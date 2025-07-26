Cumhurbaşkanı kararı ile sıfır otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni kanun teklifiyle birlikte pick-up'ların tabi olduğu ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Binek modellerde yapılan düzenlemenin ardından değişiklikler şu şekilde ortaya çıktı:

İçten yanmalı motorlu araçlarda;

1.6 litre altındaki modellere yüzde 80 ÖTV alınıyorken artık matrah değerine göre yüzde 70 ila yüzde 100 arasında,

1.6 litre ile 2 litre arasındaki modellerden yüzde 130 ile yüzde 150 arasında ÖTV alınıyorken artık yüzde 150 ile yüzde 170 arasında,

2 litrenin üzerindeki modellerde yüzde 220 ÖTV oranı sabit kaldı.

Ayrıca bu araçlar artık 3 farklı kategori yerine yeni eklenen 1.4 litre altındakiler ve 1.4 litre ile 1.6 litre arasındakiler başlığıyla 4 farklı kategoride değerlendirilerek vergilendirilecek.

HİBRİT ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI

Elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1.8 litreyi geçmeyen hibrit araçlardan 1 milyon 250 bin TL matrah değerini geçmeyenlerden yüzde 70 diğerlerinden yüzde 80 ÖTV alınacak. Değişiklik yapılmadan hemen önce ise bu kapsamdaki araçlardan yüzde 80 ÖTV alınıyordu.

Dışarıdan hem akaryakıt alınan hem de şarj edilebilen fişli hibritlerde CO2 emisyonu kilometre başına 25 gramı geçmeyen ve elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olanlardan yüzde 30, 60 ve 70 oranlarında alınan ÖTV de sırasıyla yüzde 45, 75 ve 85'e çıktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI

Sadece elektrik motorlu araçlardan alınan ÖTV de 220 beygir altındakiler için yüzde 10 ya da 40 olarak uygulanırken bu gruptakilerden alınan ÖTV yüzde 25 ve 55'e çıktı.

220 beygirin üzerinde güce sahip modellerden alınan yüzde 50 ve 60 oranındaki ÖTV ise yüzde 65 ve 75'e çıkarıldı.

HANGİ ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK?

Yapılan değişiklik ile özellikle matrah değerlerindeki değişikliklerden kaynaklı olarak fiyatlarında düşüş beklenen otomobiller şunlar olacak:

Vergisiz fiyatı 900 bin TL altında olan 1.4 litre motor hacmi altındaki otomobiller, Vergisiz fiyatı 850 bin TL altındaki 1.4 litre ile 1.6 litre arasında motor hacmine sahip otomobiller, Vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL altında olan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1.8 litreyi geçmeyen hibrit otomobiller, Sadece elektrik motorlu olup 220 beygir gücünü geçmeyen vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL ile 1 milyon 650 bin TL arasında olan otomobiller, (Buradaki indirim daha önceki matrah değerinin 200 bin TL artırılıp yüzde 40 ÖTV'ye tabi olanların yüzde 25'e tabi olmasından kaynaklı)

TAVAN DEĞERLERİ DE ARTTI

Ağırlıklı olarak sıfır otomobilden alınan ÖTV bu kararla birlikte artarken yapılan değişiklikteki yükselen sınırlar da dikkat çekiyor.

Daha önce hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlardan yüzde 45 ila 80 arasında alınan vergi Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşılık matrah değerlerinde artış yapılmadığı için tümünün üst sınırdan ÖTV'ye tabi olmasına yol açmıştı.

Ayrıca AKP iktidara geldiği 2002 yılında 1600 cc ve altındaki otomobillerden yüzde 27; 1601–2000 cc arasındakilerden yüzde 46 ve 2000 cc üzerindekilerden yüzde 50 oranında ÖTV alınıyordu. KDV ise yüzde 18'di; şu an ise yüzde 20.

Dolayısıyla sürekli vergi oranlarının yükseldiği düzen içinde Türk Lirası'nın beklenen değer kaybı ile matrah değerleri bir süre sonra yine işlevini yitirecek.

Bugün bir miktar daha az vergi alınan modellerden ileride eskisinden de fazla vergi alınacak.

Otomobil alacakların yapması gereken yine matrah değerlerine bakıp en alt basamaklara tabi modeller arasında seçim yapmak ya da hâlâ yüzde 15 ve altında ÖTV oranlarına sahip ticari modellere yönelmek olacak.