CHP kurultayı ve değişim

06 Kasım 2023 Pazartesi

CHP kurultayı sonuçlandı ve değişimcilerin adayı Özgür Özel, CHP genel başkanı seçildi. Bu sonuç bir süreçtir ve şöyle özetlenebilir:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin az bir farkla kaybedilmesi üzerine CHP’de tartışmalar başladı ve değişim konusu gündemin birinci maddesi konumuna geldi. Konunun kamuoyunda benimsenmesi, örgütlerin de tartışmalara katılması üzerine seçimler nedeniyle ertelenen kurultay için karar alındı.

Önce mahallelerde delege seçimleri, ardından ilçe ve illerde kongreler yapıldı. Kimi tartışmalar olsa da mahalleden ilçelere, oradan illere kadar uzanan demokratik bir süreç işledi.

Bu durum parti içi demokrasinin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemlidir ve Türkiye’de sadece gerçek olarak CHP’de işleyen bir süreçtir.

Sonunda il kongrelerinden seçilen 1366 delegenin katımıyla kurultay yapıldı. Açıkçası, mahallelerden ilçelere oradan il kongrelerine kadar işleyen tam bir parti içi demokrasi süreci yaşandı.

Cumartesi günü yapılan genel başkanlık seçiminin birinci turunda Özgür Özel 682, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Birinci turda tüm delegenin yarısından bir fazla, salt çoğunluk olan 685 oy sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel, 812 oyla CHP genel başkanı seçildi.

Kurultay başladığında durum başa baş olarak görünüyordu. Son hafta Kılıçdaroğlu’nun az da olsa bir farkla seçimi kazanacağı izlenimi vardı ve siyasal yorumcular bu görüşte birleşmişlerdi.

Özel’i birinci turda az bir farkla öne çıkaran hamle, yaptığı son konuşmada ele aldığı “stratejik ve hassas” konular ve bu konuların çözümü için verdiği “taahhüt”, yani kesin sözlerdir. Bu hassas konular, CHP örgütünün son 10 yıldır çözülmesini istediği ve parti içinde kanayan yaralar olarak kabul edilen durumlardır. Bunlar kısaca önseçimsiz, tayinle gelen milletvekili, belediye başkanları, sağ kesime önem veren bir anlayış ve örgütün ikinci plana itilmesiydi.

Özel’in konuşması bu “hassas ve stratejik” konulara el atıyordu. İşte Özel’in verdiği sözler:

Örgüt için katılım, dijital katılım ve her altı ayda bir kurultay delegeleriyle toplantı yapılacak.

Parti meclisi toplantılarında dijital katılımla örgütlerin tavır ve görüşleri yansıtılacak.

Milletvekili ve belediye seçimlerinde önseçim yapılacak ve bu temel ilke olacak.

Parti meclisine Atatürk’e karşı olanlar alınmayacak, Atatürk aleyhine yazılar ve kitaplar yazanlar milletvekili listelerine konulmayacak ve CHP Genel Merkezi’nde sorunlu muhafazakâr kişilere verilen öncelik ve örgütün ikinci plana itilmesine yer verilmeyecek.

Devlet yardımından örgüte verilen pay iyileştirilecek...

Kılıçdaroğlu döneminde “ihmal edilmiş”, hatta “dışlanmış” parti tabanı bu konuşmadan çok etkilendi.

Özellikle sağcı danışmanlar, Atatürk için olumsuz görüş bildiren kitap yazan kişilerin milletvekili listelerinde seçilecek yerlere konulması, önseçimlerin bir kural olacağının kesin olarak kabul edilmesi kurultay delegelerini çok etkiledi.

Özgür Özel açıkçası teşkilat için “çok hassas” olan bu konuları çok iyi tespit etmiş ve bunları içtenlikle dile getiriyordu, ayrıca en hassas konu olan önseçim için, “Teminatı benim diyordu”.

Açıkçası bu stratejik noktalara dokunan konuşma delegeler arasında karşılık buldu.

Kılıçdaroğlu savunma için yaptığı konuşmada bu hassas konulara yanıt veremedi.

Kılıçdaroğlu günün tartışmalı konularını temsil ederken Özgür Özel gelecek için bir umut veriyordu.

CHP kuşkusuz yeni bir yaşam sürecine girmiş bulunuyor.

CHP değişirse Türkiye de değişir...