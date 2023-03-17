Anadolu’dan seçim haberleri

17 Mart 2023 Cuma

Depremzedelere gönderilmesi gereken çadırları satan Kızılay ve genel başkanı Kerem Kınık, hâlâ sokağın en önemli tartışma konusu. Sokakta, kahvelerde bu konu tartışılıyor. AKP’li yurttaşları ilk kez bu kadar tepkili gördük. Kimi açıktan tepkisini gösteriyor, bir kısmının ise hoşnutsuzluğu yüzüne yansıyor. Savunanlar azınlıkta.

Kınık’ın istifa etmemesinin taşrada bu kadar tartışılmasını ve AKP’yi yıpratmasını açıkçası beklemiyorduk. İktidarın deprem sonrasındaki başarısızlığı deprem bölgesinden çok, yurdun diğer bölgelerinde tartışılıyor. Çünkü depremzedelerin bu tartışmayı yapacak durumları yok. Geçen yaz sonundan itibaren iktidara yönelik eleştiriler AKP’li seçmen üzerinde pek etkili olmamaya başlamıştı. Ancak inanılmaz boyutlardaki fiyat artışları yakınmaları yeniden üst seviyeye çıkarmış durumda. Üzerine deprem sonrasındaki beceriksizlikler eklendi. Taşradaki AKP kadrolarındaki yıpranmışlık, iktidara geldikleri 2002 seçimlerine giren ANAP kadrolarından daha ağır durumda.

Bu ortamda CHP lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na bir ilgi oluşmuş durumda. Bu ilgiyi hissediyoruz ancak boyutu ve ölçüsünü kestirmek kolay değil. Ancak kamudaki iktidara yakın kadrolar, muhalif bildikleri kamu çalışanlarına yönelik daha sıcak bir tavır geliştirmeye başlamış. Anadolu’daki CHP’liler daha umutlu. Ama uyarıyı da eksik etmiyorlar: AKP’liler çok çalışıyor.

Nasıl çalıştıklarını da sorduk. Taşradaki köylere, mahallelere beyaz eşya yardımı başlamış. Kaymakamlıklar aracılığıyla yapılıyor bu yardımlar. Yetmiyor. Nakit yardımı da sürüyor. Bize gelen duyumlara göre miktar 750-1000 TL arasında. Miktar bazılarımıza düşük gelebilir ancak bu bile taşrada iş görebilir.

Kılıçdaroğlu’nun depremzedelerle aynı koşullarda çadırda bir gece geçirmesi, deprem bölgesine ağırlık vermesi Erdoğan’ı ürkütmüş durumda. Öyle ki hemen Hatay’a gitti.

Anadolu’dan bir gözlemimiz de İYİ Parti’ye dair. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının belirlendiği sorunlu 5 günde yaşananlar, Akşener ve partisini yıpratmış durumda. Hızla, etkili önlem alınmalı. Çünkü İYİ Parti ittifakın ana ayaklarından birini oluşturuyor.

Seçime iki ay kala iki ittifakın da zayıf ve güçlü olduğu yanları var. İktidar devletin bütün desteğini arkasına almış durumda. Muhalefet ise 20 yıldır ilk kez bu kadar istekli. 14 Mayıs, AKP döneminde rekabetin en üst düzeyde olduğu seçim olmaya aday.