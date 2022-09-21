Yurtta barış dünyada barış - Av. Kemal AKKURT

21 Eylül 2022 Çarşamba

“Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları, kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Adaletsizliğin ve baskıların sıcağıyla bunalıp çölleşen ABD eyaletleri, birer özgürlük ve adalet vahasına dönüşecekler.” Martin Luther King

İnsanlık tarihinin en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı 1 Eylül 1939 günü, yıllarca Dünya Barış Günü olarak kutlandı. Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanan insan hakları savunucuları için, bu karanlık günün anlam ve önemi büyüktür.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 2001 yılında çok doğru bir kararla savaşın bittiği 21 Eylül 1945 gününü Dünya Barış Günü olarak ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Merkezi’nde her 21 Eylül günü “Barış Çanı” çalmaktadır. Dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenme amaçlanmaktadır. Savaşlardaki insan kıyımının anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretilmiş, çanın üzerine ise “Çok yaşa mutlak barış” yazısı kazınmıştır.

Sadece ülkemizde ve birkaç ülkede hâlâ 1 Eylül günü Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır. Oysa BM kararı doğrultusunda, tüm dünya ile birlikte bizde de artık Dünya Barış Günü’nün 21 Eylül’de kutlanması daha anlamlı olur.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

Bilginin ve teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde, özgürlük ve demokrasi daha da önem kazanmıştır. İnsanların huzur, güven ve mutluluk içinde yaşaması için işbirliği ve dayanışma içinde, barış ve dostluk ortamının sürekliliği gerekiyor.

Barışın ve istikrarın sağlanması için temel koşul, ırk, dil, din ve kültür farkı gözetmeksizin, tüm insanlığı işbirliği ve dayanışmaya çağırmaktır. Bu nedenle, barış ve istikrar ortamını bozucu bölgesel anlaşmazlıkların ve şiddetin önlenmesi, açlıkla mücadele, çevre sorunlarına çözüm bulma gibi konularda, sağduyu sahibi herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor.

ABD’de doğup büyüyen insan hakları savunucusu Martin Luther King, bugün için bizlere sıradan gelen birçok insan hakkının temellerinin atılmasını sağlamıştır. Siyahlarla beyazların aynı otobüse binemedikleri, aynı lokantada yemek yiyemedikleri bir ortamda, bütün insanların “barış” içinde ve “eşit” olması gerektiğini haykırmıştır.

KİN VE NEFRET

Büyük Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yerini, bugün için ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada ne yazık ki fiilen “Yurtta kin ve nefret, dünyada kin ve nefret” almıştır. “Koşulları yoksa savaş insanlık suçudur” söylemi, gerçek hayatta karşılığını bulamamıştır. Şehitlik meyvesinin tadından bahseden devlet büyükleri için bu meyve nedense hep fakir fukara çocuklarına reva görülmektedir. Şehitlik mertebesine ulaşmak için sabırsızlananların idare ettiği bir ülkede, barışın sağlanması ne kadar mümkündür?

Dünya Barış Günü’nde, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada özgürlüğün, barışın, eşitliğin ve kardeşliğin egemen olmasını dileyelim...

AV. KEMAL AKKURT

