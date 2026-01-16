Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege’nin toplumcu ve muhalif damarı
Mehmet Şakir Örs
Son Köşe Yazıları

Ege’nin toplumcu ve muhalif damarı

16.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Anadolu coğrafyasında yüzyıllar önce yaşanmış önemli bir toplumsal hareket var. Osmanlı’nın baskısına, zulmüne karşı eşitliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın türküsünü söyleyenlerin öğretisi, geçmişten günümüze kadar ulaşıyor. Biz de onları ve mücadelelerini tüm yönleriyle kavramaya çalışıyoruz. Biz, Batı Anadolu’da, özellikle de Ege’de; tarihin derinliklerinden süzülüp gelen toplumcu ve muhalif damarın günümüzde de canlı olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte Ege’de verilen ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerinin tarihi derinliklerinde, böyle bir damardan beslenmenin de yattığına inanıyoruz.

Image

ŞEYH BEDREDDİN VE VARİDAT 

Yıllar önce, ilk gençlik yıllarımızda, öncelikle, okumaya oldukça meraklı olan rahmetli babamızın elinde görmüştük Varidat kitabını. İlkokul mezunu olmasına karşın büyük bir okuma tutkusu olan babamız, Varidat’ı, satırların altını çizerek ve sayfa aralarına notlar koyarak büyük bir ciddiyetle okur ve incelerdi. Biz o zamanlar, Şeyh Bedreddin’in de Varidat’ın da çok ayırdında değildik. Tam tersine önündeki “Şeyh” sözcüğüne takılıp, doğrusu o yaşlarımızda biraz da küçümseyerek bakardık. İlerici yurtsever bir insan olan ve her daim toplumcu değerleri savunan babamızın, bu kitapta ne bulduğunu hep merak ederdik. 

BEDREDDİN-TORLAK-BÖRKLÜCE 

Yıllar sonra Şeyh Bedreddin’i, Torlak Kemal’i ve Börklüce Mustafa’yı öğrendiğimizde; onların yüzyıllar önce bu coğrafyada verdikleri mücadeleye büyük saygı duyacaktık. Onlar, yaşadıkları dönemde, bir bakıma Anadolu aydınlanmasının ve toplumculuğunun simgeleriydiler. Aslında bizim kuşaklara onları tanıtan büyük şairimiz Nâzım Hikmet oldu. O’nun “Şeyh Bedreddin Destanı”, Anadolu tarihinin derinliklerinde kalmış kimi olayları günümüze ulaştırdı. Anadolu’da özellikle de Ege’de; İzmir, Aydın ve Manisa yörelerinde hâlâ onların ve yollarından yürüyenlerin izlerine rastlanır. Örneğin bölgemizdeki Ortaklar beldesinin isminde bile onların ortaklaşma anlayışı ifade edilir.

ZULME BOYUN EĞMEYENLER 

Bugünlerde doğumunun 124. yıldönümünde saygıyla andığımız büyük ozan Nâzım Hikmet, destanında şöyle anlatır onların hikâyesini: “Hep bir ağızdan türkü söyleyip / hep beraber sulardan çekmek ağı, / demiri oya gibi işleyip hep beraber, / hep beraber sürebilmek toprağı, / ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarin yanağından gayri her şeyde / her yerde / hep beraber! / diyebilmek / için / on binler verdi sekiz binini...” Yüzyıllar önce bu coğrafyada ve topraklarda bırakılan izler, unutulmamalı ve günümüze - geleceğe taşınmalıdır. Bu bağlamda zulme, baskıya ve eşitsizliğe karşı verilen mücadelenin simgeleri olan bu isimleri yaşatmak ve geleceğe taşımak gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için en uygun yer de Börklüce’nin yurdu Karaburun’dur. Orada Şeyh Bedreddin-Börklüce Mustafa-Torlak Kemal üçlüsünün ortak bir anıtının hayata geçirilmesini istiyor ve bekliyoruz. Anıtın yanında onların yüzyıllar öncesindeki kadim mücadelelerini anlatan bir bilgi evinin de kurulmasını öneriyoruz…

***

Eflatun Nuri ve karikatür

Ülkemizin karikatür dünyasında ve tarihinde “Eflatun Nuri” ismiyle bilinen, asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan ünlü karikatür ustamızı, geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir kez daha andık. Yaşamının ve sanatsal uğraşısının önemli bölümünü İstanbul’da geçiren Eflatun Nuri usta, son dönemlerini İzmir’de yaşamıştı. Dolu dolu yaşadığı bu verimli dönemde de İzmir’de önemli izler bıraktı. Çok sayıda karikatürist yetiştirdi.

Image

 

EFLATUN NURİ’Yİ ANMAK 

Eflatun Hoca’yı ve çizgilerini bilir, sanatını ilgiyle takip ederdik. Ancak kendisiyle tanışmamız İzmir’de oldu. Bir zamanların efsane mizah dergisi Akbaba’nın yazarlarından olan, rahmetli kayınpederimiz Burhan Esen’in yakın dostuydu. Burhan beyin vefatının ardından anısına çıkardığımız kitaba da önemli destek vermişti. Kendisiyle o dönemlerde tanışmıştık. Hatta Burhan beyden kalan Akbaba külliyatının bir bölümünü ona verdiğimizi anımsıyoruz. Cumhuriyet gazetemizin başarılı çizerlerinden Behiç Ak, onu şöyle anlatır: “Hikâye anlatmakla yetinmeyen bir hikâyecidir o. Bir hikâye kahramanıdır. Kendi yazdığı hikâyelerin kahramanı. Ne yazık ki hikâye kahramanları çok azaldı dünyamızda. Hikâye de o yüzden azaldı galiba. İnsanların hayatı giderek hikâyesizleşiyor.” 

KARİKATÜR YARIŞMASI 

İzmir Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Eflatun Nuri’nin anısını yaşatmak amacıyla yıllardır bir karikatür yarışması düzenliyorlar. Bu yıl 9. kez yapılan yarışmanın teması “Savaşta ve Barışta Çocuk-Duy Sesimi” idi. Ödül kazanan eserlerin sahiplerine ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen görkemli bir törenle verildi. Ayrıca gecede müzisyenler Evrim Ateşler ve Andreas Sarantidis, “Mikis Theodarakis ile Yüzyıl” konserini sundular. Yarışmada ödül kazanan eserler AASSM’de sergileniyor. Yıllardır ulusal düzeyde yapılan bu yarışmayı düzenleyen ve bu anlamlı geleneği sahiplenen Konak Belediye’mizi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’mizi içtenlikle kutluyoruz. Yarışmanın yönetmenliğini başarıyla yapan, Eflatun Nuri’nin öğrencilerinden karikatürist Sadık Pala kardeşimizin emeklerine sağlık. Başta etkinlikte “Karikatür Sanatına Katkı Ödülü” verilen Eray Özbek dostumuz olmak üzere, ödül kazanan bütün sanatçıları yürekten kutluyoruz. Eflatun Nuri ustayı saygıyla anıyor ve bu anlamlı yarışmanın daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz.

***

Börklüce’nin diyarında...

Image

Kış aylarının simge çiçeklerinden nergis, mis gibi kokusuyla bulunduğu yerlere güzellik verir. Ege’de nergis çiçeğinin en çok yetiştiği yer de “Börklüce diyarı” olarak tanımlanan Karaburun yarımadasıdır. Bir anlamda nergis bu yörenin simgesidir. Hele içinde bulunduğumuz dönemde, nergis tarlaları, olağanüstü güzel görüntüleriyle bu yöreye bambaşka bir görüntü kazandırır. Karaburunlular nergis tarlalarına ve çiçeklerine adeta gözleri gibi bakarlar. Bu hafta sonu yörede nergis festivali var. 16-17-18 Ocak tarihlerinde “8. Karaburun Nergis Festivali” yapılıyor. Karaburunlular, Karaburun Belediyesi öncülüğünde, farklı yörelerden gelecek konuklarını ağırlamaya hazırlanıyorlar. Bizim de yolumuz ne zaman buralara düşse, usumuzda Anadolu’nun ilk toplumcularından Börklüce’nin mücadelesi canlanır. Bu Börklüce diyarında, yüzyıllar önce verilen mücadeleleri anımsarız. Bedreddin’i, Börklüce’yi ve Torlak Kemal’i anarız. Onların mücadelelerini selamlarız. Buralarda dolaşırken büyük şairimiz Nâzım Hikmet’in dizelerini yüreğimizden tekrarlarız. Aynı zamanda, rahmetli hocamız Prof. Dr. Bilge Umar’ın “Börklüce” romanı da bize yol gösterir. Festival zamanında ya da farklı zamanlarda yolu buralara düşeceklere; bu yöreye bir de böyle bakmalarını hararetle öneririz.

İlgili Konular: #Ege Bölgesi #Eflatun Nuri

Yazarın Son Yazıları

Ege’nin toplumcu ve muhalif damarı

Anadolu coğrafyasında yüzyıllar önce yaşanmış önemli bir toplumsal hareket var. Osmanlı’nın baskısına, zulmüne karşı eşitliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın türküsünü söyleyenlerin öğretisi, geçmişten günümüze kadar ulaşıyor. Biz de onları ve mücadelelerini tüm yönleriyle kavramaya çalışıyoruz.

Devamını Oku
16.01.2026
Toplumsal mücadele

Hayatın o durdurulamaz akışında bir yılı daha geride bıraktık

Devamını Oku
13.01.2026
Ege’de muhalefet arayı açıyor

PİAR Araştırma, bölgelerde yaptığı siyasi parti oy tercihi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi’nde iktidar partisi ile ana muhalefet CHP arasındaki oy farkı oranı yüzde 17.7 olarak belirlendi.

Devamını Oku
09.01.2026
Emperyalizm...

Son dönemlerde birçok siyasal çevre “emperyalizm” tanımını artık kullanmaz olmuştu.

Devamını Oku
06.01.2026
Bir Ege güzellemesi

Bir Ege güzellemesi

Devamını Oku
02.01.2026
Zor ve zorlu yıl

Her yılın sonunda yeni bir yıla girerken geçmiş yılın toplu bir değerlendirmesini yapmak gelenektendir.

Devamını Oku
30.12.2025
İktidar İzmir'i kilitliyor!

Güzel İzmir, birçok bakımdan Türkiye’nin öncü kentidir. Yakın siyasal ve sosyal tarihimizde birçok ilk bu güzel kentte yaşanmıştır. O nedenle de her fırsatta, “İzmir Türkiye’nin batıya açılan kapısıdırpenceresidir” diyoruz.

Devamını Oku
26.12.2025
Emekliler...

Geçim ve barınma kaygısıyla ucuz otel odalarına sığınmak zorunda kalan emeklilerin durumu, günlerdir yüreklerimize kor düşürdü!

Devamını Oku
23.12.2025
‘Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’

ooperatifçilikle güçlü bir gönül bağımız var. Kuşaklar boyu üzüm üreticiliği ile uğraşmış ailemizin adeta genlerinde kooperatifçilik var. Biz de yıllar boyu hem bir çalışan hem de bir üretici olarak tarım kooperatifçiliğinin ve toplumsal mücadelelerin içinde bulunduk.

Devamını Oku
19.12.2025
Niobe’nin gözyaşları

Manisa’da dün gözyaşı adeta sel olup aktı!

Devamını Oku
16.12.2025
Tarım SOS veriyor!

Ülkemizin ekonomik-sosyal yaşamında yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimlerin başında tarım kesimi geliyor. Bu olumsuzluklar kırsaldan kente, üreticiden tüketiciye uzanarak gıda zincirinin tüm halkalarını kapsıyor.

Devamını Oku
12.12.2025
Emeğin asgarileşmesi

Ülkemizin kendine özgü ekonomi-politiği bağlamında; yılın son günlerinde çalışanları ve emeklileri maaş artış beklentisi sarar.

Devamını Oku
09.12.2025
Egeliler ‘Hadi gari’ diyor!

Ege ve Egeli ile özdeşleşmiş bir ifade vardır. Egeliler günlük yaşamda çok sık “Hadi gari” sözcüklerini kullanırlar. Bu ifade, içinde bulunulan duruma göre bazen bir hayret ifadesidir bazen de bir hareketlenme çağrısıdır.

Devamını Oku
05.12.2025
Halkın bütçesi

Bütçe görüşmeleri ve tartışmaları, ekonomi-politik değerlendirmeler açısından büyük önem taşır.

Devamını Oku
02.12.2025
CHP kurultayı ve Ege

Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. olağan kurultayı, bugün Ankara’da toplanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde neredeyse bütün Batı Anadolu’yu CHP kırmızısına boyayan Egeli seçmenlerle CHP arasında çok köklü ve güçlü bağlar var.

Devamını Oku
28.11.2025
Umut ve direniş kurultayı

Günlerdir İBB iddianamesini ve CHP’ye yönelik yargısal kuşatmayı tartışıyoruz.

Devamını Oku
25.11.2025
Ekolojik yaşam savunucuları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) Brezilya Belem’de çalışmalarını sürdürürken ülkemizin ekolojik yaşam savunucuları da alanlara çıkıyorlar.

Devamını Oku
21.11.2025
Umudu örgütlemek ve büyütmek

Küresel kapitalizmin neden olduğu ve otoriter siyaset anlayışlarının daha da ağırlaştırdığı iktisadi ve siyasal bunalımlar, bütün dünyada katmerlenerek devam ediyor.

Devamını Oku
18.11.2025
Asfalyalar atmasın!

Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Kış mevsiminin oldukça zor ve zorlu koşulları var. Öncelikle ısınma ve giyinme giderleri dar gelirli ailelerin belini büküyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda elektrikle ısınmaya çalışmak, aile bütçeleri açısından başlı başına bir yıkım haline geliyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Küresel adaletsizlik ve otoriterlik

Emperyalizme karşı duruşun ve mücadelenin simgesi, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü; vefatının 87. yılında saygıyla andık, anıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Yerele darbe!

Bir zamanlar yereli güçlendireceğiz, yereli daha çok yetkilendireceğiz diyerek iktidara gelenler, son dönemde tam tersi işlere yöneliyorlar.

Devamını Oku
07.11.2025
CHP ile uğraşmayı bırakın!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk genel başkanı olduğu CHP, Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi.

Devamını Oku
04.11.2025
Doğa ve iklim uyarıyor!

Son dönemde doğa ve iklim koşullarındaki gelişmeler, değişimler günlük hayatımızı derinden etkilemeye başladı. Deprem tehlikesi ve iklim krizi artık hepimizi daha çok ilgilendiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi de bütün bu gelişmelerden alabildiğine etkileniyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Cumhuriyet ve demokrasi

Demokrasi, Cumhuriyetle birlikte düşünülmesi ve birlikte anılması gereken çoğulcu, halkçı yönetsel sistemdir, anlayıştır. Her ikisi de birbirini bütünler ve tamamlar.

Devamını Oku
28.10.2025
Ege’nin Cumhuriyet sevdası

Yeni bir Cumhuriyet bayramı kutlaması daha yaklaşıyor. Başta Ege ve Egeliler olmak üzere bütün halkımız, Cumhuriyetin 102. yaşını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Devamını Oku
24.10.2025
‘Asgari’ hayatlar

Yıl sonu yaklaşırken çalışanların ve emeklilerin büyük çoğunluğunu yeni yıl maaş artışlarının telaşı sarar.

Devamını Oku
21.10.2025
Tarım ve gıda, temel sorun

Dün 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ydü. Bu anlamlı gün nedeniyle uzmanlar ve ilgili kuruluşlar konuyla ilgili açıklamalar yaptılar.

Devamını Oku
17.10.2025
‘Metal fırtına’

Türkiye’nin emek tarihinde metal emekçilerinin çok ayrı bir yeri vardır.

Devamını Oku
14.10.2025
CHP’de il kongrelerinden olağan kurultaya

Türkiye’nin kurucu-ülkenin 1. partisi Cumhuriyet Halk Partisi, kongreler ve kurultay sürecini yaşıyor. Önce mahalle delegelerinin seçimi ile başlayan süreç, ilçe kongreleri ile devam etti. Şimdi sırada il kongreleri var.

Devamını Oku
10.10.2025
Halk siyaseti

TBMM’nin açılışı sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar, siyaset çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Devamını Oku
07.10.2025
Halk silkeleniyor!

İktidarın muhalif belediyeleri yönetsel açıdan kuşatması ve mali olarak silkelemesinin faturası doğrudan halka çıkıyor. Muhalif belediye başkanlarınca yönetilen kentlerde yaşayanlar, bu silkelemelerden alabildiğine etkileniyorlar.

Devamını Oku
03.10.2025
Derin yoksulluk

Ülkemizde büyük çoğunluğun temel gündemini ekonomik sorunlar oluşturuyor.

Devamını Oku
30.09.2025
Toprağıma, zeytinime dokunma!

Ege’de çevre sorunları ile birlikte çevre mücadelesi de büyüyor. Özellikle Muğla yöresinde kömür ve maden çıkarma amaçlı doğaya müdahaleler sürüyor. Ege’nin simge ağacı zeytin başta olmak üzere tarım ve orman alanları zarar görüyor. Verimli tarım toprakları yok ediliyor.

Devamını Oku
26.09.2025
‘Ev-Genç’liler!

Geçmiş dönemlerde siyasal ve toplumsal alanlarda gençlikten söz edilirken usa önce “Dev-Genç” gelirdi.

Devamını Oku
23.09.2025
Üreticiye darbe üstüne darbe!

İçinde bulunduğumuz aylar, Ege’nin tarım kesiminde hasat dönemidir.

Devamını Oku
19.09.2025
Siyasal direniş

Ülke ve halk olarak çok ilginç günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
16.09.2025
İktidar, İzmir’e kör ve sağır!

Ülkemiz genel anlamda zor ve zorlu bir dönemden geçiyor. Başta siyasal ve toplumsal gerginlikler olmak üzere, pek çok sorun halkı olumsuz etkiliyor. Ekonomik-sosyal sorunların dayanılmaz ağırlığı, yurttaş çoğunluğunun günlük yaşamını adeta bir cendereye dönüştürüyor.

Devamını Oku
12.09.2025
Yeniden kurtuluş ve kuruluş

Bugün 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü

Devamını Oku
09.09.2025
‘Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru...’

Güz döneminin başlangıcı olan eylül ayını doğrusu çok severiz. Yaz aylarının aşırı sıcağından, rehavetinden, tatil havasından çıkışı ifade eder.

Devamını Oku
05.09.2025
Barış arayışı ve mücadelesi

30 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü ardı ardına kutladık. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını kazanmış ve Cumhuriyeti kurmuş bir ülkenin yurttaşları olarak ulusal bağımsızlık ve barış günlerini birlikte kutluyor ve ortaklaşa sahipleniyoruz.

Devamını Oku
02.09.2025