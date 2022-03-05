Putin’in stratejisi

05 Mart 2022 Cumartesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 10. gününe girdi.

Şiddetli çarpışmalarda Rusya’nın kararlılığı ve Ukrayna’nın direnci dikkat çekerken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in hedefi de daha açık biçimde görülmeye başlandı.

Putin’in, Ukrayna’ya başlattığı saldırıyla, bu ülkeyi tamamen işgal etmeyi değil, Karadeniz’le olan bağını kesmeyi, önemli liman kentlerini almayı, sanayi şehirlerini ele geçirmeyi ve ekonomik açıdan güçsüz bırakmayı amaçladığı görülüyor. Bu kapsamda Karadeniz’de önemli bir liman kenti olan Herson’un denetim altına alınması, Odessa’ya yönelik hamlelerin hızlandırılması, stratejik önemi olan Mariupol’ün kuşatılması, Rusya’nın Ukrayna’yı, Karadeniz’e kıyısı olan bir devlet olarak bırakmayacağını gösteriyor. Bu adımlarıyla Putin, dış ticaretinde Karadeniz limanlarının büyük önemi olan Ukrayna’yı, hem küçülterek hem de karaya hapsederek yalnızlaştırmayı ve yoksullaştırmayı amaçlıyor.

Putin’in başından beri Donbass’la yetinmeyeceği, Odessa’ya kadar uzanarak, Rusya’nın Kırım’la doğrudan karadan bağlantı kurmasına çalışacağı biliniyordu. Diğer hedefleri arasında Ukrayna’nın daimi tarafsızlığını sağlamak, nükleer kapasitesini yok etmek, askersizleştirmek ve Kiev’deki yönetimi değiştirmek de vardı. Son 10 günde yaşananlarla, Putin’in, ağır ekonomik yaptırımları da politik ve diplomatik yaptırımı da göze aldığı, NATO üyesi bir Ukrayna’yla komşu olmak istemediği kesin olarak anlaşıldı. Bu durumun Rusya’ya maliyeti ne olursa olsun, yerine getirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor.

Bu durumda Putin’in temel stratejisi şöyle özetlenebilir:

Putin için asıl hedef, Karadeniz’in güvenliğidir. Rus askeri birlikleri, Kiev üzerine giderken ve orada gösteriler yaparken aynı zamanda Karadeniz’e yöneldi. Karadeniz sahil kenti Herson alındı ve Rusya’nın denetimi altına girdi. Herson’a yakın olan diğer sahil kenti Melitopol’ün kuşatıldığı belirtiliyor.

Karadeniz sahilindeki yerleşim birimleri Torskoye, Kamennaya, Varvarovka Barovenki üzerinde denetim sağlandığı da belirtiliyor. Önemli liman Melitopol, Rusya’nın eline geçerse, kuşkusuz Rus askerlerinin hedefi Odessa limanı olacak.

Temel strateji anlaşılmıştır; Putin, Rusya için Karadeniz’in güvenliğini hedef almış bulunmaktadır.