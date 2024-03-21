En rahatsız olduğu konuda ‘onları not alıyoruz’

21 Mart 2024 Perşembe

Bence muhalefet yeterince yüklenmiyor ekonomi konularında. Bunları çeşitlendirmesi gerek ve arada enflasyonu nasıl düşürebileceklerine de değinmesi. Çünkü halk röportajlarında millet de bir çözüm göremiyor. TV’lerde işte üç yıl önce beş yıl önce 2003’te şu kadardı şimdi bu kadar, hesabından da öte geçilmiyor.



Yani milletin zaten derinlemesine yaşadıklarının ve söylediklerinin aynısını millete aktarıyorlar.



Yaratıcılık konusunda hızla antrenman yapmalı her tür muhalefet. Zaman çok daraldı. Ortadaki seçmen eğer muhalefetten de akli ve gerçekçi çözüm olasılıkları duymazsa, iktidarın kabahatı ne diyecek, iktidar elemanlarının dünya enflasyon ile boğuşuyor zırvalıklarını gerçek kabul edecek.



Zaten Kurum sokaklarda, ekonomik krizi çözerse yine AKP çözer diye ortalıkta dolaşıyor. İktidar değil misiniz, hani faiz neden enflasyon sonuç diye ülkenin iki yılını yiyip bitirmediniz mi, krizi bizzat yaratmadınız mı ellerinizle, ülkeyi en yüksek faiz batağına sürüklemediniz mi... Trilyonlarca lirayı para babalarına aktarmadınız mı faiz olarak.



‘NOT ALIYORUZ’ BASKISI



Ekonominin bataklığı konusunda dile getirilen gerçeklerden cumhurbaşkanı çok rahatsız. Dün baktım “Bunları söyleyenleri not alıyoruz” benzeri sözler dile getirdi. Bir tehdit dili şüphesiz ki. Kimse yazmasın söylemesin korksun otursun oturduğu yerde.



Bence seçim sonrası milletin başına gelecekler konusunda muhalefet çok daha sıkı durmalı.



Evet genel seçimde değiliz. Ama kent bazında pahalılığa karşı üretici çözümlerinin üzerinde yoğunlaşmak kenti yönetmeye kararlı adayların kürsü vaatleri içinde yer almalı. Dahası, bizzat çözümler üretmeli...



Meyve sebze ekip biçemezler şüphesiz ama kent çevrelerinde üretici birliklerini harekete geçirebilirler. Millet et balık kurumları önünde kuyruğa giriyor. Mansur Yavaş bu et meselesine el atmış.



Dün Üsküdar’dan geçtik. AKP’nin istilası altında ana meydan. Tam iftar zamanına denk geldik. Belediye solda iftarlık sunuyordu. Kanaat Lokantası’na bakalım dedik, yer yoktu. Bir kesim şüphesiz yoksulluğun kıskacında ama bir kesim de iyi lokantaları dolduruyor.



SEÇİMİ HANGİ KESİM BELİRLEYECEK?



Bunca krize rağmen anketlerde AKP’nin oyları epey yüksek. 10 bin TL emekli maaşı üzerinde durmadan konuşmak, demek ki bugünkü durumu açıklamaya yetmiyor.



Kimse kalkıp da şimdiye kadarki gibi en kolaycı bir dil ve düşünce kullanarak “Muhalefet muhalefet yapabilseydi iktidarı çoktan devirirdi” diye cehalet gösterisiyle ortalıkta dolaşmasın.



Oldum olası, AKP iktidarını gelip de buna dayatmak kolaycılığı yok mu, bunu da bir cehalet birikimi olarak buraya not düşeyim. Seçim sonrası tartışılacak konu olarak bu bir kenarda dursun.



BAHÇELİ NOTU:



Cumhurbaşkanı yasalar çerçevesinde son seçimim dedi ya, Bahçeli asla dedi, bu milletin sana ihtiyacı var, dedi. Fakat görülmemiş, bir özerk parti ve liderinin dile getirmemesi gerektiği tarzda. Kendisini resmi olarak iktidarda asla görmeyen bir Bahçeli.



Bahçeli, AKP iktidarı çökerse kendinde bir gelecek görmüyor.



AKP’nin de kendisi olmadan ayakta duramayacağının bilinciyle, bir gölge iktidar pozisyonun nimetlerine sahip. AKP’yi yönlendiriyor, devleti kadrolarıyla donatıyor.



Evet, Bahçeli hayatının rolünde.

