FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın olası sosyo-ekonomik etkileri ve bunun kime ne yarar sağladığını inceleyelim. FIFA ve Dünya Ticaret Örgütü’nün ortak raporunda turnuvanın ne gibi ekonomik sonuçları olabileceği analiz edildi. Rapora göre turnuva küresel ekonomiye 21.1 milyar Dolara kadar katkı yapabilecek. Bunun 9.6 milyar Dolarının doğrudan Amerikan ekonomisine gideceği ifade ediliyor. İstihdam konusunda iddialı bir tahminde bulunulan raporda, turnuvanın ABD’de 105 bin iş yaratması bekleniyor.

Bu tahminler yapılırken raporda yatırımın sosyal getiri etkisini ölçen etki analizi de yapılmış. Turnuva için harcanan her bir Dolar için 4.34 Dolarlık sosyal fayda yaratılması bekleniyor. Bu sportif organizasyon 4.34 kat dışsal etki yaratacakmış görünüyor. Bu hesaplamada maçları izleyecek 3.7 milyon taraftarın önemli bir faktör olduğu hatırlatılmış.

Kulüpler Dünya Kupası ile perakende, ticaret, gayrimenkul, konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri gibi sektörlerin olumlu etkilenmesi, 7.2 milyar Dolarlık ilave hasılata ulaşacağı hesaplanıyor. Turizmle ABD ekonomisine 2.430 milyon Dolarlık tüketici harcama katkısı oluşacağı öngörülüyor. Aslında yıllık 28 trilyon Dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya sahip ABD için bu rakamların çok fazla önemi yok.

Madalyonun diğer yüzüne bakalım. Turnuvadan ekonomik ve sosyal beklentiler yüksek. Ne var ki beklentiler varsayıma dayalı hesaplamalar. Bu tür mega etkinliklerde gerçek kazanç ilerleyen yıllarda net ölçülebiliyor. Başlangıçta hesaplananla gerçekleşen arasında sonra önemli fark çıkabiliyor. Rapordaki katkıların turnuva dönemi gerçekleşecek olması, ekonomiye gelecek yıllardaki olası katkıların sınırlı olabileceğini ortaya koyuyor. Örneğin rapordaki 105 bin yeni iş olanağının yüzde 40’ının geçici olacağı kabul ediliyor.

Kulüpler Dünya Kupası devasa ekonomik beklentilerle geliyor. Sosyal fayda potansiyeli yüksek görünüyor. Ama turnuvanın sağlayacağı katkıların, kalıcılık ve etki derinliği konusunda soru işaretleri ortada. Olayın bir de görünmeyen yüzü var: FIFA tarafı. Bu tür etkinliklerin topluma sağladığı sosyo-ekonomik katkılardan fazlasını FIFA sağlıyor. Her ne kadar başkan Infantino turnuvadan kazanılacak paranın kulüp futboluna harcanacağını söylüyorsa da FIFA’nın finansal raporları böyle olmadığını ortaya koyuyor.

FIFA futbolun iyiliğini düşündüğünü ifade ediyor hep! Fakat FIFA’nın banka hesaplarındaki milyar Dolarlık nakit rezervler, her yıl kazanılan yüz milyonlarca Dolar kâr, yöneticilere ödenen yüz milyon Dolarlara ulaşan ücret ve maaşlar, yöneticilerin dolce vita hayatları bu konuda başka şeyler söylüyor. Bu işlerden her zaman FIFA kazanıyor. FIFA, finansal varlıkları ve milyar Dolarlara yükselen gelirleriyle artık sportif organizasyon olmaktan öte, bir ekonomikfinansal örgüte dönüşmüş durumda. Yazımı şöyle bitireyim: FIFA 2023-26 arası düzenlediği / düzenleyeceği sportif etkinliklerden toplam 13.6 milyar Dolar gelir bekliyor!