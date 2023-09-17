Laflar iyi, somutlaştırmak halka anlatmak ve büyük heyecan gerek

17 Eylül 2023 Pazar

Biliyorum CHP’ye bakacağız, iki başkan adayı Örsan Öymen ve Özgür Özel başkanlığa adaylıklarını açıkladılar. Her ikisi için de hayırlı olsun. Öymen, epey bir süredir “Üçüncü Yol” denemesinde...

Burada Özel’in konuşması veya kitapçığından bir metin okuma denemesi yapacağım.

Şu saptama doğru ve yerinde: “En büyük dönüşümler en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerde gerçekleşir. Tarihin böyle bir anındayız. Bu bilinçle, yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız.”

Şu da bir olgu tabii: “Kendi kabuğuna çekilmiş milyonlar ülkenin kaderini değiştirmek için umut ile yan yana gelecek...”

Böyle bir değerlendirme yaptığınızda, arkasından gerçekten buna uygun meydan okumalar gelmeli. Evet seçim sonucu millette büyük bir kırılma yaşattı. CHP’nin tamamında devrimci bir değişim/dönüşüm gerektiren bir meydan okuma.

Özel’in konuşmasında örgüt için bunun ipuçları var.

Türkiye siyaseti için zaten bilinen durum saptamaları ve CHP’nin muhalif söylemlerini biliyoruz, etraflıca kitapçıkta yer almış.

METİN ASLINDA ÇOK KISA

Siyasi, ekonomik ve toplumsal durum saptamalarını çıkartırsak metin epey kısalır. O zaman geride kalan söylemi herkes didiklemeli. Gerçekten önemli meydan okumalar var mı, tartışmalı. Burada kastım, toplumsal heyecan yaratacak hedefler...

Metin aslında esaslı bir Kılıçdaroğlu eleştirisi niyetine de okunabilir.

İdeolojik olarak Kılıçdaroğlu’nun sağ-sol karışmıştır, düşüncesine ve bunu gerçekten de pratikte parti yönetiminde gerçekleştirmesine yönelik, sosyal demokrasiyi ve solu savunan bakışı net Özel’in.

Hiçbir şey olmamış gibi, yenilginin eleştirilerini yapmayan, sorumluluğunu tartışmaya açmayan bir Kılıçdaroğlu liderliğini de epey eleştiriyor: “Seçim öncesi Türkiye’de oluşan büyük umut ve değişim inancı, hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Bu ağır travmaya rağmen, hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilmeye çalışılması, üzgün, kaygılı ve özeleştiri isteyen herkesin beklentileriyle taban tabana zıttı.”

Parti içi demokrasi ve her makamda üç yıllık dönem sınırlaması, parti liderinin tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi, parti emekçilerine yükselme kapılarının, örgütsel yapıdaki değişimlerle açılması, önseçimlerin mutlaka yapılması konusunda görüşleri, CHP’ye yönelik eleştirileri kapsıyor.

BÜYÜK HEDEF EKSİKLİĞİ

“Yeni bir düzen hayali kuran herkesi seferber edecek büyük bir hedef konulduğunda kararlı ve adanmış milyonlar sadece ülkenin değil, bölgemizin ve dünyanın dahi kaderini değiştirecektir”, cümlesinde milyonları harekete geçirecek büyük hedefin adı konmamış. Konulamamış. Hedef bir kitapçıkta yazılanlar olamaz.

“Aynı sözleri söyleyerek, aynı yoldan giderek, aynı liderlik tarzıyla, aynı yönetim anlayışıyla bunu başaramayız. Sözümüzü de yolumuzu da liderlik anlayışımızı da yönetim anlayışımızı da kökten değiştirmeliyiz, değiştireceğiz. Yeni bir lider, kadro, örgüt, program ve siyaset yapma tarzını kapsayacak topyekûn bir değişimi hedefliyoruz.”

Ekonomi konusunda: “Ülkemizin, kamucu bir anlayışa dayanan hızlı ve adil bir kalkınma sürecine duyduğu ihtiyaç açıktır. Başka ülkelerin pazarı haline getirmeden yerli ve milli ekonomiyi... Türkiye’nin kapsamlı bir üretim dönüşümü ile nitelikli istihdam yaratarak hep birlikte zenginleşeceğimiz bir ekonomik yapıyı kuracağız.”

Bunlar da çok genel sözler...

Şüphesiz kırılgan ve çatışmalı bir dünyada ne yapacağız, göremedim.