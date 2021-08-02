Yangın var! - Av. Selami ÖZTÜRK

02 Ağustos 2021 Pazartesi

Ben anlamıyorum! Ülke yanıyor, yeterli söndürme aracı (uçak) yok, Orman Bakanı açıklıyor: “Envanterimizde bir uçak dahi yok. Cumhurbaşkanı talimat verdi ihale açacağız.” Orman Bakanı envanterimizde uçak yok derken, nasıl dünyanın en iyi orman söndürücüsü oluyoruz? Ey Bakan, aylar, yıllar geçti, neden uçak almadınız? Cumhurbaşkanı söylemiş! İyi de sen nesin? İhale memuru mu? İstifa etmelisin.

MUHALEFETİN GÖREVİ

Beş gündür yangınlar artarak devam ederken yangınlardan birkaç hafta önce orman alanlarını otel ve turistik tesis yapma yetkisi Turizm Bakanlığı’na veriliyor. Turizm Bakanlığı’na verilen yetki yangınlarda tetikleme yaptı mı? Muhalefet bu yetkiyi akim bırakacak bir düzenlemeyi Meclis’e getirmelidir. Bu yetki hiç kullanılmamalı.

Güvercinlik Koyu’nda yapılan devasa otelin eskiden yanan bir ormanlık alanda olduğu anlaşılırken bu kez bu otelin yan ve arka tarafı yanıyor. Genişleme alanı hazır! Muhalefetin ana görevi bu alanları namuslarını korur gibi korumak olmalıdır.

YANIT BEKLEYEN SORU

Yüzlerce araçlık konvoyunuzla bağırarak geçtiğiniz caddelerde size dönüp bakmayanlara, çay paketleri fırlatarak yüksekten bakmaya devam ettiniz. Artık halkın sorunu sizi ilgilendirmiyor. Halk çevre ve yeşille uğraşırken siz başka yeşiller peşinde koşuyorsunuz! Açılan alanlara ihale, kupon alanların peşkeş çekilmesi hayalleri içindesiniz. Yıllar önceki “Devlete ait ne varsa sat” politikanızın değişmediği belli, olaylara hep bu gözlükle baktınız. Şatafat, saltanat içinde yabancı devlet adamlarına uçak hibe edip 16 dev uçağı hangarlarınızda tutarken neden envanterde yangın söndürme uçağı yok?

İzmir Havaalanı’nı, Isparta Üniversitesi’ni yaptığınıza inandığınız gibi sıralamada sonlarda yer aldığımız yerden birinci çıkarıyorsunuz! Ben anlamıyorum biz nede birinciyiz? Anladığım şu ki bu hükümet ve sistemi çöktü. Allah ülkemizi korusun...

AV. SELAMİ ÖZTÜRK

