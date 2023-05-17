Salda Gölü nasıl kurtulur? - Özgün Utku

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Salda Gölü Burdur ili, Yeşilova ilçesinde. Türkiye’nin en derin gölü, derinliği 196 metre.

Hava güneşli ya da bulutluysa; sabah, öğle, akşam saatine göre gölün suyu renkten renge koşar. Kıyıdan başlayarak açık mavi, turkuvaz, yeşil, koyu mavi, lacivert... Bu mücevheri insanlık adına korumak, gelecek kuşaklara aktarmak gerek.

NELER YAPILABİLİR?

1)Millet bahçesi ve varsa benzer projeler derhal iptal edilmelidir.

2)Çevre köylerin ve Yeşilova’nın atık su ve kanalizasyon sistemi yapılmalı, pis suyun göl suyuna karışması engellenmelidir.

3)Gölün suyu yıldan yıla azalmaktadır. Salda Gölü’ne ulaşan üç çayın önüne göletler yapılmıştır. Göle ulaşan akarsu kalmamıştır. Çayların göle ulaşmaları sağlanmalıdır. Son yıllarda göl çevresine pek çok artezyen açılmış, yeraltından göle gelen suların önü kesilmiştir. Bunlarla ilgili önlemler alınmalıdır.

4)Gölün ve doğal çevresinin yaşaması, ona insan eli ve ayağının değmemesine bağlıdır. Yoğunluk artırıcı hiçbir yatırıma girişilmemelidir.

Göle insan girişi kesinlikle yasaklanmalıdır.

c. Kayadibi taşının etekleri, Sultan Pınarı ve buna benzer uzmanlarca saptanan noktalarda seyir terasları oluşturulmalıdır. Gelen turistler bu teraslardan gölün güzelliğini seyredebilir, incelemelerde bulunabilirler.

5)Salda Gölü için Dünya Miras Listesi’ne başvurulmuştu. Bu girişim hızlandırılmalıdır.

6)Konaklama sorununun giderilmesi;

Konaklamanın iki ayağı vardır: 1- Gelenlerin mutlu olması, 2- Çevre halkının içinde olacağı, onların yaşamına dokunması.

Çevre köylerde ev pansiyonculuğu özendirilmeli, köy evleri doğal yapısı bozulmadan konaklamaya hizmet edecek şekilde düzenlenmelidir. Böylece gençlerin iş bulmak için göç etmesinin önüne geçilir. (Günümüzde çevre köylerdeki eğitimli, gözü pek insanlar şehirlere gitmiş. Kalanlar yorgun, çekingen.) Gelenlerin köylülerle birlikte inek sağacağı, tavuklara yem atacağı, tekne başına oturup gözleme katmer yapacağı, dağ gezilerine katılıp kayalıklara tırmanacağı; doğal ortamda, doğayla birlikte yaşayacağı koşullar oluşturulmalıdır. Ziyaretçiler Salda Gölü’nün benzersiz güzelliğini, kentin kargaşasından uzakta dingin ve doğal yaşamın keyfini çıkararak seyredebilmelidir.

Salda Gölü ilgi çekecek birçok güzelliğe yakın konumdadır. Konuklara en uzağı 80 kilometre olan seçenekleri sunmak mümkündür. Tatilini uzun tutacaklara günübirlik turlarla Pamukkale, Akçaköy-Fakir Baykurt’un evi, Lavanta Vadisi, Burdur Müzesi, İnsuyu Mağarası, Ağlasun– Sagalassos antik kentine gitme olanakları yaratılabilir.

Niyazlar köyü sırtlarında bulunan kayak merkezi yazın göle gelenlerin kışın da keyifli tatil yapabileceği bir seçenektir. Burada da konaklama, yapılacak otel ve motellerde sağlanabilir.

7)Ev pansiyonculuğunun sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Yeşilova’daki meslek yüksek okuluna ilgili eğitim bölümleri eklenebilir

