Erdoğan, “DEM’in de yeni dönemde farkını ortaya koyması hem kendi tabanları için hem ülkemiz için hayırlı olacaktır” demiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “yeni anayasa” tartışmalarıyla ilgili olarak “Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” demiş.

Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nden dönüşte gazetecilere konuşan Erdoğan, yeni anayasa konusunda ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) çağrıda bulundu: “Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim.”

Anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili herhangi bir sorunları olmadıklarını belirten Erdoğan, “Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık, yine yapabiliriz, fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu” dedi.

Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) hem silah bırakma hem örgütü feshetme kararına ilişkin süreç ve yol haritası sorulan Erdoğan, şöyle konuştu: “Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras terörsüz Türkiye olacak. Yıllarca süren acıların, kayıpların ve mücadelelerin ardından bu noktaya gelmek, gerçekten umut verici. Şehit cenazelerinde hissettiğim tarifsiz acıların, yüreklerimizi dağlayan terör eylemlerinin gölgesinde, bugün bu başarıyı görmek benim için tarifsiz bir gurur kaynağı.”

R.T. Erdoğan gene “sivil anayasa”dan söz ediyor. Anayasanın sivili askerisi olmaz ama “sefil”i olur. R.T. Erdoğan’ın kastı TSK’nin yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yapılıp kabul edilen anayasa ise söz konusu anayasayı Enver Ziya Karal başkanlığında hazırlayan 20 üyeli kurulda bir tek asker yok ama bakın kimler var:

Emin Paksüt, Muammer Aksoy, Turan Güneş, Tarık Zafer Tunaya, Coşkun Kırca, Amil Artus, Doğan Avcıoğlu, Münci Kapani, Muin Küley, Ragıp Sarıca, Bahri Savcı, Celal Sait Siren, Mümtaz Soysal, Cafer Tüzel, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Abdülhak Kemal Yörük, Sadık Aldoğan, Nurettin Ardıçoğlu ve Hazım Dağlı.

Bu kurulun hazırladığı 1961 Anayasası çağının en çağdaşı anayasası idi. Ancak daha sonra iktidara gelen sağ partiler bu anayasayı sünnet ede ede hadım ettiler.

Anayasa ya da yasalar ile terör arasında bir ilişki kurmak kuşkusuz benzersiz bir saçmalık olur. Yukarıdaki cümleyi tekrar okuyalım:

“Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim.”

CHP’nin AKP ile ortaklaşa bir anayasa hazırlamaya yanaşacağını sanmam. R.T. Erdoğan bu arada kendi anayasa komisyonunu “hukukçu arkadaşlarım” diyerek açıkladı. Yeni anayasa için görevlendirilen 10 kişi belli oldu. Basından aktarıyorum:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni anayasa çalışmaları için “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim” ifadesini kullandı. Açıklamalarının devamında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz.

Tüm negatif söylemlere, güvensizlik iklimi oluşturmak için her gün yeni bir fitne kazanı kaynatanlara rağmen biz son derece umutluyuz. Allah’ın izniyle bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verecek, Türkiye’yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı’nı kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz.”

10 KİŞİLİK KADRO KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Sabah gazetesinde yer alan haberde Erdoğan’ın yeni anayasa hazırlık çalışması için görevlendirdiği 10 kişilik ekip belli oldu. Habere göre komisyon başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yapması bekleniyor. Komisyonda yer alacak isimler ise şu şekilde:

AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Âlâ ve Mustafa Elitaş; parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz; parti sözcüsü Ömer Çelik; parti grup başkanı Abdullah Güler, parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu.

CHP ile ortak çalışmaya gerek yok. İlkin, bu 10 kişilik AKP ekibi kendi çalışma metnini hazırlayıp açıklamalı. Bu metni bizim öğrenme hakkımız var.

Ayrıca zahmete ne hacet, evrakı metruke arasında 1961 Anayasası var. Dünyanın en demokratik, en kusursuz anayasasıdır. 1961 Anayasası mihenk taşıdır; yapılacak her yeni anayasa onun kantarında tartılır.