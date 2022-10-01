Kitabın ve yakın tarihin genç tanığı

01 Ekim 2022 Cumartesi

1990’lı yıllarda Anların Tetiği ve Her Karşılaşma Bir Veda adlı şiir kitaplarıyla başlattığı yayın serüvenine 2000’li yıllarda düzyazıyı ekledi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda yayın yönetmeniyken güncel sorunlarımızla ilgili 18.30 Söyleşileri, Ben, Uğur Mumcu’yum ve Uğur Mumcu Ölümsüzdür adlı kitapları hazırladı.

Yalan Söylemez Çünkü Şairler’de Macar devrimci şairi Attilâ Jozsef’i (Sevgi Can Yağcı ile) ve Savaşçı ve Şair’de Latin Amerikalı devrimci şair, Küba’nın ulusal kahramanı José Marti’yi tanıttı.

2011’de ilk göz ağrısı şiire selam gönderdi: Yüzey Bilgisi.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Atatürk’ü Unutturmak adlı yapıtını yayına hazırlamak da Orhan Tüleylioğlu’nun kültür sevdasının ürünü.

DENEMELER... DENEMELER

Tüleylioğlu, gerçeği arayışındaki kararlılıkla, gizliyi açık, görünmeyeni görünür, bilinmeyeni bilinir kılan, derin, zenginleştirici, düşündüren denemelerinde cesur ve özgündür.

Barbar Uygarlık adlı kitabında yaşamı ve insanı savunmanın gücüyle var ediyor denemelerini, sınırlarını zorlayıp genişletiyor.

Duru diliyle yaşama bakışındaki sağlamlığı birleştirip buna, dünyada yaşananlarla ilgili birikimini, merakını ekliyor, yaşananların bir yerlerinde saklanan gerçeği araştırıyor.

Mutluluk Konservesi’nde (50 Maddede Mutluluk), ilkçağ düşünürlerinden günümüze insanın mutluluk arayışını inceliyor.

KİTAP... KİTAP...

Kitabın çok okunması için nelerin yapılması gerektiğini, okumayı sevmeyen toplumların ezilmeye mahkûm olduklarını, uygulanan kültür politikalarının ve medyanın kitap okuma konusundaki belirleyiciliğini irdeleyerek Okumak mı O da Ne? adıyla kitaplaştıran Tüleylioğlu, Yalnız Kitap adlı çalışmasında, kitapların, yazarların dünyasına gerçekleştirdiği, insani, özgün, büyük yolculukla insan olma sevdasının derinlikleriyle buluşturuyor okuru.

Bir kitap okuma kılavuzu, kitaplar kitabı, bir insanı insan kılan bilginin dolaşım sistemini irdeleyen, insan nasıl insan olmalı sorularının yanıtlarını veren bir ansiklopedi olan Yalnız Kitap’ta, bir fidanın gereksinmesi olan toprağın, havanın, suyun, güneşin güzelliklerinden yararlanarak serpilmesi, büyümesi, güzelliğiyle kendini var etmesi gibi kitapların nasıl insanlaştırdığını gösteriyor.

Kitabın insanla bütünleşmesinin verdiği coşkuyla dolduruyor, insan olmanın anlamını büyütüyor içimizde, böylelikle daha önceki insan olmadığımızı düşündürüyor.

Dünyanın Kitapları ve Gerçeği Söylemek de onun kitap sevdasının ürünleri...

CİNAYETLER, KATLİAMLAR...

4 ciltlik “Neden Öldürüldüler?” dizisinde (Babam Neden Öldürüldü Anne?, Bu Kan Kurumaz, Dipsiz Kuyu, Kurşunlar Hepimize), ülkemizin yakın tarihinde işlenen, karanlıkta kalmış siyasi cinayetleri dava dosyalarından, gazete arşivlerinden, kitaplardan, dergilerden, olayları yaşayan tanıklardan aldığı bilgilerle, öldürülen aydınların yakınlarıyla söyleşilerle, tüm boyutlarıyla sergiliyor.

Kahramanmaraş Katliamı, Yüreklerimiz Yangın Yeri-Sivas 2 Temmuz 1993, Merdivende Üç Şair, Namlunun Ucundaki Mahalle-Gazi Mahallesi Olayları ve 50 Maddede Siyasi Cinayetler adlı çalışmalarıyla, devrim şehidi Kubilay’dan, genç yaşında katledilen Sabahattin Ali’den günümüze siyasal cinayetlerle yaşamdan koparılan genç, sendikacı, politikacı, yazar, yayıncı, öğretim üyesi, hekim, gazeteci, hukukçu aydınımıza tek tek ağıt yakıyor. Kanlı Pazar’da, 1 Mayıs 77’de, Kahramanmaraş ve Sivas katliamlarında, 12 Eylül döneminde, Gezi’de canları alınanların yer aldığı bir belgelik sunuyor.

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Kitaplarla dolu aydınlık bir dünyanın ve yakın tarihimizin genç tanığı Orhan Tüleylioğlu’nun yolu açık ola...