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Değişende değişmeyen ve değişmeyende değişen - Coşkun ÖZDEMİR

19 Haziran 2023 Pazartesi

1. CHP Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bir partidir.

2. Cumhuriyetin temelleri CHP’nin ilkeleridir.

3. CHP’nin ilkeleri Cumhuriyetin temelleridir.

4. CHP’nin ilkeleri ve Cumhuriyetin temelleri cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, devletçilik, halkçılıktır.

5. Bu ilkelerin de dayandığı tek ilke, akılcılık ya da usçuluktur.

6. Akılcılık ve usçuluk, dinsel dahil her tür dogmaya karşı aklın ilke alınmasıdır.

7. Öyle ise Cumhuriyetin kuruluş ilkesi teke indirgendiğinde dogmacılığa karşı “ussallıktır”.

8. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Cumhuriyetin bu ilkeleri, politika yapmak, seçimleri kazanmak için yeterli değilmiş gibi parti kendi varlık nedenine karşıt olan dinsel motifli politikalardan medet ummuştur. Dolayısıyla dolaylı olarak, kendi ideolojisini yetersiz bularak, gene kendi yıktığı ideolojinin temsilcilerini, partiyi halka açmak adına kendi içine almıştır. 

9. Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu gibi isimler bu konuda yapılanların sadece görünen kısmıdır. Görünmeyen kısmın da aynı kafada pek çok kadro partinin içine sızmış ve muhtemelen uygulanan yanlış politikaların zemininin oluşumuna katkı sağlamıştır.

10. Bu durum nesnel olarak ideolojik ihanettir.

11. Bu sonucu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ideolojiye ihaneti olarak düşünülmemelidir. Tersine siyasal cehaletin, ilkelere dayanmayan başarı arayışlarının doğal uzantısı ve sonucu olarak görülmelidir.

12. Bu nedenle CHP’deki değişim bir tür değişmiş olanın değişimi olmalıdır. Ya da değişmiş halimizden geriye doğru, partinin köklerine doğru değişim olmalıdır.

13. Kim ki değişimi olumlu görüyor, bu değişimin ilkeye doğru değişim, köklere doğru değişim olması gerektiğini kavramıyorsa, değişimden anladığı özde değişim değil, görüntüde değişimdir. Görüntüde değişim ve özde değişmeme ise görüntü ile oyalanmaktan başka bir şey değildir. 

14. Bütün bunlar için daha bilge, daha derin yöneticilere ihtiyaç vardır. Yoksa aynı değişimler arka arkaya gelecek, pek çok değişim olacak ama değişen hiçbir şey olmayacaktır.

COŞKUN ÖZDEMİR

FELSEFECİ

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