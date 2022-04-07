Altılı uzlaşı üzerine - Cenk AYGÜL

07 Nisan 2022 Perşembe

Altı partinin 28 Şubat 2022’de açıkladıkları “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” metni, Türk demokrasisinin geleceği açısından yaşamsaldır. Metin, bir taraftan, kendisi bir koalisyona dayansa da artık tek parti refleksleri giderek demokrasinin temel ilkeleriyle çatışan bir yönetimin demokratik olarak değiştirilebilmesini sağlamaya çalışan bir seçim mutabakatıdır, diğer taraftan Cumhuriyeti ve parlamenter sistemi restore etmeyi hedefleyen bir çalışma metnidir. Bu yönüyle değerlidir. Şimdi övgüleri kısa tutup eleştirilere geçelim ve metinde olmayanları sıralayalım.

- Kısa bir değinme dışında toplumsal refah üzerine sistematik yaklaşım yok. Vatandaşlık ücreti, yoksulluk, işsizlik, yoksulları sömüren sadaka kültürünün demokrasiyi engellemesi, işsiz kalmama hakkı yok.

- Sağlık ve eğitim başta, özelleştirmeye, genel olarak neoliberalizm sonrası yaşanan çöküntüye karşı düşünce yok.

- AKP’nin 20 yıldır yarattığı zenginlere yönelik büyük gelir ve mülk transferi konusunda hiçbir değini yok.

- Kadınların, engellilerin çalışma hayatına katılmalarına değinilse de grev hakkı, işyeri demokrasisi, prekarya yok.

- Sanayileşme, sanayi sonrası toplum modelleri, kapitalizmi değil insanları öne alan bir ekonomik yönelim yok.

- TL’nin değerini koruma, finans yerine üretimi öne çıkarma, yüksek faizle borçlandırılan, icralarda sürünen milyonları rahatlatacak önlem yok.

- Beşibiryerdelere bir değini yok, milli hasılayı artırıyormuş gibi görünen ama aslında milli kaynakları çarçur eden müteahhitlik projelerine karşı, genel olarak montajcı sanayisinin ve turizm başta hizmet sektörünün ucuz emek politikalarına karşı bir proje yok.

- Tarımda üretimsizlik kısır döngüsünü nasıl kıracağımıza ilişkin öneri yok. Tohumculuk, gübre, girdi fiyatları yok.

- Gıda sağlığı ve güvenliği konusunda öneri yok.

- Kara paraya, suç örgütlerine, uyuşturucu tüccarlarının transit yolu olmaya, uyuşturucu pazarına dönüşmeye karşı önlem yok.

- Çevre konusuna önem verilmesine, Paris İklim Anlaşmasına uyulacağı belirtilmesine karşın, çevre konusunda radikal hiçbir önlem ve öneri yok. Toplu taşıma ve diğer çevre dostu ulaşım biçimleri, kirli sanayilerin kovulması, altını maden şirketlerine verip siyanürü yöre halkına vermek, dünyanın çöplüğü haline dönüşmek yok.

- Deniz kirliliğine kısaca değinilse de deniz, deniz ulaşımı ve denizcilik, “Mavi Vatan” yok.

- Yeni sistemde parti içi demokrasiyi destekleyecek hiçbir unsur yok.

- RTÜK’ün bağımsız ve tarafsız bir hale getirileceği belirtilmesine karşın, haber alma hürriyeti ve sansüre karşı değini yok.

- Metinde Kürt lafı geçmediği gibi, metinde 66 kez Türkiye adı geçmesine rağmen, Türk de yok. Alevi de yok. Ülkemizdeki hiçbir azınlık yok.

- Din ve vicdan özgürlüğüne değinilmesine karşın laiklik yok. Diyanet’e değini yok.

- Dış politika, AB üyeliği, NATO, komşularımızla ilişkiler yok.

- Spor yok. Gençler hakkında kısa bir bölüm dışında proje yok.

- Yüksek Seçim Kurulu hakkında bölüm olsa da seçim kanunlarında seçim bölgeleriyle sonuçları etkileyecek şekilde oynamak dahil demokratik olmayan değişiklikleri engelleyecek mekanizma yok.

- Kadın hakları üzerine bir bölüm olsa da İstanbul Sözleşmesi yok.

- Cinsel azınlık yok.