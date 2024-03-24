Ey seçmen, seçeceğin başkanın elini kolunu bağlama

24 Mart 2024 Pazar

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere muhalefetin yerel seçimleri kazandığı bazı illerde meclis çoğunluğu ne yazık ki iktidar partisinin elemanlarında kaldı. Seçmen mesela İmamoğlu ve Yavaş’ı beğenerek seçiyor ama büyükşehir meclisinde çoğunluğa seçilemeyenlerin partisi egemen oluyor. Başkanlara iş yapmaması, sorun çözmemesi için bir sürü engel çıkarıyorlar. Kent sorunları kördüğüm.



En tipik yaşadığımız olay, İstanbul’da taksi sayısının artırılması için büyükşehrin 12 kez girişimine rağmen, hükümetten yana şiş göbekli bir taksi ağasının tüm iktidar elemanlarını da peşine takarak elbirliği ile İstanbul ulaşımına yaptıkları hainliktir.Bu taksi ağası ve adamları hakkında organize suç işledikleri gerekçesiyle 105 milyon liralık bir yolsuzluk davası açıldığını anımsatalım. İktidar kimlerle iş tutup durdu. Koskoca İstanbul halkının aleyhine organize işler içinde.



MANSUR YAVAŞ DİLE GETİRDİ



Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında geçen hafta içinde Mansur Yavaş bu engellemelere örnekler saydı. Yavaş mesela arıtma tesisinin kapasitesini artırmasını engellediklerini, Ankara’nın kanalizasyon sularının yarısının arıtılmadan Ankara çayına, oradan Sakarya’ya, oradan da zaman zaman Ömerli Barajı’na karıştığını anlattı.



Şimdi yeniden seçilirse seçmenin Meclis çoğunluğunu da vermesi gerektiğini söyleyip duruyor.



Kardeşim seçmen, seçeceğin başkanın elini kolunu neden bağlarsın! Bırak hizmetini tam yapsın.Ankaralı seçmen bu kez gereğini yapacağa benziyor. Tabii aynı durum İstanbul için de geçerli.



TEMSİLDE BÜYÜK ADALETSİZLİK



Tabii işin kökeninde, ilçelerin seçmen sayısı ile büyükşehir meclislerinde temsil edilmesini engelleyen saçma sapan belediye yasası yatıyor. Temsilde adalet sıfır.



Bu konuyu 2019 yerel seçimlerinde Serdar Karsu’nun hesaplamasıyla yazmıştım: www.cumhuriyet.com.tr/ yazarlar/orhan-bursali/buyuksehirbelediye-meclisi-uye-dagilimindakimuthis-demokrasi--1388650



Durum şöyleydi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi seçimlerindeki oy oranları:



AKP oy oranı: yüzde 41.01; MHP oy oranı: yüzde 7.13; AKP+MHP toplamı: yüzde 48.16



CHP oy oranı: yüzde 37.87, İYİ Parti oy oranı: yüzde 7.23, CHP+İYİ Parti toplamı: yüzde 45.1.



Yani aralarında 3 puan fark var. Peki Meclis’te üye dağılımına bakalım:



Toplam üye sayısı: 147. AKP+MHP toplam meclis üye sayısı: 107.



CHP+İYİ Parti toplam meclis üye sayısı: 40. Adaletsizlik diz boyu!



Mesela CHP’nin büyük farkla önde olduğu Çankaya’da 92 bin 89 kişiye 1 belediye meclis üyeliği düşerken, AKP’nin önde olduğu Kızılcahamam’da 8 bin 162 kişiye 1 belediye meclis üyeliği düşüyor. Dolayısıyla büyükşehirde ucube durum ortaya çıkıyor.



YÜZDE 10 BARAJI OYLARI ÇÖP YAPIYOR



Meclis’e girebilmek için partilerin yüzde 10 barajını geçmesi şart. Yoksa belediye meclisinde temsil edilemiyor. Ankara’da barajı geçemeyen partilerin seçmenlerinin meclis üyesi seçiminde verdikleri oyların tümü de çöpe gidiyor. Yazık değil mi ey seçmen!



Serdar Karsu yeniden konuya dikkat çekti. Gönderdiği mektupta diyor ki:



“Çoğu seçmen, belediye başkanlığı seçiminde stratejik düşünüp tercihini yapsa da belediye meclisi seçiminde küçük partilere vereceği oyun baraja takılabileceğinin ayırdında değil. Seçmenin, meclis üyeleri için kullanacağı oy tercihini yaparken, yüzde 10 seçim barajının yürürlükte olduğu, bu yüzden de belediye ya da il genel meclisi seçiminde de stratejik düşünmesi gerektiği konusunda uyarılması gerek...”



CHP sözcüleri bu konuyu seçime az kalan seçmene çok daha sık anımsatmalı...









