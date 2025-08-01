Ne haldeyiz, ne hissediyoruz?

Kendisini iyi hisseden var mı?

Bu sorulara, halkın yanına geçerek, oradan bakarak yanıt vermeye çalışalım. Bu yüzden “itibar” sözcüğünü başlığa çıkardık.

Emeklilerin itibarı ne durumda?

Vaziyet kötü, toparlanamıyor bir türlü. SSK emeklileri için temmuz ayında enflasyon oranında zam yapılınca en düşük emekli maaşı 17 bin TL’ye yükseltildi. Bu maaşla bir insanın, üstüne üstlük yaşı ilerlemiş, sağlık sorunları doğal olarak daha fazla olan insanların geçinmesi olanaklı mı?

Emekli Sandığı’na bağlı emeklilerin durumu ise şu an daha vahim, gündeme getiren de yok, umursayan da...

Emeklilerin yanında sakın itibardan bahsetmeyin.

Orman yangınları bu yıl epeyce yakıcı geldi. Mülkiyeti Saray’a ait bir uçak filomuz var. Ama yangın söndürme uçaklarının tamamı kiralık. Çünkü birilerinin para kazanması lazım. Orman mühendislerinin durumundan haberiniz var mı? Çalıştırdıkları işçilerden daha az maaş alıyorlar. İşçilerin sayısı daha çok, oyları da fazla onun için mi mühendisleri aşağılıyorsunuz?

Üniversite eğitiminin, bilimin, bilginin itibarının bu kadar yerlerde süründüğüne, itibarsızlaştırıldığına tanık olmamıştık.

Daha dün bir doktor, bir sağlık çalışanı bıçaklandı. İktidar mensubu bir kişi bu alandaki azgınlığı, “Doktor döver hale geldik, daha ne istiyorsunuz?” diye dile getirmişti.

Ulusun canını, yaşamını emanet ettiği doktorların itibarı da sıfırlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri... Nihayet bu kurum da kapıldı gidişata... Bir mağaraya operasyon için girdiği söylenen 12 askerimiz şehit oldu. Herkes şokta, nasıl olur böyle bir şey? Bunun etkisi geçmeden İskenderun’dan iki kayıp haberi geldi. Açık alanda, güneşin altında bekletilen iki asker su kaybından yaşamını yitirdi.

Ulusun varlığının, birliğinin, itibarının emanet edildiği TSK’nin yıpratılmasını kim engelleyecek? Şu yaşananlara bir bakar mısınız?

Söz itibarını yitirdi, bilgi, akıl, bilim... Bir söylenenin, ay geçmiyor üzerinden tersi söyleniyor. Tarihsel gerçekler menkıbelere/ uydurmalara kurban ediliyor. Akıl geçersizleşti. Sistematik bilgi üretilmiyor, var olanlar tedavülden kalktı.

“İtibardan tasarruf olmaz” diyenlere duyurulur.