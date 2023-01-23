Demokrasi nedir? - Av. Turan KARAKAŞ

23 Ocak 2023 Pazartesi

Türkiye’de demokrasi söyleminde, demokrasi tezlerinde, demokrasi tartışmalarında halk yok, emekçi sınıfı yok. Siyasal belgelerde yazılı bir takım anayasa ve siyaset bilimi kavramlarını alt alta sıralamak yeterli!

Demokrasi, emekçi sınıfın ve yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini güvenceye alan, onların kararlara katılmasını sağlayan, egemen sınıfın sömürüsüne son veren yönetim biçimidir.

Demokrasi haklar temelinde kurulur. Hakları geniş kapsamda anlamalıyız. Sadece insan hakları diyerek işin içinden çıkamayız. Bütün canlıların ve doğanın hakkı vardır.

Demokrasinin temeli hak, hakkın temeli de gerçektir. Demokrasi haklardan, haklar da gerçeklerden doğar. Gerçekler temelinde köklenirler. Gerçekler temelinde yapılanırlar.

HUKUK DEVLETİ

Demokrasi demek hukuk devleti demektir. Yani haklar devleti. Hakların güvencede olduğu devlet. Ancak hukuk devletiyle kanun devletini birbirinden çok iyi ayırmak gerekir. Kanun devletinde kanunları bir kişinin veya bir grubun buyruğuna dönüştüren anlayış hâkimdir. Yani artık hukuk devleti buyruk devletine dönüşmüştür. Demokrasi adil, hukuk bilimine göre hazırlanmış kanunlarla inşa edilebilir. Bu yolun dışında demokrasiye ulaşan başka bir yol yoktur.

Ülkemizde ve birçok ülkede kafalar karıştırılmakta ve demokrasi diye emperyalizmin çıkarları bilinçlere doldurulmaktadır. Bu tuzak özellikle gelişmekte olan ülkelere kurulmaktadır. Sömürüyü ve emperyalizmi unutan, yok sayan bir demokrasi anlayışı, demokrasi değil demokrasi renklerine boyanmış korkunç bir tuzaktır. Demokrasi konusundaki bu kafa karışıklığı ve yozlaşma toplumu kirlenmeye, yönsüzlüğe ve çürüyüşe sürüklemiştir.

Türkiye’de demokrasi söyleminde, demokrasi tezlerinde, demokrasi tartışmalarında halk yoktur, emekçi sınıfı yoktur. Siyasal belgelerde yazılı bir takım anayasa ve siyaset bilimi kavramlarını alt alta sıraladınız mı yeterlidir!

Bilimsel hukuk ile demokrasi bir bütündür. Cumhuriyet kavramı da bu bütünün içindedir. Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk birbirini besler, tamamlar. Bu bütünü oluşturan unsurlardan biri bozulursa siyaset dinsel ve etnik kökende yapılmaya başlar. Etnik ve dinsel siyaset emperyalizmin en etkin ve en korkunç silahlarıdır. Laiklik ve bilimsel hukuk bu etnik ve dinsel yozlaşmanın tek çözüm yoludur. Aslında bilimsel hukuk devleti demokrasi demektir.

Demokrasiyi oluşturan üç temel ilke (kavram) vardır: Birincisi ekonomide demokrasi, ikincisi siyasette demokrasi, üçüncüsü de iletişimde demokrasidir. Bu üç kavram, bir bütün olarak olgularla bütünleştirilmeli, gerçekler temelinde doğru anlaşılmalıdır.

EMEKÇİ SINIFI

Emekçiler demokrasinin, onların sınıfsal yararları için neler vaat ettiğine, sofralarındaki ekmeği büyütüp büyütmediğine, emeğin haklarını güvenceye alıp alamadığına, sınıfsal adaleti sağlayıp sağlayamadığına, sömürüye son verip veremediğine, emperyalizme karşı etkili, yurtseverce bir mücadelenin önünü açıp açmadığına bakar, bakmalıdır.

Marksizm, Batı demokrasisinin gerçek bir demokrasi olmadığı, burjuvazinin çıkarlarını savunma amacı taşıdığını, özgürlüğün sadece burjuva sınıfından olanlar için var olduğunu dolayısıyla Batı demokrasisinin biçimsel bir demokrasi olduğu eleştirisini yapmaktadır. Marksist düşünceye göre, kapitalist düzende siyasal demokrasi kapitalist sınıfın işçi sınıfı üzerindeki egemenliğini gizlemeye yaramaktadır. Gerçek demokrasi ancak bilimsel sosyalist düzende varlık kazanır. Demokrasi mücadelesiyle toplumculuk (sosyalizm) mücadelesi iç içedir. Mücadele etmek gerek. Anlamak anlatmak gerek. Ekmeden biçemeyiz.

AV. TURAN KARAKAŞ

