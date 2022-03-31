31 Mart 2022 Perşembe

Eğitim Reformu Kültürünü Oturtamadık

Bir mecelle kuralı der ki: “Tebeddül-i esma ile hakaik tebeddül etmez”. Yani bir şeyin ismini değiştirerek gerçekleri değiştiremezsiniz. Bunu, eğitim için de söyleyebiliriz. Herkes eğitimin daha iyiye gitmesi gerektiğini söyler. Bu daha iyiye gidiş için iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışanlar da, çoğunlukla eğitimin bilimine, yönetimine, felsefi, tarihsel ve sosyal temellerine hakim olmadıklarından; eğitimde değişim yapayım derken, aslında yüzeysel bir şekilde isim değişikliğinden öteye gidemezler. Ve böylelikle de “Eğitimde tebeddül-i esma ile hakaik tebeddül etmez”i görüyoruz. Yani eğitimdeki isim değişikliklerinin gerçekleri değiştirmediğini, eğitimi daha iyiye götürmediğini görürüz. Çünkü bu yapılan değişiklikler reform kültürüne uygun, bütünü gören ve yapısal değildir.

Eğitim Reformu Kültürünü Oturtamadık

Tüm bunları ana hatlarıyla “Türkiye’de Eğitim Sistemi, Cumhuriyet’in Kuruluşundan İtibaren Hiç Değişmedi Önermesi Hermeneutik Açıdan Ele Alınmalıdır” isimli yazımızda ele almıştık. Eğitimde başarıya ulaşmak için eğitimin yapısına, sistemin özüne, kendisine dair değişiklikler yapmak gerekmektedir. Bu da eğitim reformu kültürünü oturtabilmekle ilgilidir. Burada da eğitimdeki reformların sistem düşüncesinin farkında olarak yapılması fikri ön plana çıkıyor.

Eğitim Reformları Veriye Dayalı Yapılmalıdır

Bu sistem düşüncesinin farkında olmak, eğitim sistemimizdeki yeni yapılanmaların, analizlerin ve reformların veriye dayalı yapılmasını gerektiriyor. Yine eğitimdeki değişimlerin isim değişikliğinden öteye geçebilmesi için eğitim sistemimizin liyakat merkezli kurgulanması ve eğitimin tüm paydaşlarının gerçek anlamda eğitimin içine dahil edilmeleri gerekmektedir.

Eğitimde yapılan değişikliklerin akşamdan sabaha yapılmaması, gerçek pilot çalışmalara dayanarak yapılması da eğitimde isim değişikliğinin ötesindeki yapısal değişikliklerin önünü açacaktır. Eğitimdeki gerçekliği değiştirmenin yolu; eğitim sistemimizin sistemsizlikten kurtulmasından geçmektedir. Bu nedenle eğitimde yapılan tüm değişiklikler bir sistem düşüncesi merkezli yapılmalıdır.

Yani eğitimdeki reformları bir sistem düşüncesinin farkında olarak yaparsak, eğitimdeki tüm öğeleri birbiriyle ilişkili bir bütün olarak algılarsak ancak eğitimde başarıyı yakalayabiliriz. Diğer türlü, eğitimde tebeddül-i esma ile hakaik tebeddül etmez. Ve bizim, ülke olarak eğitimde isim değişiklikleri, iki ileri bir geri vb. ile kaybedecek vaktimiz yoktur. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…