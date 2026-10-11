Karadeniz derbisinde sadece iki takımın mücadelesini değil, iki takımın hocaları Thorsten Fink ile Thomas Reis'in teknik, taktik ve oyun okuyuşuna da tanıklık ettik. Reis'i nasıl bir duygu içerisindeydi bilemem ama tam bir Alman disiplininin sahadaki fotoğrafını gördük.

Trabzonspor rakibinin her türlü reaksiyonuna karşı alanda da olsa anında yanıt vermesi günün bir başka güzelliğiydi. Trabzonspor'a gönül verenlerin beklentisi, özlemi de bu…

Her şey güzel giderken Melih Kabasakal'ın gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakma “densizliğine” ne demeli? Onu ben değil yönetimin söyleyeceği kesin.