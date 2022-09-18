‘Türk’ü öldür baban olsa da’

18 Eylül 2022 Pazar

Bir gazeteden aktarıyorum: “Bugün Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da isim vermeden Soyer’i eleştirdi. Erdoğan konuşmasında, ‘Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin’ sözlerine yer verdi.”

AKP genel başkanı çok haklı, ben de aynı düşüncedeyim. Ancak bir itirazım da var Tunç Soyer “şanlı tarih”i aşağılamadı. Çünkü Atatürk’ün Söylev’inin sonunda yer alan paragrafa (…memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler) gönderme yaparak son ve firari padişah Vahdettin’i işaret etti. Böyle bir padişahı övmemek, eleştirmek nasıl oluyor da köksüzlük oluyor?

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Osmanlı tarihi R. T. Erdoğan’ı pek doğrulamıyor. Bunu kanıtlamak için Prof.Dr. İlhan Arsel’in, Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan Toplumsal Geriliğimizin Sorumlusu Din Adamları adlı kitabının 301. sayfasından bir alıntı yapacağım:

“Batılı din adamı kendi insanını ve mensup bulunduğu kendi toplumunu milli benlik ve bilinç içerisinde yetiştirirken bizim din adamımız Türk’ü, yüzyıllar boyunca, İslâm’ın Arap özelliği içerisinde yoğurmuş, yoğururken de ulusal gelenek ve yeteneklerinden uzaklaştırmış, kendi özgeçmişine ve atalarına düşman kılmış ve bir bakıma “araplaştırmıştır”. Bunu yaparken aynı zamanda başka dindekilere ve tüm insanlığa karşı düşman, hoşgörüden yoksun hâle sokmuştur. Bugün de yaptığı budur.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi, padişaha sunduğu bir şiirinde, Türk’ün insanlığa felâket saçmak için yaratıldığım, Tanrı’nın Türk’e anlayış gücü ihsan etmediğini ve bu nedenle Muhammed’in “Türk’ü öldür, kanı helaldir” şeklinde emirler verdiğini anlatır. Günümüz Türkçesiyle şiir şöyle:

‘Padişahım kâinatta yaratılışından bu yana, / Dünya içinde Türklüğün kötülüğünden bahsedilir, / Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiştir, / Türk’ü öldür, baban olsa da, / O iyilik madeni, yüce peygamber, / Türk’ü öldürünüz, kanı helaldir demiştir, /

Bunların (Türklerin) işi sürekli sapıklık olmuştur, / Cümlesinden bunu örnek olarak al, / Türk’ü öldür, baban olsa da, / Türk derin bilgi sahibi olsa da, / Fetvaya yetkili müftü bile olsa da, / Ey aziz dost, bu söz içinde özetlendiği gibi, asla onlara yanaşma, / Türk’ü öldür, baban olsa da, / Türk’ün adam olacağını sanma... “

Bu şiirin padişahı fazlasıyla hoşnut etmiş olması gerekir, çünkü Kanuni Süleyman, Türk insanını (hele Anadolu Türk’ünü) hor ve değersiz gören padişahlarımızın başında gelir. O kadar ki Yeniçeri kuruluşuna Türk asıllı unsurları almamayı gelenek edinmişti. İmparatorluğun Avrupa sınırları içerisindeki Hıristiyan ailelerinden devşirme olarak toplatılan unsurların Türk’e üstün olduğunu düşünür ve özellikle Yeniçeri, kuruluşuna sadece bu unsurları alırdı. İslam’a bağlılığı nedeniyle gerek Kuran’da ve gerek Muhammed’in sözlerinde yer alan Türk aleyhtarı sözlerin etkisinde kalarak Hafız Hamdi Çelebi’nin: “O iyilik madeni, yüce peygamber, Türk’ü öldürünüz, kanı helaldir demiştir, Bunların (Türklerin) işi sürekli sapıklık olmuştur” şeklindeki sözlerini beğenmiş olması doğaldır. Türk’ü insanlığa felaket getiren bir ırk şeklinde tanımlayan buna benzer örnekleri sıralamak kolay.”

Rahmetli İlhan Arsel haklıdır. Atalarına küfreden bu şiiri dinleyen Muhteşem Süleyman, “Urun şu melunun kellesini!” demeliydi. R. T. Erdoğan, Türkten nefret eden, onu adam saymayan bir ecdatla gururlanabilir. Yeter ki bana “köksüz!” demesin, o zaman “Açtırma kutuyu söyletme kötüyü” başlar...