkezi’ne gelen bir kulis de şu:

“Saray CHP’nin katılmamasından yana. Böylece tümüyle gündemin dışında tutup, ‘Onlar kendi iç meselelerinden başka bir şeyle ilgilenmez’ propagandası yapacak.”

Özel, CHP sadece kendi gündemiyle meşgul eleştirisine katılmıyor. Şöyle diyor:

“Miting konuşmalarımda Ekrem başkana yüzde 30 yer veriyorum. Bizim derdimiz Türkiye. Ama cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız haksız bir saldırı altındayken kimse bizim bunu unutmamızı beklemesin.”

İktidarın görünümünü şöyle özetlemek mümkün:

Görüş mesafesinin 500 metreyi geçmediği bir yolda, saatte 150 km hızla ilerleyelim, diyor!

Böyle bir yolculukta CHP’ye bakışı da şu:

Önce aşağı çekmek, sonra yanına çekmek!

Bunda başarılı olamayınca da her tuşa basıyor!

Bunca tuş, basanı tuş eder!