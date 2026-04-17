Bozkırın genç fidanları - Mücteba Binici
17.04.2026 04:00
Önümde, zamanın yıpratıcı etkisinden nasibini almış, kenarları kıvrılmış, sararmış siyah-beyaz bir fotoğraf duruyor. Üzerindeki çizgiler ve lekeler, onun yalnızca bir kâğıt parçası değil, bir dönemin tanığı olduğunu haykırıyor. Bu kareye baktığımda, yalnızca toplu bir öğrenci fotoğrafı görmüyorum; bir ülkenin makus talihini “akıl ve üretimle” yenmeye ahdetmiş bir kuşağın, “insanlaşma devriminin” adsız kahramanlarını görüyorum. Ve bu kahramanlardan biri, en ön saflarda, umut dolu gözlerle geleceğe bakan babam, Resul Binici’ydi. O, 1946’da girdiği Dicle Köy Enstitüsü’nü 1952’de bitirdi. Dicle’nin kıyısında yükselen bu fotoğraf, muhtemelen 1950’lerin başlarında, Dicle Köy Enstitüsü’nün bahçesinde çekilmiştir.

Dicle’nin kıyısında yükselen o eğitim ocağı, bölgenin çocukları için hem bir okul hem de özgürlüğün, dayanışmanın ve bilimin rehberliğinin canlandığı bir yaşam merkeziydi. Hasan Âli Yücel’in evrensel vizyonu ve İsmail Hakkı Tonguç’un dehasıyla filizlenen bu kurumlar, köylüyü “efendi” kılmanın ötesinde, onu “aydın” kılmayı hedeflemişti.

Fotoğraftaki bu genç yüzlere iyi bakın. Her biri, elinde dünya klasikleri, sırtında tuğla, gönlünde yurt sevdasıyla bozkırı yeşertecek birer rönesans insanı adayıydı. Onlar, dogmalara hapsolmamış, özgür bir akıl ve emeğin kutsallığına olan sarsılmaz inançla yetiştiriliyorlardı. Babamın miras bıraktığı en değerli hazine de işte bu inançtı.

BİTMEYEN ÖĞRETMENLİK

Babam Resul Binici, bu fotoğraftaki o heyecanlı gençlerden biri olarak, Dicle’den aldığı feyz ile bir ömür boyu Cumhuriyetin sancaktarlığını yaptı. Onun öğretmenliği ders ziliyle bitmezdi; köyün tarlasında, su kanalında, kütüphanesinde devam ederdi. O, yalnızca okuma yazmayı değil; toprağı işlemeyi, su getirmeyi, kooperatif kurmayı, hak aramayı ve “Köy Enstitülü öğretmen” olmanın gerektirdiği gibi, toplumu her alanda dönüştürmeyi öğretti.

IŞIK SÖNMEYECEK 

Ne yazık ki Türkiye’nin bu büyük aydınlanma hamlesi yarım bırakıldı. Ancak Dicle’den, Hasanoğlan’dan, Kızılçullu’dan yayılan o ışık hiç sönmedi. Bu fotoğraf, o ışığın sönmeyeceğinin en somut kanıtlarından biridir. Binlerce eğitim neferinin ektiği tohumlar, bugün hâlâ laik ve çağdaş Türkiye’nin en dirençli kaleleri olarak ayaktadır.

Köy Enstitülerinin 86. kuruluş yıldönümünü kutlarken bu toprakları yurt kılan o devrim ocaklarını, bu fotoğraf karesindeki tüm genç fidanları ve yaşamını bu yola sermiş tüm Köy Enstitülü öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Babam ve onun gibi binlerce öğretmenin yaktığı ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bizler, onların bıraktığı bu mirası, emekle ve bilimle besleyerek yarınlara taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Onların ışığı, yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecektir.

MÜCTEBA BİNİCİ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ

Yazarın Son Yazıları

Cumhuriyetin eğitim devrimi - Mustafa Gazalcı

Kuruluşunun 86. yılını kutladığımız Köy Enstitüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli eğitim devrimidir.

Devamını Oku
17.04.2026
Kimsesizlerin kimsesi eğitim kurumları - Duran Güldemir

“Bu öğretmenler köyümüze geldikten sonra bizim ne söyleyecek sözümüz kaldı, ne de gücümüz...”

Devamını Oku
17.04.2026
Bozkırın genç fidanları - Mücteba Binici

Önümde, zamanın yıpratıcı etkisinden nasibini almış, kenarları kıvrılmış, sararmış siyah-beyaz bir fotoğraf duruyor.

Devamını Oku
17.04.2026
Savaşın yeni genetiği - Cumhur Utku

Savaş tanımı ve savaşın ilkeleri bu günlerde modern ve köklü bir değişim geçirmektedir.

Devamını Oku
16.04.2026
Türkçemizi koruyalım - Erol Tuncer

Dil uzmanı değilim.

Devamını Oku
16.04.2026
Hukuk herkese lazım - Ahmet Özer

Giderek genişleyen baskı iklimi, Türkiye’yi devasa bir hapishaneye dönüştürdü.

Devamını Oku
15.04.2026