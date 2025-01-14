Tonguç Orözü
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Yeter artık! Kim verdi size bu hakkı merak ediyorum!

14 Ocak 2025 Salı

Merak ediyorum eskiden insanların en güzel kıyafetlerini giyip, rakip taraftarlar ile birlikte kol kola tuttukları takımların maçını izlemeye gittikleri camiaların bu kadar gözünü kin ve nefret nasıl bürüyebildi! Gerçekten kim verdi size bu hakkı(!), insanların mutlu olmak ve kafa dağıtmak için izledikleri her 90 dakika sonunda kanlı bıçaklı gibi birbirinize saldırmayı!

Belli ki sizler kuruluş amacınızı ve tüzüklerinizde yazanları unuttunuz belki bu yazıya denk gelir ve hatırlarsınız...

Bakın neler yazıyor tüzüklerinizde...

Fenerbahçe: "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda; zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek, sporun evrensel değerleri olan sevgi, dostluk, eşitlik ve barış ilkeleri çerçevesinde gençleri spora yönlendirmek ve gençlerin spor yapma olanaklarını geliştirmek..."

Galatasaray: "Vatansever Atatürk gençleri yetiştirmek"

Evet söz uçar yazı kalır ama siz tüzüklerinizde yazanları unuttunuz ve artık o noktadan çok ama çok uzaklardasınız... Sizler yarattığınız bu kin ve öfke ile yönettiğiniz camiaları canavarlaştırdınız... 

Yeter artık çok sıkıldık... Acaba yine ne olacak, kim kime nasıl hakaret edecek diye maç izlemekten... Aman yine ne olay çıkacak diye dakikaları saymaktan çok sıkıldık... O kadar sıkıldık ki zaten ülkede insanın canını sıkmayan bir şey kalmamışken artık sizleri de izleyip daha fazla keyfimizin kaçmasını istemiyoruz... 100 yılı geçmiş camialar kurucularına, efsanelerine nasıl bu kadar ters düşebilir? Hani sizler 'Ezeli rekabet, ebedi dostluk' yaşayan camialardandınız, ne zaman kan davasına dönüştürdünüz aranızdaki ilişkiyi! Asırlık camiaları yöneten insanlar gerçekten nasıl bu kadar kendinize ve rakibinize saygınızı yitirdiniz... Bıkmadınız mı artık birbirinize 'Şikeci, hırsız, terörist' demekten... Belli ki siz bundan beslenen ve asla bundan sıkılmayan kişilersiniz ama bu ruh halinize ve karakterinize koca koca camiaları alet etmeyin. Çünkü bizler artık bundan çok sıkıldık... Bir kişi ayırt etmeden söylüyorum lütfen en başarılısı ya da başarısızı kim varsa artık düşün Türk futbolunun yakasından ve gidin... 

Bizler artık hatalarıyla yanlışlarıyla ama dostça maçlar izlemek istiyoruz ve artık sizlere yalvarıyoruz... Bütün kötülüklerinizi alın ve yakamızdan düşün... Yeter artık...


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