Bennn.. Türkiyeee!

09 Haziran 2022 Perşembe

Cumhurbaşkanının seçim sloganı belli oldu: “Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı kötülüyorsa aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir.”

Eğer iktidarın (yani cumhurbaşkanının) gerçekten seçime (zamanında) gitme kararı varsa, seçmene sunacağı en önemli vaat “Ben” yani kendisi olacaktır.

Saldırı mı? Öyle bir şey yok, eleştiri, ağır eleştiri, kıyasıya siyasi eleştiri var. Ama cumhurbaşkanı bunları saldırı olarak görüyor.

İki cümle var yukarıdaki alıntıda. İlkinde kendisi. Saldırı sözcüğünü burada kullanıyor. İkincisinde ise AKP ve Cumhur İttifakı var. Burada da bu ikisi için “kim kötülüyorsa” diyor.

Aslında üç bileşen de kendisi. Ben=Türkiye. AKP=Türkiye. Cumhur İttifakı=Türkiye. Hepsi ben ve hepsi Türkiye.

O altın yaldız kaplı saltanat koltuğunda bu kadar uzun süre oturunca, kaçınılmaz olarak müthiş bir özdeşleşme, aynılaşma, et-kemik gibi bütünleşme, kaynaşma oluyor. Bir ve tek.

Ve ülkenin en değerli, en büyük varlığı da kendisi.

Seçimlere bu hava ile gidiyoruz ve RTE seçmenin önüne tamamen kendini koyuyor. Parti teşkilatı ve küçük ortak mı? Onlar sadece RTE’nin altın yaldızlı koltukta daha uzun süre oturması için birer vazgeçilmez koltuk değneği. Onlar olmadan olmaz.

İKTİDARIN DÖVİZLE ANLAŞMASI VAR!

Memur göstergelerine 600 puan ekleneceğini âlâyıvala ile açıkladılar ya, dolar-Avro tüm dövizler bile sevinçten aşka geldiler, çıldırdılar, büyük alkışlarla 20 TL’ye kadar yükselişe geçtiler.. Akaryakıt ve onu izleyecek diğer ürünler de şıkıdım şıkıdım ortalığı yıkıp geçiriyor.

İktidarın dövizle anlaşması var. Memura zam mı yaptı, doları kamçılayarak zammı geri alma sürecini başlatıyor.

Bu yılın başında asgari ücretin 4250 TL’ye çıkarılması üzerine de havai fişekler patlatılmıştı. Büyük iktidar! Büyük zam!

Ama asgari ücret o anda zaten kediye köpeğe mama parasına düşmüştü... Ücreti artırdıktan sonra iktidar hayat pahalılığını öyle bir kamçıladı ki asgari ücreti artırmakla yaptığı “hatayı” iki ay içinde düzeltti. Pardon bile demedi! Bugün 4.250 TL 6. ayda yüzde 160 enflasyonla, zamdan önceki düzeyin bile altına düşmüştür. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını Türk-İş 19.600 TL’ye mi yükseltmiş? Haddini bilmezler!

600 PUAN ERİMEYE BAŞLADI

Şimdi şu 600 puan gösterge artışıyla birlikte iktidar yeniden doları kamçıladı. (Piyasa ile iktidarı ayırmayın, piyasayı iktidar oluşturuyor aldığı kararlarla!)

Önümüzde yedi ay var, kararın uygulanmasına. 2023’ün ocağında seçim müjdesi olarak uygulamaya koyacaklar!

600 puan herkese değil, kimisine 300 puan. 1.000-1.300 TL arasında bir ücret artışı.

Bu kararın açıklanmasıyla birlikte döviz ve enflasyon, bu parayı hemen eritmek için eyleme geçirildi.

Yedi ay sonra göstergeleri artan memurların elinde 50 kuruş artış mı kalacak yoksa “keşke artırmasalardı, eksideyiz” mi diyecekler... Birbirinizle iddiaya girebilirsiniz..

KIRK YILDA TEK DOĞRUSU

Lafın gelişi tabii 40 yıl, şunun şurasında altı ay oldu, beklenmedik bir rüyanın gerçekleşmesi gibi, Maliye Bakanlığı’na atanması.. Nebati’den bahsediyoruz.

Tek doğru laf etti bakanlığı boyunca: “Dar gelirliler hariç ihracatçılar kâr ediyor, enflasyonla büyümeyi tercih ettik” oldu, kıyamet koptu. Ağzına mühür vuruldu: “Yahu biz ne zaman gerçekleri söyledik de kalkıp bu lafı ediyorsun...” Çok doğru.