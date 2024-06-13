Özel’in yolu nereye çıkar?

13 Haziran 2024 Perşembe

Erdoğan-Özel ikinci görüşmesi, 2 Mayıs’taki birinci buluşmanın devamı olarak CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Üçüncü görüşme için de şimdiden tarih verildi:

20 Temmuz’da KKTC’de Barış Harekâtı’nın 50. yılında.

Görünüşe bakılırsa herkes memnun!

Bu kez de vitrinsel kısım öne çıktı. İkramlardan karşılama görüntülerine kadar her şey “haber” değeri taşıdı. Siyaset için “araç” olarak değerlendirilebilecek “diyalog” fiilen “amaç” konumuna geldi. Bunca yıldır kutuplaşmanın yaşandığı bir ortamda diyalog zemininin oluşması elbette haberdir. Ancak bunun zemin olmaktan çıkıp siyaset yapma biçimi haline gelmesi, işin özünü değiştirir. Çinlilerin düşünme sisteminde şöyle bir gelenek var:

Bir olaya yüzde 100 iyi ya da kötü demiyorlar, oransal yorum yapıyorlar. “Yüzde 70 iyi, yüzde 30 kötü” gibi.

Biz de ikinci görüşmenin ardından bu temelle yaklaşalım.

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Erdoğan açısından görünümü cumartesi günü “şahsıma mektuplar”da paylaşırız. Bugünü CHP tarafına ayıralım...

Her şey bir yana Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün iki liderin görüşmesi sırasında serbest bırakılması çok şey anlatıyor. Keşke bu kadar kör kör parmağım gözüne yapmasalardı!

Öyle anlaşılıyor ki Kocagöz’ün serbest bırakılacağı haberi görüşmenin başında CHP Genel Merkezi’ne ulaştırıldı. Belki hâkimin daha sonra haberi oldu!

Kocagöz’ün hukuksal nedenlerle değil, siyasal nedenlerle tutuklandığı ancak bu şekilde tarif edilebilirdi!

Özel’in kamuoyu ile de paylaştığı ülkenin temel sorunlarını Erdoğan’ın yüzüne de söylediği aşikâr. Erdoğan’ın da buna karşılık yeni anayasa diye tutturduğu anlaşılıyor.

Görüşme öncesindeki yazımızda vurgulamıştık; elbette Özel ve CHP’nin genel merkez kadroları Erdoğan’ın nasıl bir yol haritası çizdiğinin farkındadır. Buna karşılık Özel’in de her şeyi göze alarak yeni bir siyaset tutturduğu söylenebilir.

Özel’in son bir yılını özetleyelim:

- 3 Haziran 2023’te CHP’nin grup başkanı oldu. O günün genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Meclis grubunun başında bir milletvekilinin olması gerekiyordu.

- 15 Eylül 2023’te genel başkan adaylığını açıkladı.

- 4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayında partinin 8. genel başkanı oldu.

- 31 Mart 2024 seçimlerinde genel başkanlıktan öte liderliğini kanıtladı.

Bu sıralamaya şunu ekleyebiliriz:

- 2 Mayıs-11 Haziran 2024, Erdoğan’la görüşmelerle birlikte “devlet adamı” kimliğine çıkma yoluna girdi.

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Son günlerde yolda önümüzü kesenlerin ilk iki gündemi ekonomi ve Erdoğan-Özel görüşmesi...

Özel açısından yolun devamı nereye çıkar?

İktidar medyasının görüşmeyi manşete taşıyıp, Özel’e özel övgüler sıralamasının altını çizip sorunun bize göre yanıtlarını paylaşalım…

Özel, bu diyaloğu mutlaklaştırmaz, sadece siyaset yapma biçiminin bir rengi olarak görüp ana ekseni iktidar değişikliğine oturtursa kendisini ve partisini büyütür.

Bu diyaloglar sayesinde “çözülmüş” olan kimi sorunlardan pay çıkarıp, her diyalogda birkaç sorunu çözme iklimine girerse fiilen iktidar yapısının bir parçası görünümüne düşer. Bu CHP’yi ve Özel’i küçültür.

Diyalog sihirli bir sözcüktür. Karşı çıkmak toplumda soğuk karşılanabilir. Bu bağlamda elbette görüşülür.

Eczacı Özgür Özel bunun dozunu iyi ayarlamak zorunda. Aksi halde AKP, CHP’nin üstüne yıkılır!