Komandolara Kosova’da görev - Orkun ÖZELLER

14 Haziran 2023 Çarşamba

Son günlerde Mitroviça’daki protestolar ve olaylar nedeniyle KFOR (Kosova Barış Gücü) bölgeye takviye bir alayın gönderilmesine karar vermiş, Türkiye de bir tabur komandoyu Kosova’ya göndermiştir.

Mitroviça’da protestolar

Kosova’nın kuzeyindeki Mitroviça’da ağırlıklı olarak Sırplar yaşamaktadır. 1998-1999 Kosova Savaşı’ndan sonra bölünen şehir, iki farklı belediyenin kontrolündedir. Kuzey kesim Sırpların; güney kısım beraber yaşayan Arnavut, Türk ve Boşnak Müslümanların kontrolündedir.

Mitroviça’yı asıl önemli kılan altın, gümüş, çinko, kurşun gibi madenler ile önemli yeraltı zenginliklerine sahip olmasıdır. Sırbistan’ın buradaki kaynaklara sahip çıkma amacı ile dini farklılıklar sürekli gerilime neden olmaktadır. Madenleri kontrol etme konusunda ABD ve AB ülkeleri de büyük çaba içindedir.

Yerel seçimlerde Mitroviça’da Sırpların desteklediği partiler, protesto ederek seçime katılmayınca Arnavut destekli parti kazandı. Böylece Sırplar protestolara başladı. Olaylar büyüyünce KFOR güvenliği sağlayamadı ve 30 asker yaralandı. Tabii burada KFOR’nin tecrübesizliği ile beceriksizliği de etkili olmuştur.

NATO güvenliği sağlamak amacıyla Mitroviça’ya takviye gönderme kararı aldı. Sırpların yerel seçimlerin iptaline yönelik protestoları karşılık bulmuş ve belediye başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılacağı belirtilmiştir. İsteklerini kabul ettiren Sırpların bu bölgede özerk bir yapı oluşturma çabası görülmektedir. Buna Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin izin vermesi olası değildir. Çünkü o zaman Sırplar ile Arnavutlar arasında çatışmalar tekrar başlayacaktır.

Yıllardır Kosova’da görev yapan Türk askerinin Arnavut, Boşnak ve Türk kökenli halktan gördüğü büyük sevgi ve saygıyı hiçbir KFOR askeri sağlayamamaktadır. Avrupa’nın göbeğinde yer alan Sırbistan ise Rusya’dan destek görmektedir. Rusya, Sırbistan üzerinden Avrupa’da ciddi bir çatışma ortamı yaratabilecek potansiyeldedir.

Türk askerine her ne görev verilirse verilsin bunun nasıl kullanılacağı çok önemli. Çünkü hem Müslüman çoğunluğu oluşturan Kosova halkını hem de Sırbistan’dan kaynaklı Hıristiyan nüfusu sorunsuz kontrol edebilecek tek güç Mehmetçik’tir.

KFOR, Mitroviça’daki önümüzdeki günlerde tek hâkim güç durumuna gelecek. Böylece madenler de yabancı yatırımcılar tarafından çıkarılıp büyük bir gelir elde edilebilecektir.

Küresel güçlerin yeraltı zenginliklerinden yararlanmak amacıyla oluşturabileceği çatışmalarda tuzağa düşmemek gerekir. Barış ve huzur Türk askeri sayesinde gelir. Fakat Mehmetçiğin bölgeyi güvenli hale getirip sonra buradaki madenlerden başka devletlerin faydalanmasına maşa olmamak lazım. Güvenlik sağlanmalı ama bu Kosova’ya yarar getirmelidir. Yani ABD, NATO ve Rusya’nın değil Türkiye’nin ve Kosova’nın milli çıkarları öncelikli olmalı.

Ülkedeki zengin maden yataklarından gelir elde etmesi gerekenler Kosovalılardır. Gerekirse Türk maden şirketleri devreye girmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kosova’nın stratejik öneminin farkındadır. Bunu bugün ülkeye göndereceği komando taburunun icra edeceği görevler ile yerine getirecektir.



Orkun ÖZELLER - Emekli Albay

