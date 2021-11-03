Ege ve Akdeniz adalar valiliği - Ahmet ÖVEN

03 Kasım 2021 Çarşamba

Mülkiyet ve egemenlik hakları hâlâ Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Ege ve Akdeniz adalarındaki yasal statünün uluslararası arenada daha da tasdiklenmesi için otoriter bir idari yapıdan bu makalemizde bahsedeceğiz.

İlgili uluslararası resmi antlaşmalarda ve toplantı tutanaklarında geçen adaların durumu ile ilgili olarak Yunanistan’ın sovereignty (egemenlik), ownership (mülkiyet) hakkı ve possesion (zilyetlik) hakkı yeniden gözden geçirilmelidir. Sadece asayişi temin edecek derecede kuvvet bulundurması gerekirken askeri tesisler kurması, silahlandırma politikası gütmesi, sık sık Türk karasularına ve deniz sahasına geçmesi ve ihlal ettiği anlaşmalara istinaden bu durumun Türk deniz hukukçuları ve siyasiler tarafından uluslararası camiada Yunanistan aleyhine kullanılarak ihlalinden dolayı ilhaka (Türkiye topraklarına) bir takım adaların Türk eğemenliğine geçmesi mümkün olabilecek midir, hep beraber ömrümüz vefa ettiği sürece görecek ve devletimizin meşru haklarını dünya kamuoyuna gür bir sesle duyurmasının her daim destekçisi olacağız.

MİSİLLEME ŞART

Adaların, Türkiye’nin kara sınırına bu kadar yakın olması kendi milli karasularımızda ve kıta sahanlığımızda vatan bütünlüğümüzü tehdit edecek unsurlar barındırmakla beraber Yunanistan’ın küresel güçlerin egemenliği altına girmesi, uluslararası deniz hukukunu hiçe sayması, “Türk denizcilik lobisi” faaliyetlerinin daha etkin olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yunanistan yönetimi Ege’deki birçok adamızı işgal edip, askeri üs kurup, bayraklarını göndere çekip Yunan adaları turizmi safsatası adı altında işleterek tüm haklarımızı ihlal etmekte ve kurdukları idari yapı ile de otoriter bir şekilde Ege ve Akdeniz’de söz hakkı elde etmekte ve iddia ettikleri sözde egemenlik haklarını daha da kuvvetlendirmektedir.

“Governor of South Aegean Region” ve “Governor of North Aegean Region” valilik pozisiyonlarına özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz. Güney Ege Adaları Bölgesi ve Kuzey Ege Adaları Bölgesi olarak deniz coğrafyasını resmi olarak tanımlayan Yunan devleti, adaları yönetme konusunda o kadar uzmanlaşmıştır ki Güney ve Kuzey Ege adaları olarak ayrı ayrı bölge valilik pozisyonları kurmuş ve küçük büyük tüm ada sorumlularını / idari yetkililerini bu genel valilik makamlarına bağlayarak merkezi hükümetin de bizzat tüm konulardan haberdar olmasını sağlamıştır.

DOĞRU STRATEJİ İLE MÜMKÜN

Kendilerini hâlâ Helenistik dönemde Grek etkisinin doruğa ulaştığı noktada zanneden Yunanlara karşı yüce Türk devletinin siyasi ve idari kadrosunun stratejik hamleler yapması, Mavi Vatan doktrininde belirtilen bölgelerde Ege ve Akdeniz’de genel valilik pozisyonları tanımlayarak ve muhtelif adalarımızı bu bölge valilik makamlarına bağlamak suretiyle kontrol edilebilir bir yapı vücuda getirmelidir ki güçlü bir idari yapı meydana geldikten sonra askeri, istihbari, iktisadi, zirai birçok politika hayata geçirilmiş olsun ve yüce Türk devletinın bekası bu sahada da güçlensin.

Gazi Mustafa Kemal’in Misak-ı Milli hedefleri, vatan topraklarının hudud-u millisidir.

Tam istiklale istikametimiz ancak ve ancak istikbaldeki üstün stratejik idealler ile olacaktır.

AHMET ÖVEN

MÜHENDİS