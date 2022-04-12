Sosyal medya mitingleri!

12 Nisan 2022 Salı

Başkentte her bahar siyasal gündem başlıklarından biri şudur:

Bu yaz çok sıcak geçecek!

Başlık yine güncelliğini koruyor.

Saray’ın seçim yasasından Yüksek Seçim Kurulu kararlarına kadar son bir ayda attığı adımlar, bunun başlıca habercisi. Bunun yanında Saray’a Bakanlar Kurulu’nda yapılacak olası değişikler de iktidar katında “yenilenmenin” göstergesi olabilir. Zira bu tür yenilemelerle Saray da kendince temiz bir sayfa açmış, o bakanlıktaki işleri temize çekmiş oluyor.

Bunun son örneği Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin affedilmesi! Arkadaşımız Tuncay Mollaveisoğlu yangından nasıl mal kaçırıldığını belgeleriyle, tanıklarla kaleme aldı. Soralım:

- Pakdemirli döneminde yaşananların Saray’ın bilgisi dışında olması mümkün mü?

Devam edelim:

- Pakdemirli ve ekibinin kenara çekilmesiyle yeni dönem çok farklı mı olacak?

Yanıtı belli soruları sormamızın nedeni şu:

Saray, teflon tava gibi, her şey onun içinde pişiriyor ama ona hiçbir şey bulaşmıyor. Olası seçim ortamında kimi olumsuzluklar ortaya çıktığında, o dönemin sorumluları uzaklaştırıldı, denecek!

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Bugün iktidarın seçime hazırlık anlamında gündeme aldığı önemli bir konuyu sütuna yatıralım:

Sosyal medya...

İktidar katlarında yapılan hesaba göre arkadaşlar sosyal medyada yüzde 60 oranında hâkimiyet sağlamışlar. Kendi değerlendirmeleri böyle. Kalan yüzde 40 azınlıkta görünüyor ama etkin. Hedefi şöyle koymuşlar:

Yüzde 60’ı, 70’e çıkarmak zorundayız. Buna ulaşmadan toplumsal algıyı yönlendirmede istenen başarı gelmeyebilir!

İktidarın bu yönde çalışma içinde olduğu bilgisini aldığımız günlerde Erdoğan’dan sosyal medya ile ilgili bir açıklama daha geldi. 7 Nisan günü dedi ki:

“Sosyal medya gençlerimizin yabancı kültürünün etkisi altında kalmasına neden oluyor. Bunun için daha önce başlattığımız hazırlıklar devam ediyor...”

Bizim ulaştığımız bilgilerle Erdoğan’ın iftar konuşmasını birleştirince ortaya seçim öncesi yeni bir düzenleme hazırlığı çıkıyor.

Ancak bunun o kadar da kolay olmayacağı anlaşılıyor. Sosyal medya üç yıldır Erdoğan’ın gündeminde. Geçen temmuz ayında şöyle demişti:

“Sosyal medya sürekli yalan ve iftira üretiyor. Buna izin veremeyiz. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Ekim ayında Meclis açılınca gündeme gelecek...”

Erdoğan, gençleri sosyal medyadan korumaya kararlı olduğunu eylül ayında da dile getirdi. Biz de konunun takipçisi olduk. AKP katlarında bir hazırlık yapıldı. Ancak Saray bunu beğenmedi. Çünkü sosyal medyadaki muhalifleri susturalım derken kendi hareket sahalarını da daraltmış oluyorlardı. Geri çekildi.

Bizim bilgimiz bu noktadaydı. Erdoğan’ın 7 Nisan açıklamasından anlaşılıyor ki yeniden ısıtmaya çalışacaklar. Ana hedef de vurguladığımız gibi, yüzde 60 olduğunu düşündükleri desteği yüzde 70’e çıkarmak.

Bunu yasayla yapamazlarsa başka yollar deneyecekleri kesin...

***

Geçen gün her yaştan kalabalık bir ortamda sorduk:

- Günlük gelişmeleri gazete okuyarak izleyenler parmak kaldırabilir mi?

Yüzde 10 kadardı.

- Televizyondan izleyenler?

Yüzde 20 kadardı...

- Sosyal medyadan izleyenler?

Parmak kaldırmayan yok gibiydi!

Gazete ve televizyondan gündemi takip edenler aynı zamanda sosyal medyadan yararlanıyordu.

Bu basit anketin genel bir doğru olduğunu söylemek mümkün.

Bu durumda şu saptamayı yapmak da mümkün:

Önümüzdeki seçimlerin en önemli miting alanları sosyal medya sahaları olacak...