Togg'da fahiş kâr mı zararına satış mı?

09 Mart 2025 Pazar

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili sloganı ile Mart 2023'te satışa sunulan Togg T10X resmi olarak 3 Nisan 2023'te yola çıktı. Modeller iki yıldır Türkiye yollarında boy gösteriyor.

Togg'un resmi olarak yola çıktığı Nisan 2023'te TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 43.68'di. Şu anda ise yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 39.05 seviyesinde.

Uzun süredir Türkiye'de halkın bir numaralı sorunu ekonomi. Enflasyon en son Ekim 2019'da tek haneyi görmüştü. Üzerinden 5 yıl 4 ay geçmesine karşın enflasyon bir türlü dizginlenemiyor. TÜİK'in hesaplamalarına göre geçen sürede yıllık enflasyon yüzde 85.51 seviyesine kadar çıktı.

İğneden ipliğe her şeye zam yapılırken otomobil fiyatları da yükseldi.

2024 yılının en çok satan otomobillerine bakacak olursak sıralama ve satış sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor.

Fiat Egea Sedan: 58 bin 983 adet Renault Clio: 50 bin 891 adet Renault Megane Sedan: 40 bin 77 adet Toyota Corolla: 31 bin 610 adet Togg T10X: 30 bin 93 adet

OTOMOBİL FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

İlk sırada yer alan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire'ın tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı şu anda 1 milyon 84 bin 900 TL. Aralık 2023'te ise aynı aracın fiyatı 794 bin 900 TL'ydi.

Bu süreçte modele yapılan zam yüzde 36.48 olarak karşımıza çıkıyor.

Şu anda en ucuz Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1 milyon 260 bin TL'ye satılıyor. 2023 yılı aralık ayında ise aynı aracın fiyatı 988 bin 900 TL'ydi.

Yani modele yüzde 27.41'lik zam yapıldı.

Üçüncü sıradaki Renault Megane Sedan'ın en uygun fiyata sahip Touch 1.3 TCe EDC versiyonunda Aralık 2023'ten bu yana yapılan zam oranı ise yüzde 30.06. Merak edenler için fiyat 1 milyon 244 bin TL'den 1 milyon 618 bin TL'ye çıkmış.

Toyota Corolla Vision 1.5 Multidrive S de bu süreçte 1 milyon 2 bin 800 TL'den 1 milyon 663 bin TL'ye çıktı. Corolla'daki zam oranı ise yüzde 65.83'ü buldu.

Bu 15 aylık süreçte TÜİK'in açıkladığı enflasyon ise yüzde 59.63 olarak kayıtlara geçti.

TOGG'DA DURUM NASIL?

Togg T10X 2023 Mart'ta 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aralık 2023'te yapılan son büyük zamla Togg V1 RWD Standart Menzil'in fiyatı 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil'in fiyatı 1 milyon 550 bin liraya, V2 RWD Uzun Menzil'in fiyatı ise 1 milyon 820 bin liraya yükselmişti.

Şu anda Togg fiyatlarına bakarsak V2 RWD Standart Menzil artık satışa sunulmazken V1 RWD Standart Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil yalnızca 10 bin TL zamlandı.

Mart 2023 ile Aralık 2023 arasında yüzde 49.79 ile yüzde 50.05 arasında zamlanan modellerde son 15 ayda yüzde 0.7'yi dahi bulmayacak şekilde fiyat artışına gidildi.

O zaman buradan soruyorum...

Bu yüksek enflasyon ortamında Togg bu fiyatlarla zararına mı satılıyor?

Zararına satılmıyorsa daha önce Togg satın alanlardan fahiş kârlar mı elde edildi?

Yok eğer modelin maliyeti TÜİK'in açıkladığı yüzde 59.63'e karşılık yüzde 1 bile artmıyorsa bu 'sihirli değnek' neden yurtiçinde üretilen diğer şeyler için de kullanılmıyor?

Bu yazıyı okuyanların aklına gelen bir diğer soruyu da eklemezsem olmaz.