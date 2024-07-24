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Vahdettin bir hain midir? - Uğur Bayraktutan

24 Temmuz 2024 Çarşamba

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı’nın açılış programında yaptığı konuşmasında; “Gazi Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru’yla yola çıkmadan bir gün önce buraya gelmiş ve Sultan Vahdettin’le görüşmüştür. Gazi Mustafa Kemal, o tarihi görüşmeyi şöyle anlatır: 

Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahdettin’le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. 

Salonun boğaziçine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu; birbirine paralel hatlar üzerine düşman zırhlıları bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı: ‘Paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir ve tarihe geçmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa paşa, devleti kurtarabilirsin.’ Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin’e şu cevabı verir; ‘Merak buyurmayın efendimiz, noktai nazarı şahanenizi anladım. İradei seniyyeniz olursa hemen hareket edeceğim’. ‘Muvaffak ol’ hitabına mazhar olduktan sonra huzurdan çıktım, ayaklarımızın patırtısını işittirmeden saraydan uzaklaştık’ demiştir” ifadelerini kullanmıştır. 

ÇARPITILAN GERÇEK

Cumhuriyet yazarı, tarihçi Sinan Meydan konuya ilişkin “Atatürk’ün sözleri sansür edilmiş gerçek çarpıtılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan maalesef eksik anlatıyor. Oysa o görüşmeyi anlatan Mustafa Kemal Atatürk, o görüşme hakkında -Erdoğan’ın anlatmadığı- şu yorumu yapmıştı: ‘Söylerken (cevabı verirken) kafamdaki muammayı da halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım, veliahtlığında, padişahlığında bütün his ve fikirlerini, temayüllerini, sahtekârlıklarını tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? 

Memleketi kurtarmak lazımdır, istersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? hemen hüküm verdim: Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek dayanak noktamız İstanbul’a hâkim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikâyet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğruluğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri tutuklarsam Vahdettin’in arzularını yerine getirmiş olacaktım’ açıklamasında bulunmuştur.”

HAİNDEN KAHRAMAN YARATMAK

Ortada bilinmeyen bir durum yoktur. Her şey tüm açıklığıyla ortadadır. Tüm anlatılanların aksine; İstanbul hükümetine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük yolculuğu neticesinde kazanılmış bir zafer söz konusudur. “Mustafa Kemal’i, vatanı kurtarsın diye, Vahdettin’in Anadolu’ya gönderdiği” imaları kabul edilemez bir çarpıtmadan ibarettir. Milli kurtuluş mücadelesini baltalamak için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü idama mahkûm ettiren, ölümü için fetvalar verdiren, rütbelerini söktüren, bizzat vatan haini Vahdettin’dir. 

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlatısında; Vahdettin’in Atatürk’e Anadolu’ya gitmesi için izin verdiğini ima eden sözlerin olduğunu ifade ederek yaptığı konuşmanın sansürlü olduğu gayet açıktır. 

Aynı doğrultuda; Falih Rıfkı Atay “Atatürk’ün Bana Anlattıkları” adlı kitabında görüşmeyi Atatürk’ün ağzından anlatmış; Atatürk’ün “Vahdettin beni, vatanı kurtarmam için gönderdi”” demediğini, aksine hain olarak adlandırdığı Vahdettin’i çok ağır biçimde eleştirdiğini ifade etmiştir.

Tarihi sansürleyerek, çarpıtmaya çalışarak bir vatan haininden kahraman yaratamazsınız. Lafı evirip çevirmeye gerek yoktur. Vahdettin tarihin vatan haini olarak yazdığı bir kişiliktir. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden subliminal mesajlarla algı yaratmaya çalışmak acizlikten başka bir şey değildir. Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin ta kendisidir. Gerisi boş sözdür.


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