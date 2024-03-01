01 Mart 2024 Cuma

Bugün, 27 Şubat 2024 tarihli Cumhuriyet gazetemizde manşet olan “Eğitimde mantık yok” haberini yazan genç muhabirimiz Aytunç Ürkmez’i kutlayıp öveceğim.Genellikle güncelin peşinde koşmayan beni, güncele davet edip çağırdığı için öveceğim. “Mantık” bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmeyi sağlayan disiplindir, doğru düşüncenin aracıdır. Gerçeğin evrensel ölçülerinin bilimsel olarak, özellikle akla uygun açık ve kesin olarak incelenmesidir. “Eğitimde mantık yok”u bu ölçüye göre değerlendirebiliriz. Yani mantık yoksa eğitim öğretim de yoktur.

Türkiye’de evrensel bilişsel bilimlerin ve genel olarak bilimlerin içerdiği bilimsel gerçekler uzun süredir din naslarının terazisi ve mezurasıyla ölçülmektedir. Din nasına göre dünya (yeryüzü) Tanrı tarafından bir halı gibi döşenerek serilmiştir. Yani düzdür. N’olacak şimdi, gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğine göre.

Aytunç Ürkmez kardeşimizin haberi şöyle: Biyoloji dersine “yaratılış teorisini” koymaya hazırlanan MEB, “integral”i kaldırdı, “kümeler” ve “mantık”ta ise sadeleştirme yapacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında öğretim programları çıkarmayı hedefliyor. Bu model kapsamında yapılan müfredat değişikliğinde son olarak 2024-2025 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulanacak ortaöğretim kademesindeki biyoloji dersinin merkezine “yaratılış teorisinin” koyulduğu ortaya çıkmıştı.

Laik ve bilimsel eğitime karşı atılımın ortaöğretim matematik dersinde de yaşandığı ortaya çıktı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre 2024-2025 eğitim öğretim yılından sonra geçerli olarak ortaöğretim matematik dersi konuları arasından “integral” çıkarıldı. Bunun yanı sıra “kümeler” ve “mantık” konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılıp derslerin sınıfları değiştirildi.

Öte yandan bakanlık, yeni müfredata göre ders kitabı hazırlamaya başladı. Bakanlığın yayınevlerine derslerin içeriklerine ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu yazıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni” adıyla bir belgeden söz edildi...



Bilim çocuklarda MERAK ile başlar. Okullar çocukları merakını kamçılamalıdır. Ama merak sabit değildir. Değişir ve gelişir. Çocuk tek kitabın dogmalarıyla değil dünyanının bütün kitaplarıyla buluşmalıdır. Çocukları çiçek açmadan yobaz düşüncelerle soldurmayın.

Bre aymazlar; derslerin öğrenciler tarafından seçmeli alındığı ABD’yi saymıyorum, bütün Avrupa ülkelerinde, Japonya ve Çin’de ortaöğretimde anadilinin yanı sıra matematik (geometri dahil), fizik, kimya, astronomi, felsefe, mantık, psikoloji mutlaka öğretilir. Bu dersleri öğrenmeden meslek sahibi ve bilimci olmak mümkün değildir. Marangozluk sanatında bile matematik ve geometri vardır. Savaş uçaklarını, füzeleri, uyduları nasıl yapıp uzaya, Ay’a gideceksiniz? Bu kafayla ancak mehtaba çıkarsınız. Hangi sivri akıllı “Milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında öğretim”i (!) keşfetti? Evrensel bilgi ve bilim öğretilen okullarda “milli ve manevi değer (bilgi)” diye bir safsata yoktur. Milli ve manevi değerlerle soslu uzay geometrisini nasıl öğreteceksiniz? Bilim sütü ossat kesilir. Cehaleti mezarından çıkardınız. Mezarından çıkan hortlak cehaletin ilk işi egemenliğini kurmak için sizi boğazlamak olacaktır. Şunu iyi biliniz ki hortlaklar bilime karşı hiçbir şey yapamaz. Bilim cehaleti def edecek aşıyı mutlaka bulur. Ama AKP kendini boğazlayacak Frankenstein’lar yaratmış olur.

Çoktanrılı dinlerde hiçbir din savaşı olmamıştır. Bir halk öteki halkın beğendiği tanrısını kendi tanrısı yapmıştır. Dinler dünya sorunlarını çözemedi çözemez. Türkiye’nin sorunlarını da İslam çözemez. Laik bir ülkede devlet ya da hükümet, Türkiye’de olduğu gibi din simsarlığı, din misyonerliği yapamaz. Yasaktır, çağ ve tarih dışıdır. Bu türden girişimler halkı böler, birliği yok eder, aymazlıktır, “beka sorunu”dur. Matematik ve bilim düşmanlığı köleliğin başlangıcıdır.