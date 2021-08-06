Gerçekten korkmak, bilimden utanmak

06 Ağustos 2021 Cuma

AKP & MHP ortaklığının orman şirket yönetmeliğinde yaptığı değişikliğe göre “orman sınırları dışına çıkarılabilecek yerler” şunlardır:

MADDE 5 - (1) Sınırları şirket başkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler, bu yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilir:

a) Tarım ve Orman Şirket Başkanlığı’nca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.

c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.

Uygulama: Yangın ihalesi tarzında.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yangın yeri gözlem ve açıklamaları:

“Yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir. Orman yangınlarını üstlenen ve PKK’nin bir aparatı olan ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ isimli iblis beslemelerine itiraz etmeyenlerin, ses çıkarmayanların (...) kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye’ye ihanettir.”

“Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi, bu şer planın tam göbeğindedir.”

“Zalimler eliyle senaryosu yazılan, taşeronlar kanalıyla servisi yapılan Türkiye aleyhtarı karanlık projenin kanlı kuryesi HDP; kiralık figüranı ise İP’tir.”

Değerlendirme: Yangının nedeni ne olursa olsun yangına karşı uçak filosu kuracağına lüks makam otomobilleri alan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kutlanmaması manidar karşılanmıştır.

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Basından: “Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Özeren skandal bir açıklama yaptı.

Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını kaydeden Özeren, ‘Evleri çok eski olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler’ dedi.”

Değerlendirme: Bu konuşma, vatandaşların evlerini yangına taşımalarına, gençleşmek isteyen ağaçların yangına koşmalarına yol açabilir.

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İnşaatkolik, inşaatman: TOKİ’nin internet sitesi üzerinden bölgede inşa edeceği yeni konut projelerini ve fotoğraflarını “KÖY EVLERİNİN PROJELERİNİ HAZIRLADIK” diye yayımlaması büyük bir tartışma yarattı. TOKİ ilgili görselleri “Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık” notuyla paylaştı. (Basından)

Not: Yangın bölgeleriyle ilgili satış ilanları yayımlanmaya başladı. Gene malı götürecekler!

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RTÜK VE YANGIN: Otokrat iktidarın disiplin ve ceza kurulu RTÜK kılıcını çekip şöyle bir emirname kaleme aldı: “Ülkemizde yaşanan her türlü olağanüstü durumda ve afetlerde devlet, millet ve medya işbirliği olası krizlerin etkin ve verimli yönetilmesi açısından çok değerlidir. Hem ormanlarımızın hem de yüreklerimizin yandığı bugünlerde bu işbirliğinin kaçınılmaz olduğu son derece açıktır.(...)

Ancak üst kurulumuz tarafından yapılan yayın denetimlerinde, maalesef ki birçok yayıncı kuruluşun bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı, sahadan yapılan devamlı canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde olduğu görülmektedir.(...)

Aksi takdirde söz konusu yayın ilkelerini hiçe sayan medya hizmet sağlayıcılara en ağır müeyyidelerin uygulanması kaçınılmaz hale gelecektir.

Ya sabır: RTÜK Başkanı, televiyon emekçilerinin meslek etiğini unutmalarını, mesleğe ihanet ve ceza arasında seçim yapmalarını buyuruyor. İçimden ve aklımdan geçenleri yazıp söylesem mi? RTÜK Başkanı’nın “Meslek Onuru”ndan haberi yok. Futbol maçında moda gösterisi anlatılmaz!

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AKP iktidarına göre memlekette işsizlik yoktur “iş beğenmeyen densizler” vardır; Saray’ın adamlarına göre açlık yoktur, Saray’ın hanımına göre malzeme israfı vardır. Ülkede orman yangını yoktur Medrano Sirki gösteri yapmaktadır.

SON DAKİKA: MİLAS KEMERKÖY TERMİK SANTRALI YANMAYA BAŞLADI. SANTRALDA 40 BİN TON KÖMÜR VAR!!!!!!!!!!!!!!!