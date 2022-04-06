Soyuldun ey halkım… Unutma bunu!

06 Nisan 2022 Çarşamba

Türkiye’de günlük yazı yazmanın en büyük zorluğu yazılacak onlarca konu içinden seçim yapmak.

Sabah, yazılabilecek konular sırlaması yaparken önceki gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını not ettim. Son günlerde YSK kaynaklı haberler artmaya başladı. “Havada seçim kokusu var” başlıklı bir yazı mı yazmalı, diye düşündüm…

Buna ilişkin bilgileri sıralarken enflasyon haberlerine takıldım. Yıllarca, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” dediler. Sahiden öyle çıktı, faiz düştükçe enflasyon yükseliyor! Faiz iki haneli rakamların biraz üstünde, halkın enflasyonu da üç haneli rakamlarda… Demek ki faiz tek haneli rakama inse enflasyon Allah korusun dört haneli rakama kadar çıkacak!

Haberin devamında muhalefetin beşli çete tanımına ilişkin gelişmeler vardı. İki uçlu haber, bir yandan Saray, Kılıçdaroğlu’nun “Beşli çetenin tahsildarı” sözünü mahkemeye taşıyordu bir yandan da bu yapı içinde çözülmeler oluyordu!

Yazı konusu biter mi? Derken Macaristan seçimleri oturdu gündeme. Uygulamaları nedeniyle “Viktatör” unvanı alan Viktor Orban dördüncü kez seçiliyordu. Avrupa’nın ortasında AB, Macaristan’a bakıp “Ekonomini bana devret, demokrasi arkadan gelsin” diyordu!

Ukrayna’dan gelen katliam hanelerine kim kayıtsız kalabilir! Böylesi anlarda gerçeğe ulaşmak o kadar zor ki. Önceki günkü tanımlamamızın yine güncel olduğunu görüyoruz:

Savaş başladı mı, ilk bilgi kirlenir!

Bitmeyecek yazı konusu Nebati’nin gözleri ve sözleri! Enflasyonu her haneye indirdi, şimdi hedefi tek haneye indirmek!

Ahh! Ethem Sancak’a nasıl değinilmez? Bir zamanlar neredeyse Alsancak yok Ethem Sancak vardı. Şimdi o da ihraç ürünleri arasına girdi; ama partiden!

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Sütun bitiyor, memleketin yazı konuları bitmiyor. Bütün bunlardan öte halka seslenmeli diye düşündük.

Elbette sürekli halka seslenmeli… Bunca yaşananlardan sonra kimi araştırma şirketlerinin AKP’nin oylarında artış bulması anlamlı!

İşte bu gündem maddesinde aklımıza Uğur Mumcu’nun o ünlü yazısından esinlenerek şunu haykırmak geldi:

Soyuldun ey halkım, unutma bunu!

İktidar kulislerden şu tür bilgiler geliyor:

- Görünür gelecekte ekonomiyi düzeltmemiz olanaksız. O zaman bize oy verecek bir kesimi çözülmeyecek şekilde bağlayalım. Bunun dışında kalan kesimlerin de sandığa giderken ekonomiden önce başka şeyleri düşüneceği bir ortam oluşturalım!

Bu nasıl olacak?

Bunun yanıtını bulduğumuz bir iklimin meydana gelmemesini diliyoruz. Halkımıza sesleniyoruz:

Pazara, markete gittiğinde gördüğün her etiket aslında gerçek rakamın üstüne senden çalınanların eklenmesinden oluşuyor.

Maaşındaki, ücretindeki, kazancındaki her erime senden iktidar havuzuna giden paydan ibaret.

Sorun fakirleri doyurmak değil, açgözlü iktidar zenginlerini doyurmak.

20 yıl önce senin, yani alın terinin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 35 civarındaydı, şimdi yüzde 15’e kadar düştü. Aradaki fark kime gitti diye sormazsan, güme gider!

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Şimdi seni soyduktan sonra önüne sandık koyup seslenmek istiyorlar:

- Oylar sandığa, bu bir soygundur!

Sen de korkup, bunca soygundan sonra oyunu da soydurma!

Erken seçim olmayacak, baskın seçim olacak. 2018’deki gibi. Şubat 2018’de, “Erken seçim isteyen vatan hainidir” dediler. Nisan 2018’de, “İki ay sonra erken seçime gidiyoruz, bunu halk istedi” dediler.

Buna benzer bir baskına hazırlanıyorlar.

Her şeyini soydular şimdi “oyunu da ver” diyecekler...

Soyuldun ey halkım...

Unutma bunu!