Tek Adam Putin çıkmazı ve Çin.. RTE ve mülteciler

21 Nisan 2022 Perşembe

Salı günkü yazımı okumanızı öneririm öncelikle. Rusya’nın Ukrayna’nın “Batı- Doğu çatışmasında ana cephe olacağını hesap edemediğini, çok şey kaybettiğini madde madde” sıralamıştım. İşgal girişimi, nüfuz bölgeleri mücadelesini üstelik nükleer silah şantajı da içeren bir üst askeri aşamaya ve dünya çapında büyük bir cepheleşmeye yükseltti.

Rusya bunu bekliyor muydu, buna hazır mıydı?

Sanmıyorum... Bu iyi hesap edilmemiş küresel büyük bir askeri yanlış girişim olarak tarihe geçecek. Çünkü bunun sonuçlarını daha uzun süre yaşayacağız.

Burada kısaca bu büyük yanlışın temel nedeni olarak, Tek Adam Putin ve rejimini gösterebiliriz..

Tek adamlığın kurumsal kontrol mekanizmaları yoktur. Bunu ülkemizden çok iyi biliyoruz!

Sadece tek adamı dinleyen ve başını sallayan insanlar çevresindedir. Tek Adam, kafasındaki, doğruluğu yanlışlığı kurumsal olarak tartışılmamış, eksileri artıları konmamış, karşı düşüncelere ve eleştirilere ve yapmayalım aykırı önermelerine kapalı, kaba düşüncesini gerçekleştirmek ister.

ÇİN İÇİN ERKEN BİR CEPHELEŞME

ABD’nin baş rakip olarak Çin’i gördüğünü biliyoruz.

Çin, bilim, teknoloji ve ticarette olağanüstü hızlı büyümesi ile küresel ticaretten en büyük yararı sağlayan ve sağlatan ülke. Muazzam yayılması var, Kuşak-Yol Projesi, Afrika ve Latin Amerika’daki yatırımları ve sağladığı avantajları ile ABD/AB’den çok farklı ekonomik ve mali yaklaşımlarıyla hızla yayılıyor. Uzayda üstelik bağımsız büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Askeri gücü yabana atılır gibi değil.

Çin’in girdiği bölgelerde AB/ABD geriliyor.

Çin ile Rusya tarihsel olarak da birbirine sıkı sıkıya bağlı.

Fakat Rusya’nın Ukrayna işgal girişiminin vardığı noktadan memnun olmadığını görüyorum. ABD’nin “Yaptırımlara katıl, Rusya’ya destek çıkma, senin için iyi olmaz” tehditlerine şüphesiz ki boyun eğmez. Rusya ile stratejik işbirliğini bozmaz.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le, iki gün önce, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek “Uluslararası siyaset nasıl değişirse değişsin, Çin, kazan kazan işbirliği ve insanlığın geleceği için Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını ortaklaşa korumaya, yeni bir uluslararası ilişkiler ve ortak bir toplumun inşasını teşvik etmeye devam edecek” dedi.

Fakat Çin henüz dünyada açılımını tamamlamış değil. Dünyanın birbirine rakip iki ekonomik ve siyasi cepheye ayrılması bu nedenle Çin için kısıtlayıcı bir durum yaratıyor. ABD ve AB, Çin’in Batı’daki satın almalarına ve ekonomik büyümesine önemli kısıtlayıcı engeller çıkaracak, ekonomilerde bir yol değişikliği gündeme gelecektir.

Belki 5-10 yıl sonra iyice gündeme gelebilecek bu cepheleşmenin şimdiden başlaması, Çin’in çıkarına değildir.

ERDOĞAN GÖNDERİR Mİ?

RTE’nin Suriyeli göçmenler konusunda “gitmeyecekler” konumundan, gitmelerini sağlamaya çalışacağız durumuna gelmesinin ardında, Bahçeli’nin dayatması olduğunu düşünüyorum. Fakat mültecileri ve diğer kaçakları gönderebilmesi için ne zemini var ne politikası. Bu nedenle içi boş.

Bu ancak Şam ile el sıkışma ve mülteciler için yeni bir program hazırlamakla olur. Bu yenilgiyi ise kabul etmesi çok zor. Ayrıca topluma bir “Arap şırıngası” yapma politikasından da vazgeçemez.