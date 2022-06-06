Seçim sürecinin en büyük kozları ‘yalan’

06 Haziran 2022 Pazartesi

Amiral Battı’da iktidarın büyük güç gösterisi sergilediği fotoğraflara ve ettiği büyük laflara bakıyorum. Şık şıkıdım, takmış takıştırmış, terziden yeni çıkmış elbiseler içinde her türden iktidar zevatının (Arınç dahil!) 20 yıllık boy ve güç gösterisi! Henüz milletin parasını ellerinde. Oraya 100, buraya 200 milyon, şuraya 1 milyar.. Buna da 25 bin avanta yönetim kurulu üyeliği (daha)... Tepeden eteklere doğru yağıyor milletin hazinesi. Dolayısıyla biat aslında paranın gücüne! Yağma Hasan’ın son böreği bunlar!

Büyük güç fotoğrafları aslında yarın seçim olsa tepetaklak gideceği açık hanedanlığın sanki “son akşam yemeği” gibi. “Ülke çökse bile biz yıkılmadık ayaktayız, uzaya astronot göndereceğiz, uzay gücü olacağız, 2053 hele hele 2071 ülkeyi dünyanın en büyük gücüne ve sizleri de en büyük zenginliğe taşıyacağız.”

Bunlar stratejik büyük yalanlar. “Şanlı tarihi olta”ya takılacak beyinler için. Tonla var, çünkü sorma öğrenme kültürünün kapısından içeri şöyle bir göz bile atmamış cehalet örtüsünün altına sığınmış veya sokulmuş yüz binler için. Onların hepsi “cehalet öğretilebilir bir şeydir”in canlı varlıkları... Bunlara, sadece din odaklı tüm söylemlere beyni açık “katmerli cahiliye” unsurlarını da ekstradan katın.

Fakat büyük gelecek yalanları yetmez. Şimdiki zaman için taktik yalanları durmadan diri tutmalı, hatta bunlara yenilerini eklemeli! Birileri düşünmüş sanki: Yahu büyük ekonomik ve toplumsal çöküntünün altında kalmış taraftarlarımızın inançları sarsılmış olabilir! Unutmasınlar, hepsini canlandıralım!

CAMİLERİ DE YIKMIŞTI GEZİCİLER

Şanlı Gezi protestocuları için dokuz yıldır “Camiye kirli postallarıyla girdiler, camide bira içtiler” yalanları onlar için tekrarlanıp duruyor. İman tazeleme! Artık hangi iman kaldıysa!

Yalana, daha inandırıcı olması için olsa gerek bir takı daha yapılmış “camileri de yıktılar”! Camide bira içeni görmedim diyen imamı yıkılan caminin enkazı altına sokabilirler şimdi de.

Tabii bu yalanlar çok sıradanlaştı! Kendilerine ne faydası olur bilemeyiz, hatta artık bundan sonra zarar yazmaya başlar bu söylemler. Cemaatlerin üfleme güçleri, bu iktidarın yalan söylemlerinden dolayı dinden imandan çıkanları bir arada tutmaya yeter mi, veya zerre umursayan olur mu, bilmiyorum. Milletin büyük enkaz altında iniltileri yedi kat gökyüzüne ulaşmışken!

Üflemelerin beyinsel etkisi için ülke çapında toplu dua ve üfleme seanslarına geçilebileceğini varsayıyorum. Böyle şeylerin yapıldığını da FETÖ’nün şerrinden kendini kurtarmak için diğer cemaatlerin toplu enerji üflemelerine başvuran bir meslektaşımdan öğrenmiştim!

‘HADİ ÇIK KARŞIMA!’

Dini inançları güçlü ve sarih olan Müslümanlar arasında bir “Beytülmal” masalı söylenir gider. Yani milletin vergileriyle oluşmuş devlet hazinesi! O asla istismar edilemez(miş)!

Yağmalanabilir, dibine darı ekilebilir, peşkeş çekilebilir, dağıtılabilir, tam takır kuru bakıra dönüştürülebilir, ama dokunulamaz!

Bütçe, Hazine, millet, Beytülmal borçtan kırılıyor!

“Türkiye’de tüm kesimlerin borçları, ilk üç aydı 1.5 trilyon TL artarak 13.3 trilyona yaklaştı. Bu borçların 6.5 trilyonu şirketlere, 3.1 trilyonu Hazine’ye, 1.1 trilyonu hanelere ait (Hakan Özyıldız, www.hakanozyildiz.com/2022/06/borclarn-toplam-133-trilyon-liraya.html”

Büyük çöküntünün lideri meydan okuyor: Hadi çık karşıma!

Bu durumda olsam milletin yüzüne bile bakamam!