Devlet neden müteahhit kullanır?

06 Ağustos 2024 Salı

Aklı başında, gerçekçi bir kafa bu basit soruyu şöyle yanıtlar: “Müteahhitler yapılacak işi daha ucuza yaptığı, yapacağı için!” Devlet bir köprü yapımı için belli bir muhammen bedel saptar sonra açık indirimli (açık artırmalı değil) bir ihale açar. İşin bilinen yöntemi budur. “Muhammen bedel” ne demektir? “Muhammen bedel, en yalın haliyle ‘tahmin edilen’ ya da ‘oranlanan’ anlamlarına gelir. Bu terim, ihale yolu ile satışı planlanan bir taşınmaz ya da taşınır malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerini ifade eder.” Ama AKP iktidarının bir işi en ucuza yaptırmamak gibi bir saplantısı var. Ne de olsa itibardan tasarruf olmaz!

O zaman bir soru: “İtibar nedir?” “İtibar, başkalarının bizim hakkımızda sahip olduğu düşüncelerin tamamıdır. Bu kavramın kurumlar içinde tanımlanmış bir anlamı vardır. Kurumsal itibar ise bir kurumun çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı halkın gözündeki algısı olarak ifade edilir.”

İnternette gördüm, Prof. Dr. Müge Özcan, “İtibardan tasarruf olmaz da ne demek yahu” diye sorduktan sonra, sorduğu soruyu şöyle yanıtlıyor: “İtibar parayla, gösterişle kazanılmaz. İtibar kişinin iyiliği, dürüstlüğü, saygısı, söylediğiyle yaptığının uyumlu olmasıyla kazanılır. ‘Benden bir dilek dile’ diyen dünya imparatoruna fıçıda yaşayan Diyojen’in ‘Gölge etme, başka ihsan istemem’ diyebilmesindedir itibar. Elbisesini yamayıp tertemiz giyen peygamberimizdedir. Tüyü bitmemiş yetimin parasıyla kendine 6 bin metrekarelik yaşam alanı yapan sabık belediye başkanında değil.”

Bu girişi Sözcü gazetesinin (20 Temmuz 2024) birinci sayfasının verdiği ilhamla yaptım. AKP iktidarı itibarına toz kondurmamak için bakın neler yapmış. Gazete “Bu nasıl hesap? İnsanın aklı almıyor!” diye sorduktan sonra açıklıyor:

“Devlet vapsaydı: 22 milyar dolar.

Müteahhit yaptı: 59 milyar dolar.

Geçiş garantili 8 projeyi devlet yapsaydı, 22 milyar dolara (726 milyar lira) mal olacaktı. Şimdi müteahhitlere 59 milyar dolar (1.9 trilyon lira) ödenecek. Milletin zararı 37 milyar dolar (1.2 trilyon lira) ödenecek.”

Gazete daha sonra, Osman Gazi Köprüsü dahil Gebze-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil Odayeri-Paşaköy Otoyolu, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Otoyolu, MenemenAliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara KurtköyAkyazı Otoyolu, Kuzey Marmara KınalıOdayeri Otoyolu’nun adlarını sayıyor!

Bu işleri devlet yapsaydı millet 37 milyar dolar (1.2 trilyon lira) kazıklanmayacakmış. Peki gardaş, nereye, kime gitti bu 37 milyar dolar? Kime gidecek yeğen, “Bal dudanlar barnaklarını yalamış!” Aralarında kırışmışlar ki gözleri kör olsun, işkembeleri parçalansın! İşveren hükümet utansın!

AKP, Türkiye’yi özvatan olarak görmedi hiçbir zaman. Halkını da vatandaş ve yurttaş olarak görmedi. Gaza ve fetih yapılacak ve ganimet alınacak küffar memleketi olarak gördü. Gaza, “İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan büyük Müslüman devletlerin veya uç beyliklerinin yaptığı kutsal savaşa verilen isimdir. Katılanlara gazi, savaşta ölenlere ise şehit denir. Bu savaşta ele geçirilen mallara ganimet denir”imiş.

“İslam dinini korumak ya da yaymak” bir palavradan ibarettir. Araplar beni ilgilendirmez, Osmanlı Devleti Avrupa’daki Hıristiyanı Müslüman yapmak için hiç çaba göstermedi. Kimi budala bu çabasızlığa “hoşgörü” madalyası verir. Oysa işgal edilen topraklarda yaşayan küffarın tamamı Müslüman olsaydı ataları Osmanlı bir kapik cizye alamazdı. İnternet cizyeyi şöyle tanımlıyor: “Cizye vergisi verenler (cizyegüzar), mal ve can güvenliği ile her türlü hakları bakımından devletin koruması altına alınır, din, günlük yaşayış ve ekonomik faaliyetlerinde serbest bırakılırdı. Cizye, gayrimüslim vatandaşların hür ve mükellef olan erkeklerinden, yılda bir kez alınan baş vergisiydi.”

Bir kez imiş! Adamların Müslüman olmalarını kabul etme, ardından donuna kadar soy!

Değerli okur! Yukarıda sözünü ettiğim “Milletin 37 milyar dolar (1.2 trilyon lira) zararı”, iktidar beslemelerinin aralarında kırıştığı ve bizim ödediğimiz AKP tarzı cizyedir! Sanırım, itiraz etmezsiniz!

