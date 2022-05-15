İktidar niye ülkeyi daha büyük krizlere sürüklüyor, çıkarı ne?

15 Mayıs 2022 Pazar

İktidar ve savunucuları dışında herkes, uygulanan ekonomik kararların tümünün krizi derinleştirdiği ve zengin yoksul ayrımını had safhaya yükselttiği konusunda hemfikir.

Geliştirdikleri kur korumalı mevduat sistemi, kur istedikleri düzeyde kalmadığı, yükseldiği için, diyelim en az 100 milyar TL’nin Hazine’den-MB kaynaklarından zengin mevduat sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yarıyor.

İktidar zenginleri seviyor, diyebilirsiniz.

Bu sistemin ikinci üç ayında da iktidar, MB hesaplarında bulunan yabancı dövizleri satarak bu kez kuru sabitleyeceğini düşünürken... Döviz, burada beni tutamazsın başkaldırısıyla yükseliyor. Enflasyon, iktidarın yalancı istatistiklerini bile delip yükseliyor.

Asgari ücret komik, 2 bin 500 TL ve altında aylığı milyonlarca emekli var.

Neyse hepsini biliyorsunuz demek istediğim şudur: Bu ekonomi politikaları insanları pahalılıktan inim inim inletiyorsa, öyleyse neden bu büyük çöküşte ısrar?

Normal bir iktidar bunun yapar mı?

Yoksa bilmediğimiz, gözden kaçırdığımız bir şey mi var?

AKLINIZA NE GELİYOR?

Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oluyor, doğru görünen bu kalıbı tekrarlayarak iktidara bindiriyoruz.

Hesaplar öyle.

Peki, bu kriz herkesi mi eşit etkiliyor? Hayır.

Kur korumalı mevduattan paçayı sıyıranlar var. Bu zengin, diyelim ki rantiye paralar da belki de yaşadığımız enflasyona karşı kendilerini ancak koruyorlar.

Yani onların bu enflasyon hesabından (yıllık yüzde 140) büyük kazançlarla çıktıklarını sanmıyorum.

AKP SEÇMENİNE Mİ YARIYOR?

Şunu sorabilirsiniz: Acaba bu politikadan AKP’nin seçmeni yararlanıyor mu?

AKP zenginleri var.. Kestirimlerime göre, AKP seçmeninin ortalama yüzde 15 kadarı. Sınıf atladılar. Şirket bağlantıları, bir kenara yığdığı altınları, dövizleri ve kur korumalı mevduatları var. Ekonomik krizden etkilenmediklerini, daha da zenginleştiklerini veya kendilerini koruduklarını varsayalım.

Bunların tuzu kuru. Dahası devlet bankalarından yeni açıklanan düşük faizli konut kredilerine de ulaşarak, belki de bu son vurgunla durumlarını biraz daha iyileştireceklerini söyleyebilirsiniz...

Öyle mi?

Peki, iktidara gözü kapalı oy veren orta sınıf ve altı, yoksul kesimler?

Onların en azından yüzde 12’si iktidarı terk etti dersiniz (2015 Haziran seçimleri AKP oyu yüzde 42 baz alınarak...)

Bu süreç içinde daha da kaçacaklar.

Yani nereden baksanız AKP’de büyük erime söz konusu.. Alt taban yüzde 25. AKP’nin politikaları haksızlıkları, sürpriz yeni oy düşüşlerine bile yol açar.

PEKİ ÖYLEYSE?

Döndük başa. Seçimi kaybedeceğini görüyorlar. 2023’te de seçmene altın saçamayacaklarına göre, düşünceleri nedir?

Yazıp duruyorum: En azından bugün ve görünen yıl sonuna kadar süreç içinde, seçimi kazanabilmek için şapkadan tavşan çıkaramayacaklarına göre, diyorum ki, ellerinin altındaki seçenek,

- Cumhurbaşkanının ekonomik kaosu bahane ederek,

- ve Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği SADAT gibi örgütlerin yasadışı siyasi ve toplumsal kaos yaratma olasılığını da hesaba katarak,

- HDP’nin yasaklanması ile olabilecek büyük kargaşayı da göstererek, seçimleri erteleme kararı kalıyor.

Nasıl olsa Meclis’te de bu altı ay ertelemeyi uzatacak çoğunluğa sahip.

Bugünden yıl sonuna bakış böyle gözüküyor.

Peki, Kılıçdaroğlu bu konularda ne düşünüyor? Kendisiyle dün sohbet ettim. Yarına...