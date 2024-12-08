Taşıt tanıma halkı tanımama sistemi

08 Aralık 2024 Pazar

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçişle ilgili sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla diye ifade ederek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulama esaslarında değişikliğe gitti.

7 Aralık'ta yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme kayıt tarihi ise 1 ay uzatıldı. Buna göre UTTS kapsamındaki taşıt sahipleriyle akaryakıt istasyonu işletmecilerine getirilen donanım taktırma zorunluluğunda son tarih 31 Aralık 2024'ten 31 Ocak 2025'e uzatıldı. 31 Aralık 2024'e kadar sisteme kaydolanların 2024 için geçerli fiyatlarla işlem yaptırabileceği de açıklandı.

Bir diğer açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) teknolojisinin yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendislerince geliştirildiği ifade edildi.

İSRAİLLİ DEĞİL!

Akaryakıt satışlarında usulsüz fiş ve fatura kesilmesi sebebiyle her yıl milyarlarca lira vergi kaybı oluştuğu ve bu kayıpların her geçen yıl daha da artarak sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'' UTTS kapsamında, Hollanda menşeili, NASDAQ Borsasında işlem görmekte olan NXP firmasının ürettiği çipler boş olarak satın alınmaktadır. Çiplerin tüm yazılım ve güvenlik unsurları ise Darphanenin bilgi birikimi ve tecrübesiyle yerli ve milli olarak geliştirilmiştir. Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı nitelikteki iddiaların aksine, UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilmektedir. UTTS'de kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı konularında İsrail menşeili bir firma kesinlikle görev almamaktadır.''

Düzenlemeyle getirilen yeni uygulama esasları şöyle açıklandı:

31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptırılması halinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacak. Montaj işlemini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlama hakkına sahip olacak ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecek. 1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek. Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

AKARYAKIT İSTASYONLARI

Tebliği ile akaryakıt istasyonu işletmecileri için ise yapılan düzenlemeler şöyle oldu:

31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptırılması halinde, 2024 hizmet bedeli geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, bu nedenle cezai yaptırım uygulanmayacak. 1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı hizmet bedeli ödenecek. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, bu nedenle cezai yaptırım uygulanmayacak. 31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ve işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Donanım kurulumlarını tamamlamayanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

SIFIR ARAÇLARDA DA ZORUNLU

1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

Bir diğer ayrıntı ise kullanılan çiplerin fiyatları oldu. Yapılacak işlem 1100 lira TTB 710 lira montaj ücreti olarak 1810 lira + KDV olarak açıklanırken çip maliyetlerinin 1 dolar olduğu iddia edildi. 8 milyon araçta kullanılacak çipler için bu iddiaya karşılık maliyetin 10 dolar ile 40 dolar arasında değiştiği ifade edildi. Ayrıca 8 milyon sayısının da yapılan değişikliklerle 14 milyona çıkacağı da öngörülüyor.

Bu kadar da değil. Bir kere takıldı bitti gibi bir durum da yok.

utts.gov.tr üzerinde verilen bilgide şu ifadeler kullanılıyor:

''UTTS mevzuatı kapsamında, taşıt plaka bilgisi TTB’ye kaydedilecek ve cihaz sadece kaydı yapılan taşıta ait bilgilerle kullanılabilecektir. Bu sebeple, taşıtın sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda taşıta takılmış olan TTB geçersiz hale gelecektir. Aracın satışı durumunda, taşıtın yeni plaka ve/veya yeni sahiplik bilgilerini ihtiva eden yeni bir TTB cihazının yetkili montaj firması tarafından takılması gerekmektedir.''

İkinci el otomobil pazarında ise 2024 yılı Ocak - Eylül döneminde 5 milyon 118 bin 937 araç el değiştirdi.

Bu işlemden alınan yüzde 20 KDV ile işlem ücreti 2 bin 172 liraya çıkarken KDV için alınan bedel 362 TL oluyor.

İleride tüm araçların kapsama alındığı değerlendirildiğinde ise harcanacak para ikinci elde ortalama 7 milyon araç için 15 milyar 134 milyon lira. Ortalama 1 milyon sıfır araç için 2 milyar 162 milyon TL olacak.

KDV ise ikinci el için 2 milyar 534 milyon TL olurken sıfırda 362 milyon TL olacak.

Milyarlarca lira her yıl UTTS'ye gidecek.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre toplam hayvancılık desteği 2024’te 19 milyar 739 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Hayvancıyı desteklemek için harcanan para UTTS'ye harcanacak!

Geçim derdine düşen halkın cebine nasıl para girecek sistem oluşturulabilir değil de cebindeki nasıl alınır diye düşünen yöneticiler olduğu müddetçe cebinde araba anahtarı olanlar yeni giderlere, yeni vergilere hazırlansın.

Dün iç edilen deprem vergisinin yerine ikinci MTV, bugün UTTS, yarın karbon vergisi, öbür gün servet vergisi...