Motosikletlere yeni vergi yolda

26 Ekim 2024 Cumartesi

Türkiye'de ekonomik buhran yaşayan halk harcamalarını azaltmak için yoğun uğraş veriyor. Bu uğraşın içinde yer alarak otomobile alternatif oluşturan motosiklet kullanımı ayrıca gün geçtikçe daha da artan trafik sorunu için de çözüm sunuyor.

Yakıt ve bakım maliyeti otomobile oranla çok daha düşük olan motosiklet kullanımı artmaya devam ediyor.

Zorunlu trafik sigortasından ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf olan ''Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlar'' artan satışların önemli bir bölümünü kapsıyor.

Motosiklet satışında sıfır modellere uygulanan vergiler de şöyle:

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

- Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenlerden yüzde 8 ÖTV yüzde 20 KDV olmak üzere toplam yüzde 29.6 uygulanıyor.

- Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenlerden yüzde 37 ÖTV yüzde 20 KDV olmak üzere toplam yüzde 64.4 uygulanıyor.

Elektrik motorlu olan modellerde de 20 kW motor gücünü geçenlerden benzer şekilde yüzde 37 ÖTV yüzde 20 KDV ile toplam yüzde 64.4, geçmeyenlerden ise yüzde 3 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile toplam yüzde 29.6 vergi alınıyor.

Tüm bunlara ek olarak motosiklet yurtdışından ithal ediliyorsa ülkeye göre ayrıca gümrük vergisi de uygulanıyor.

Tüm bu yüksek vergilerin haricinde en çok kullanılan 0-99 cc motor hacmine sahip olan motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmıyorken bu kararın yakında değişmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde yer alana bazı bölümler nedeni bu beklentinin temelini oluşturuyor.

Yayımlanan kanun teklifinde, 100 CC ve altı motosikletlerin de vergi dilimine alındığı görülüyor.

Kanun teklifinde yer alan ''MADDE 3- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 İnci maddesi''ne göre daha önce birinci fikrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin "2- Motosikletler'' başlıklı bölümünün birinci satırında yer alan "100-250 cm'e kadar" ibaresi "250 cm'e kadar” şeklinde değiştirilmiş.

Silindir hacmi 100 cc ile 250 cc arasındaki motosiklerden alınan yıllık MTV tutarları ise şöyle:

1-3 yaş için: 626 lira 78 kuruş

4-6 yaş için: 468 lira 16 kuruş

7-11 yaş için: 345 lira 37 kuruş

Ayrıca MTV için belirlenen bu bedeller 2025 yılının başında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artacak. Bu artışınsa yüzde 45 civarında olması bekleniyor.