Başı ağrıyan boksör

07 Mayıs 2021 Cuma

Televizyon programında salgın tartışılıyor, Cumhuriyet kurumlarından Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun nasıl yok edildiğine ucundan değiniliyordu. Konuk enfeksiyon uzmanı doktor, Türkiye’deki aşı çalışmalarını, ülkemizdeki aşı üretim olanaklarını anlattı. Bir meslektaşımız, “Hocam madem Türkiye’de aşı üretim tesislerimiz var, o zaman niye hıfzıssıhha kapatıldı diye ağlıyoruz” diye sordu. Uzman doktor, “İkisi çok ayrı şey, birinde doktorlar, bilim adamları aşı araştırması yapıyor, aşı, serum üretiyordu. Burada özel firma var. Kar görmezse aşı üretmesi söz konusu olmaz” yanıtını verdi.

Yanıtı ve ülkenin mevcut canhıraş durumunu algılama konusu ne kadar gerçekleşti anlayamadık ama programda ağlayan olmadı.

Bir başka örnek iktidara duygusal bağlılığı olduğu, yazdığı satırlara yansıyan bir yazardan. “Yine de şahlanıyor...” edasıyla girdiği yazısına göre Ukrayna üzerinden Avrupa’da; son Karabağ savaşı üzerinden Kafkasya’da; Suriye ve Doğu Akdeniz üzerinden Ortadoğu’da; Libya üzerinden Afrika’da “küresel oyun kurucu” olmuşuz...

Kısa kısa açmaya çalışalım.

Ukrayna: Rusya ABD, AB ve Kiev’e öyle sert tepki verdi ki Putin’in açıklamalarının ardından İHA/SİHA satmaya devem edebilecek miyiz? Yaz geliyor, Rus turistler konusu çok ama çok önemli. Kış gelir diye kurtuluş yok, domatese bağlanır konu... Üzerinden “Avrupa’da oyun kurduğumuz” Ukrayna konusunda nefesimizi tuttuk, sustuk, donduk kaldık.

Karabağ: Sonu ne olursa olsun Azerbaycan’a bir kez daha destek vermemezlik edemezdik. Zamanlama da lehimizeydi. Biden acısını çıkarmaya çalışıyor. Oluşan çatışmasızlık durumu Rusya’nın kontrolünde. Kafkasya’nın acı dolu tarihini bilenler, Türkiye ve Azerbaycan’ın hızla pozisyonunu güçlendirmesinin önemini vurguluyor.

Libya: İsrail ve Mısır’a karşı yürütülen İhvancı politika Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki dış politikamızın maliyetini yükseltti. Libya’daki başarı geçmişte kalmış gibi sahadan gelen bilgiler tatsız. Suudi desteğindeki Medhali Selefiler, alan genişletmeye çalışıyor. Rusya, ABD, AB; hiçbiri Türkiye’yi Libya’da istemiyor. Kendimizden kısarak aşı verdiğimiz bile unutulmuş ki Libya Dışişleri Bakanı Menguş, kibarca “askerlerinizi çekin” diyor. Menguş, kendisine bu sözleri söyletenlerden bir doz aşı alabilmiş mi? Onun için Libya üzerinden Afrika’da oyun kurma rüyaları karabasana dönüşebilir. Türkiye ancak bulunduğu mevziyi tutabilirse Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyabilir.

Suriye: Yanlış başlayan ve süren politika nedeniyle oyun kuruculuk yaklaşımı bir fantezi. Sınırlarımızı, ülkemizi; YPG devletçiği ve göç baskısından korumaya çalışıyoruz. Mısır’la temaslar başlayınca, Türkiye’nin ne kadar geç kaldığı, neler yitirdiği anlaşılmaya başlandı. Şam yönetimiyle normalleşme belirtisi yok. Açığı kapatmak çok zaman alacak ve maliyet yükselecek.

Güncel en önemli küresel sorun salgın, en büyük mücadele aşı üzerine...

Küresel oyun kurucuları; ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya, bir de sayarsanız Hindistan olarak sıralayabiliriz. Hepsi aşı üretiyor. Peki, bizim aşı nerede? Erdoğan, “Bana sonbahara yetişeceği sözü verildi” diyor.

Ne diyordu boksör: Ringlerde kasırga gibi eserim ama başım ağrıyor.