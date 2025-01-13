Kırmızı Şeytanlar onu hiç unutamayacak!

13 Ocak 2025 Pazartesi

Futbol gariplikleri ile sevilen bir spor, öyle ki kimi zaman yıllarca bir takımda forma giyip bayrak adam olursun, kimi zaman yaptığın bir hata ile formasını giydiğin kulübün taraftarları seni hiç bir zaman unutmaz, kimi zaman da formasını giydiğin takıma destek veren milyonlarca insanın hafızasına bir maçta kazınırsın... Bu hikayeler futbolu güzelleştirir... Bu kez Londra'da yine hafızalardan asla çıkmayacak bir hikayenin baş kahramanı bizim çocuk Altay Bayındır oldu...

İngiltere'de Londra'da futbolun bulunduğu topraklarda Bursalı bir çocuk milyonlara kendini hayran bıraktı. Çocukluğunda sokak arasında, boş arsada ya da okul bahçesinde, plastik top ya da bir pet şişe ile futbol oynayan herkes bir gün en büyük maçlarda forma giymenin hayalini kurmuştur... İşte o kurulan hayallerde bile çoğu insanın aklına zor gelecek bir senaryoyu gerçekleştirdi bizim çocuk...

İngiltere'nin en büyük takımlarından olan Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelirken, zamanında her güzel kurtartışın ardından 'Schmeichel mısın?' diye seslenilen efsane ismin Peter Schmeichel'ın, Hollanda futbolunun efsanesi Van der Sar'ın, Fransızların unutulmaz eldiveni Barthez'in formasını bizim Bursalı çocuk geçirdi üstüne...

Öyle kolay değildi takımın eksik kalmışken ve eksik kalmanın şokunu üstünden atmadan skoru yakalayan Arsenal karşısında durmak...

Bundan 25 yıl önce Arsenal'e bu hüsranı yine bir Türk takımı Danimarka'da yaşatmıştı ve milyonlarca Arsenal taraftarını gözyaşlarına boğmuştu.

Bu kez bizim çocuk tek başına 'Topçular'a dur dedi... Önce saha içinde ve dışında yer alan 'Kırmızı Şeytanlar'ın hepsi kazanılan penaltı ile bu iş bitti diye düşünürken 'Durun ben buradayım' dedi ve takımının yaşadığı şok halinden uyanmasını sağladı.. Sonra öyle bir büyüdü ki üç direk arasında artık tarih sayfalarına en pahalı kalem ile adını yazdırmaya başladı... Taraftarın etkisi ve sahada fazla olmanın avantajı ile dalga dalga gelen Arsenal'e geçit vermedi ve maç 120 dakikanın ardından penaltılara kaldı.. Bizim çocuk hikayenin en güzel yerine adını yazıp imzasını atmak için bekliyordu. Almanların 75 milyonluk yıldızı Kai Havertz'e de onu kolay kolay geçemeyeceğini göstererek bitti denilen yerde 'Kırmızı Şeytanlar'ı ayağa kaldırdı ve tarihi zaferin kahramanı oldu...

Öyle ki sadece Londra'da değil dünyanın her yerinde bu hikayeyi görenler ayakta alkışladı bizim çocuğu... Alkışların en büyüğü sana gelsin bizim çocuk Altay Bayındır... Bir kez daha bu topraklarda doğup büyüyenlere yıkılmadan durmayı ve hayallerine kavuşmayı gösterdiğin için teşekkürler sana bizim çocuk...