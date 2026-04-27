Web sitesine baktım, sıradan bir holding değil, düzinelerce şirketi var, şüphesiz pek çoğu çok kazançlı. AKP döneminin semiren şirketlerinden. Sırtını iktidara yasladığı çok açık. Maden işçilerini sokağa dökecek ve toplumda tüm tepkileri üzerine çekecek kadar gözükara.

İşçiler aylarca maaşlarını alamamış, Eskişehir’den Ankara’ya günlerce yürümüşler. Arkadaşları parasız pulsuz atılmış. Hakları yenmiş. Bir kısmının parasını ödemiş.

Bazılarının 10-15 yıla yayılan tazminat, kıdem, ihbar ve ikramiye alacakları birikmiş. Şikâyetler çok: Tüm bunların yanı sıra ücretsiz izne zorlama, sendikal baskı ve hak kayıpları...

Maden işçilerinin ensesinde polis. Cop, bibergazı eksik değil. Tabii ki bu; emirleri verenlerin amirleri, yukarı doğru en üst amirleri, oradan siyasal sorumlularına kadar uzanan bir zincir.

İşçilere yönelik bu şiddet, iktidarın dayanaklarını da gösteriyor.

Hükümetle görüşmeleri mümkün olmuyor. Bir açıklama yapmıyor siyasetçi.

İnsan düşünüyor, şirketle ortaklık mı var?

Hâlâ açlık grevindeler. Sendikaları direniyor ve hak arayışındaki üyeleriyle omuz omuza.

Haaa, bu arada doğrudan bu olayla ilgili olmasa da iktidar sendika liderlerine de el attı. İçeri alıyor, bin bir suçlama yapma özgürlükleri sonsuz, kamu düzenini bozuyorsun dediler mi akan sular durur.

ŞİRKET MADEN RUHSATI ZENGİNİ

Adını anmak gerekmiyor. Herkes biliyor. Binlerce maden ruhsatı sahibi, bunları nasıl almış toplamış araştırılmalı. Devletin ilgili yetkilileri bu hakkı şirkete nasıl vermiş soruşturulmalı. Neden bir ruhsat tekeli yaratmış? Yandaşlık, ortaklık böyle bir şey mi?

Manzara şu: Devlet sessiz, şirket amansız, işçiler zalim patron diye bağırıyor, devletin polisinden gaz yiyor.

Belli ki şirket-iktidar siyaseti uyumu müthiş.

Maden şirketi, 2023’te TMSF’den bu holdinge geçmiş. Doğrudan mı seçilmiş, ihale ile mi almış bilmiyorum.

“Artan maliyet ve piyasa koşulları” gibi bir açıklama ile hak ve hukuk ödenmiyor.

Üç yıl olmuş TMSF’den alalı. Niye aldın, alırken çalışanların burunlarından fitil fitil getiririm zararı, paralarını ödemem, atarım satarım, arkam kuvvetli diye mi düşünmüş?

Hesabın kitabın yok muymuş?

Mart 2026’da üretim geçici olarak durdurulmuş; bahane kömür eldesi zorluğuymuş, işçilerin dörtte birini zorunlu ücretsiz izne çıkarmışsın. Bu hangi yasada va!

2005’TEN BUGÜNE MARATON KOŞUSU

Onlarca çok kârlı şirketin var, semirmiş bir holdingsin, oralardan bu zorda olduğunu ileri sürdüğün şirkete para aktarsana, işçi haklarını ödesene.

Holding 2005’te kurulduktan bugüne bence Türkiyenin en hızlı holdingi unvanı için bir madalya almalı.

Bakın, başta madencilik, seramik-granit ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Ana faaliyet alanları ve grup şirketleri:

Madencilik (metalik madenler): Gümüş, çinko, kurşun, bakır gibi madenlerin çıkarılması ve zenginleştirilmesi.

Eti Gümüş AŞ: Türkiye’nin gümüş ihtiyacının büyük kısmını karşılar, yüzde 99.9 saflıkta üretim. Devletten almış.

Nesko Maden Tic. AŞ (Çinko-kurşun işletmeleri).

Yıldız Bakır Madencilik AŞ.

Ergani Bakır İşletmeleri.

Zamantı Madencilik, Rasih ve İhsan Maden Ltd. Şti. Doruk Madencilik AŞ (Kömür ve termik santral-Yunus Emre Termik Santralı).

Seramik-granit: Yer ve duvar karosu üretimi. Söğütsen Seramik AŞ (Ana şirket, birden fazla fabrika-Söğüt ve Ertuğrul Gazi şubeleri). Anatolia Seramik satın alımıyla kapasite artırımı. Üretilen seramikler iç piyasa ve ihracata yönelik.

Enerji ve petrol-gaz: Kömür madenleri ve termik santrallar. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Çankırı Orta Termik Santralı (380 MW lisanslı proje). Doruk Madencilik bünyesindeki kömür sahaları ve santral.

DİĞER/HİZMET SEKTÖRÜ:

İnşaat: Beton santralı, kırma-eleme tesisleri, prekast elemanlar, atık depolama alanları (2000’de kurulmuş inşaat şirketi).

Nakliye ve lojistik: 3S Nakliyat AŞ (Ürün dağıtımı).

Sigorta: 3S Sigorta Acenteliği AŞ (Grup içi ve dış sigortacılık).

İhracat: 3S Madencilik Seramik İnşaat Nakliyat AŞ (Seramik ve maden ihracatı). Turizm ve diğer yan faaliyetler.

***

Tam dal budak salmış kısa sürede. Patron çok akıllı, neyi nasıl yapacağını nasıl büyüyeceğini biliyor.

Merak ettim, vergi ne kadar veriyor?