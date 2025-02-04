04 Şubat 2025 Salı

Her hafta binlerce kişi futbol maçı izlemek için stadyuma gidiyor ya da ekran karşısına geçiyor...

Sonuç ne derseniz 90 dakika sonunda izlenen oyundan memnun olan kimse yok ve konuşulan sadece futbol içinde olmaması gereken olaylar...

Peki biz bu duruma neden geldik ve durumdan neden kurtulamıyoruz? Bunun cevabını bulmak çok mu zor ya da bunun olmasını istemiyor muyuz?

Artık ben Türkiye'de futboldan umudunu kesen kesimdenim... İşim olmasa belki futbol maçı bile izlemeyecek kadar uzaklaştırdı yaşanan bütün olaylar...

Daha önce yazdığım yazılarda ve katıldığım programlarda bizim asıl sorunumuzun Ahlak ile ilgili olduğunu belirtmiştim. Bu görüşüm ile ilgili beni 'hatalıyım' dedirtecek henüz bir olay ile karşılaşmadım ve bu durum gerçekten çok üzücü bir hal almaya başladı...

Şimdi bu duruma bir ek daha yapmak istiyorum... Bizim asıl görmemiz gereken problemlerden biri aslında yönetememek...

Nedir 'Yönetmek' iyice bir bakalım...

Yönetmek: Yasalara, kurallara ya da belli koşullara uygun biçimde çalışmayı sağlamak.

Biz bunu hiçbir yerde yapamıyoruz sorun buradan kaynaklanıyor olabilir... Nasıl mı?

Ekonomi: Yönetemiyoruz

Adalet: Yönetemiyoruz

Şirket: Yönetemiyoruz

Fabrika: Yönetemiyoruz

Federasyon: Yönetemiyoruz

Maç: Yönetemiyoruz

Takım: Yönetemiyoruz

Bu liste uzar gider... Evet hiçbir şey yönetemiyoruz ama hep en iyi yönetenlerin biz olduğunu sanıyoruz... Ve bu durum bizi her geçen gün bataklığın daha da dibine indiriyor...

Umarım gelecek nesiller her şeyden önce Ahlak ve Adaletin önemini kavrayıp her şeyi bu ülke coğrafyasına hak ettiği gibi yönetebilir ve güzel günler görebiliriz...