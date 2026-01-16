Medya, müzik, moda dünyasından göz önünde olan kişilere yönelik operasyonlar, verilen ifadeler, iddialar ekonomik sıkıntı içindeki insanlara adeta bir uyuşturucu gibi haberler aracılığıyla şırınga ediliyor. Uyuşturucu, fuhuş iddialarının muhafazakâr isimlerle anılması üzerine AKP’den ilginç yansımalar oldu. Örneğin, “Masaya, kasaya, nisaya yenildik” deniyor.

Burada masa ile makam kastediliyor. İslamcı kadroların geldikleri makamın çekiciliğine kapıldıkları ve manevi değerlerinden uzaklaştıkları yoğun olarak muhafazakâr kesimde eleştiri konusu.

Kasa ise maddiyat, para anlamında kullanılıyor. Artık iktidarın ayrıcalıklı bir kitle yarattığını herkes biliyor. Dünya batsa umrunda olmayacak, iş, para sorunu olmayan bir kitle sokaklara taşmış durumda.

Nisa ise kadın anlamında kullanılıyor. AKP’ye yönelik çokça gündeme getirilen, “Zinayı suç olmaktan çıkardı” suçlamalarının yanı sıra kadroların makam ve paraya doymalarıyla aile yaşamlarından uzaklaştıkları, yasak ilişkiler yaşadıkları yönünde eleştiriler sohbetlerin konusu.

Son operasyonlar özellikle muhafazakâr kesimde bu konudaki bozulmaya ışık tutmuş gibi...

Ama durun durun... Bu konu sadece bu boyutuyla geçiştirilecek bir şey değil. İddialar, gözaltılar tam geri plana düşmüştü ki yenileri yapıldı ve şapkadan bir tavşan daha çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı bu sefer de pahalı partiler, uçak gezileri, sevgili gibi iddialarla bir araya getirildi. Haberleri duyunca insan gülümsemeden edemiyor. Demek ki casusluk iddiası da boşa çıktı. Bu sefer magazin, özel yaşam. Peki sırada ne var? Vallahi bizim hayal gücümüz tükendi. Tahmini olan beri gelsin.

Piyasaya yeni sürülen ifadelere ve isimlere bakınca bir de şöyle bir amaç var: Öncekilerde muhafazakâr kesimin olumsuzlukları ortaya çıkmıştı. Şimdi “Seküler kesim de bunları yapıyor” mantığıyla eşitleme yapılıyor.

Bir de AKP’nin başat isimlerinden Bülent Arınç’ın değerlendirmeleri var. İmamoğlu için, “Siyasette erken öten horozun başını keserler” diyor. Kendisi yetkin bir hukukçu olduğu için yorum yapmaya gerek yok. Herhalde İmamoğlu ile ilgili davalara tam ikna olmamış. Arınç’ın Melih Gökçek’e ilişkin “Ankara’yı parsel parsel sattı” değerlendirmesi de bir türlü unutulmuyor. Kendisi diyor ki: “Üzerinden 10 sene geçti beni arayan bir savcı olmadı.”

CHP’li Mansur Yavaş’la ilgili uğraş çok yoğunsa... Belki odak noktası, konu farklıysa... Bir türlü sıra gelmiyordur.

İktidarın İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili arayışları artık bir çaresizlik noktasına gelip çatmıştır. Çürümenin kokuları artık engellenemiyor. Özel, İstanbul için önerdi ama Türkiye’yi erken seçimden başka bir şey rahatlatmaz. Gerisi zorlama, oyalamadır.