Vikipedi’den aynen aktarıyorum: [Anarşi, en temel anlamıyla herhangi bir otoritenin, devletin veya yönetim biçiminin bulunmaması durumunu ifade eder. Yunanca “an” (olmayan/yokluk) ve “arkhos” (yönetici/şef) kelimelerinin birleşmesinden türemiştir ve kelime anlamı “yöneticisiz olmak”tır. Günlük dilde ve siyaset biliminde iki farklı şekilde algılanır:

1. Günlük dildeki anlamı (Kargaşa)

Toplumda düzeni sağlayan yasaların, devlet mekanizmasının veya otoritenin ortadan kalkması ya da etkisiz kalması sonucu oluşan başsızlık, kargaşa, kaos, hukuksuzluk ve düzensizlik durumunu tanımlamak için kullanılır.

2. Siyasi terim olarak anlamı (Anarşizm)

Siyaset felsefesinde anarşi, insanların bir otorite, baskı, devlet veya zorlayıcı hiyerarşi olmadan, tamamen gönüllülük ve dayanışma esasına dayalı olarak bir arada yaşayabileceğini savunan ideal bir toplumsal düzeni ifade eder. Bu felsefeyi benimseyen akıma anarşizm, savunucularına ise anarşist denir.]

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Türkiye’de şükürler olsun devlet ve bir hükümet var ama anarşi denen kaos da var.

Kaos ortamı, kuralların, düzenin ve öngörülebilirliğin kaybolduğu, yoğun kargaşa, belirsizlik ve karmaşa halidir.

KAOS ORTAMININ ÖZELLİKLERİ:

- Belirsizlik: Gelecek anın ne getireceği tahmin edilemez.

- Kontrol kaybı: Olaylar insan iradesi veya planlar dışına çıkar. -Kargaşa: Düzen ve hiyerarşi bozulur, herkes kendi başına hareket eder.

- Panik: İnsanlarda korku, kaygı ve çaresizlik duyguları artar.

ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ:

- Doğal afetler veya büyük kazalar.

- Savaşlar, ekonomik krizler veya toplumsal çatışmalar.

- Bir kurumda veya sistemde ani yönetim zafiyetleri.

Bu saydığımız verilere göre Türkiye mevcut AKP yönetimi yüzünden tam anlamıyla bir anarşi ve kaos ortamında debelenmekte. Artvin’de konuşan ve “Bu iktidar kurduğu fon oyunlarıyla, önce bütün emeklileri ve emekçileri mağdur etmişken şimdi yaptığı fon oyunlarıyla kendine oy verenleri bile kandırdı” diyen YENİ Parti lideri Özgür Özel bu durumu eksiksiz betimlemekte.

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Günümüz Türkiye’sinde tanık olduğumuz anarşinin somut belirtilerini 5 Ekim 2026 tarihli Sözcü gazetesinden aktaracağım:

“Futbolda temsil depremi yaşanacak.”, “Bir dakika beklemeyin, kimliklerini hemen açıklayın, Millet bilsin! 650 KİŞİ BİR GÜNDE 227 MİLYAR ÇEKMİŞ. Fon operasyonu 17 Eylül’de yapıldı. 16 Eylül’de 650 kişi 227 milyar lirasını alıp ayrıldı. Ekonomistler, vurgunun A takımı için ‘Müthiş öngörülü bu insanlar kimdir’ diye sordu.”

- Tüyo (Bir konuda önceden verilen gizli bilgi veya ipucu. Sınavlarda başkasından yardım alarak kopya çekme) almadan kimse böyle davranamaz ve tüyo yukarıdan gelir.

- AKP adayı, 20 milyar lira çekmiş, yurtdışına gitmiş. Bu Nacar, Fatma’dan (Fatma Sayan Kaya) acar.

- “AKP tarihte ilk kez İzmir’i yönetecek!”: 19 Haziran’da CHP’den istifa eden büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay AKP’ye geçecekmiş... (ve geçmiş). Şantaja maruz kaldığı için partisinden istifa edip AKP’ye geçen bu kaçıncı belediye başkanı? Şantaj ancak anarşik ortamda kullanılır ve etkili olur. “Ananı ....... kadı!” misali! Kimi kime şikâyet edeceksin? Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bunun adı milli irade hırsızlığı” diye kıvranmakta. Bu bir ihbardır. “İhbar” olduğunu kamuya ilan ediyorum. Lütfen gereken yapılsın.

- 131 fonun tasfiye kararından hemen önce 650 kişi 227 milyarını alıp çıkmış. 650 VURGUNCU KİM AÇIKLAYIN! 16 Eylül’den, fon tasfiye kararının olduğu 17 Eylül’e kadar geçen kısacık zaman diliminde şanslı 650 kişi parasını kurtarmış. Faturası vatandaşa kesilen devasa vurgunun müstesnaları merak ediliyor. Sözcü’nün birinci sayfasından: “Evrim Tavacı evini sattı, parayı fona yatırdı. Portekiz’e yerleşti. Birikimi batınca ‘Tüm hayatım sıfırlandı’ diye isyan etti.” Felaket sonrasında akıl veren çok olur ama ben garantinin garantisinin garantisi yoksa beş kuruşumu bile herhangi bir fona yatırmam. Kazık yememek, üçkâğıtçılara ütülmemek istiyorsan açgözlü olmayacaksın kardeş! Emeklinin, dar gelirlinin, küçük-büyük memurun borsada işi ne, fonlarda işi ne? Paran biraz artıyorsa banka faiziyle yetineceksin; sağlam tüyo alırsan at yarışı oyna ama oyuncak tabancayla banka soymaya sakın kalkışma. Biraz eğitim: “Mano” diye bir sözcük vardır, TDK’ye göre kumar oynatan kişinin kazançtan aldığı paya “mano” denir. Vurgunlardan mano payı alıp almadığını düşün. Ben söyleyeyim: Almadan olmaz!... Şimdi aşağıdaki siyah harfli bölümü dikkatle okuyalım:

“Büyük fon vurgunun ayrıntıları netleştikçe resim genişliyor. Fon kazançlarına dair ortaya çıkan verilerle yapılan manipülasyonu temel matematik bilen herkes anlarken, tüm bunlar olup biterken sorumlu kuruluşların, mevzuattaki görev tanımlarını yerine getirmediği görülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu, fonları ve portföy yönetim şirketlerini takip edip izlerken denetleyerek yatırımcıyı korur.” (Sözcü, s.6)

Vaziyetin durumu da durumun vaziyeti de böyle işte!... Buna para piyasası argosunda “Enayi silkelemek!” denir ki en güzeli bugünkü gibi anarşi ortamında olur!