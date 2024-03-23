Prof. Dr. Erhan Karaesmen - Cumhuriyetin direnişçi delikanlılarına saygıyla

23 Mart 2024 Cumartesi

Ali Sirmen’in vefatı Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal olgusunun büyülendirici ve coşkulandırıcı yönlerini yeniden düşünmemize yol açtı. Türk toplumunun Cumhuriyet olgusuna evrilişinde her yaştan insanın katkı verdiği bilinegelirdi. 1950’lere kadar uzanan bir ilk Cumhuriyet döneminde cephelerde şehit düşme kavramında buluşan, düşünce ve duyguların payı ağırlıklıydı. Daha sonraki dönemlerde ise düşünsel ve eylemsel etkinliklerin sorumluluğunu taşıma, farklı bir ulusal görev olarak kendini gösteriyordu.



“Mert Cumhuriyet delikanlıları” Cumhuriyetin kuruluş ve gelişme dönemlerinde gerektiğinde canlarını feda etme uğruna bir ülkü birliğinde buluşmayı ve iş görmeyi başarmışlardı. O dönemde, gerçekleştirilen işlerin bireysel ve toplumsal huzur vericiliği, ülke tarihinin en olumlu ve geleceğe yönelik umut verici eylemlerini kapsamaktadır. Ondan sonra gelen çeyrek yüzyıllarda bu eylemleri planlayarak uygulama alanına koyacak genç kuşakların da eğitsel hazırlığı yapılıyordu. Çağdaş Cumhuriyetin gidebileceği kadar gönüllük seferberliği söz konusuydu. Bu oluşumu sırtlayıp götürecek kuşakların “Cumhuriyet sevdalılığı” düşüncesi ve duygusuyla harman edilerek kucaklaşması gerekliydi. Cumhuriyet gönüllülüğü ulusal ve insani bir görevdi. Aynı zamanda bir sevda idi. Gönül ve akıl orada katıksız bir yanyanalık sergileyecekti.



Bu anlayış ülke içinde alınan üst düzey eğitime bir disiplin ve belli bir düzey getirirken bilgilenmede ve eğitimde uluslararası ortamlara geçiş gayretlerini de kolaylaştırıyordu.



PARİS’İN EVRENSEL RENKLİLİĞİ



Ali Sirmen ile Paris uluslararası üst eğitim yüksek lisans/doktora programlarında rastlaşmamız, o anlamda bir tesadüf değildi. Aynı dönemde, adını hatırladıkça hep rahmetle andığımız, Ahmet Taner Kışlalı ile de Paris’in evrensel renkliliği, zengin akademik ve ileri uzmanlık çerçevesinde rastlaştığımız olurdu. Ali’nin ve Ahmet Taner’in de iki üç yaş büyüğü olarak Paris’teki işleri kolaylayıp farklı ülkelerin değişik kentlerinde de yaşam sürdürme şansı bulduğumda günün birinde hep birlikte Türkiye’de buluşup Cumhuriyet sevdalılığı görevini yerine getireceğimiz kaderlerimizde yazılıymış; ve öyle oldu.



1970’lerde Türkiye’nin akademik çalışma ve uzmanlaşma ortamlarında birlikte iş görür olduk. Kurum olarak “Cumhuriyete bağlılığımız” Ali Sirmen ile beni Cumhuriyet adı taşıyan bir yayın organında da yan yana getirdi. Uğur Mumcu farklı bir yaşam yörüngesi çizerek Cumhuriyet direnişçiliği ve gözeticiliği yolunda mutlak bir birliktelik yaratarak Ali ve Ahmet Taner’in büyük yoldaşlığını yaptı. Ülkenin ve ulusun kıt koşulları içinde kendini kurtarma şansı bulmuş genç yurttaşlar olarak bizler Cumhuriyet gönüllülüğüne çoktan hazırdık. Diğer bazı dönemlerde olduğu gibi 1970’lerin akışı içinde de ülkede, yurt ve insan sevgisiyle yoğrulmuş olmanın bedelleri vardı. Ali bunu yıllarca süren işkenceli bir mahpusluk bedeliyle ödedi; bu satırların yazarı ise çok daha ucuz atlatılmış cezalarla, akademik ilerleme ve kamu yöneticiliği Oben Aybars Kuday Galatasaray SK Kongre Üyesi Manchester City ve Liverpool şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyorlar. Bu iki takımın karşılaşacağı ve şampiyonluğa büyük oranda etki edecek dev maç öncesi Manchester City şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Liverpool’u ve teknik direktörü Klopp’u öven bir video yayımlıyor. Yapılan bir röportajda Manchester City teknik direktörü Guardiola, en yakın rakibi Liverpool’un teknik direktörü Klopp’un kendisini başka bir seviyeye çıkarmasında en önemli etken olduğunu dile getiriyor. Başarılı teknik adam ayrıca Liverpool’un kendileri için rakip olmasının bir onur olduğunu dile getirerek “Yıllardır bu efsanevi kulüple mücadele ediyoruz. Onların rakibi olmak bizim için bir onur çünkü orada İngiltere’nin en tarihi takımlarından birine karşı yarışıyoruz” ifadelerini kullanıyor. 9 Mart 2024, İngiltere. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın dünyanın en iyisi olduğunu ifade etti ve meslektaşına övgüler yağdırdı. “Manchester City gibi bir rakibimiz olmasaydı biz de bu seviyeye gelemezdik” dedi. 19 Mart 2022, Almanya. Almanya’da Vonovia Ruhrstadion’da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle tatil edildi. 17 Mart 2024, Türkiye. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sırasında taraftarlar maç boyunca sahaya su şişesi attı, şişelerin bir kısmı futbolcuların çeşitli yerlerine isabet etti. Oyun defalarca durdu. Maçtan sonra Trabzonspor taraftarı sahaya inip Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Korner direğini yerinden söküp “mızrak” yapan taraftar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Sakatlık nedeniyle yerde yatarak tedavi gören Fenerbahçe kalecisi Livakoviç’e çakmak atıldı, çenesi yarıldı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın kafasına sert bir cisim, omuzuna da şişe isabet etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu fanatikler taraftarları havaalanına davet edip Fenerbahçeli futbolcuları uçağa bindirmeme çağrısında bulundu. Fenerbahçeli futbolcu, üstüne gelen taraftara dönerek tekme attı. Fenerbahçeli futbolcu, takım arkadaşına saldıran Trabzonsporlu taraftara yumruk attı, ardından üstüne çıkıp taraftarı darp etti. Trabzonspor’un bir seyircisi maç oynanırken sahaya havai fişek attı. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında Vostok 1 misyonuyla dünya yörüngesine ulaşmış ve uzaya giden ilk insan olarak tarihe geçmiştir. 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Ax-3 ekibi ile katıldığı misyon da ilk defa bir Türk astronotun uzaya çıkması olarak tarihe geçmiştir. Umarım sportmenlik ve spor ahlakı konularında da dünyayı yakalamak için 60-65 yıl beklememiz gerekmez. alanlarındaki görevlerinin yavaşlatılması gibi olumsuzluklarla uğraştı durdu. Sevgili Ahmet Taner’in ve Uğur Mumcu’nun geri ve gerici insanlık dışı komplolarla değişik zamanlarda aramızdan çok erken koparılışları, bu cezaların en ağırıydı.



Cumhuriyet aydınlığı Ali Sirmen’in temsil ettiği akılcı ve aydınlık bir geleceğe ülkeyi ve ulusu hazırlamaktaki görevini yerine getirmeye alabildiğine dikkat ve özen gösterdi. Cumhuriyet sevdalısı olmanın tüm gereklerini yerine getirdi. Ali’nin ve de Uğur’un da gidişiyle, çok büyük bir boşluk oluştuğunu büyük üzüntüyle gözlemekteyiz.



Burada dile getirilen görüşlerin genişletilmiş ve politik çeşitlilik anlamı kazanmış bir boyutu da “Cumhuriyetin koruyucu ve direnici müfrezelerini” ortaya çıkarma konumuydu. Aralarında çok kuvvetli bir dostluk ilişkisi de bulunan ve her ikisi de kültürlü esprilerle zenginleştirilmiş harika Türkçe yazan ve konuşan Uğur Mumcu ve Ali Sirmen bu “müfreze” kavramını ilk kez ortaya attıklarında mutlu bir rastlantıyla ben de yanlarındaydım.



YAŞAM MÜCADELESİ



Müfreze geçici olarak bir araya geliş davranışı gibi gözüken ancak, son derece kararlı ve disiplinli bir olguydu. Bireysel olarak her biri ayrı ayrı birer Cumhuriyet projesi olarak yaşam mücadelesine hazırlanmış Cumhuriyet delikanlılarının zorluklara karşı olağanüstü bir direniş gücü gösterişlerinin öyküsüydü. Ali’nin aramızdan ayrılışıyla Türk yakın tarihinin bu olağanüstü direniş öyküsünden bir sayfa daha eksildi gitti. Aydınlattıkları yolda yol almaya devam ederek anılarıyla yaşayacağız, onları ve Cumhuriyetimizi hep yaşatacağız.





